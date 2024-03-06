Командный пункт мотострелковой бригады ВС РФ уничтожен на Таврическом направлении, - Тарнавский

Войска ОСГВ "Таврія" продолжают проводить оборонную операцию. В нашей операционной зоне враг за минувшие сутки нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, 136 ударов дронами-камикадзе, совершил 1143 обстрела и 67 штурмовых действий.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий ОСГВ "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наши защитники и защитницы стойко держат оборону, проводят активные действия на определенных направлениях, последовательно уничтожают врага.

Общие потери противника в живой силе за сутки составляют 515 человек (убитыми и ранеными). Еще 4 российских оккупантов взяты в плен.

Потери врага в вооружении и военной технике составили 71 единицу, не учитывая БПЛА. В частности, это 10 танков, 24 боевых бронемашины, 10 артсистем, 11 автомобилей и 16 единиц спецтехники. Нейтрализовано или сбито 237 БПЛА разных типов. Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага – командный пункт одной из мотострелковых бригад ВС России", – информирует Тарнавский.

Также отмечается, что среди уничтоженной российской техники - 1 многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония", 2 комплекса наблюдения "Муром-М", сразу 5 единиц баги.