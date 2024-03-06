Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

Внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.

Про це під час візиту до Одеси повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", - сказав Зеленський.

Президент додав, що російській армії все одно куди бити: по військових чи цивільних. Для захисту Україні потрібна система протиповітряної оборони.

"Це військові, цивільні, міжнародні гості - цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все, це система протиповітряної оборони", - додав президент.

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У момент атаки глава держави був в Одесі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

"Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і якої шкоди зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", - сказав Кіріакос Міцотакіс.