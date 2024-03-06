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Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

зеленський

Внаслідок сьогоднішнього удару військ РФ по Одесі є загиблі та поранені.

Про це під час візиту до Одеси повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", - сказав Зеленський.

Президент додав, що російській армії все одно куди бити: по військових чи цивільних. Для захисту Україні потрібна система протиповітряної оборони.

"Це військові, цивільні, міжнародні гості - цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все, це система протиповітряної оборони", - додав президент.

Також читайте: В Одесі прогримів вибух під час тривоги

У момент атаки глава держави був в Одесі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Вони перебували в порту. За словами грецького прем’єра, вибухи були близько від них.

"Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і якої шкоди зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", - сказав Кіріакос Міцотакіс.

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) обстріл (28725) Одеса (5476) ракети (4033)


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Топ коментарі
+53
Люди бачили трагедію, а Зе можливість піару
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06.03.2024 16:55
+50
Кортеж був або без Зе, або взагалі не по його кортеджу стріляли. По Зе ніколи за 2 роки не стріляли, завжди були перерви без обстрілів для його піару
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06.03.2024 17:00
+36
Вгадайте, хто здав місце зустрічі делегацій: хтось з грецької делегації, чи хтось з ОПи?
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06.03.2024 16:57
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це дуже вражаючий досвід", - сказав Кіріакос Міцотакіс. Джерело:

може зброю почне завозити в Україну і виробляти - греки теж під прицілом кацапов
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06.03.2024 16:55 Відповісти
Пані , можливо греки і будуть звозити зброю до України і ми цього дуже хочемо, бо одне вибране нарідом 73% зразу після 2019 року зборонило випускати зброю, особливо ракети і навіть стріляти в бік кацапів. А його ДБР вилучили навіть клістрони із систем ППО. Ненависний наріду Порошенко за кошти "Рошен" відремонтував багато ракетних комплексів системи ППО, залишив гарні ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільху М" та інші, але дорожний "прораб" Херпіду всі бюджетні гроші закатав в дороги, а сьогодні робить вигляд, що він ні до чого, винні США, ЄС, НАТО і вже навіть і греки,що не дають зброю, тільки не він.То на чиїй стороні був Херпіду з 2019 року?
А загиблим одеситам Царство Небесне і вічна пам'ять. Прикро, але це не остнній обстріл міста.
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06.03.2024 17:29 Відповісти
Якби 27% не були кретинами, не було б і 73%
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06.03.2024 19:01 Відповісти
Гарне виправдання тупізни. А в чому проявилсь кретинність 27%?
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06.03.2024 20:00 Відповісти
в дзеркало подивись, там причина і твого кретинізму і твоєї тупізни.
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06.03.2024 22:44 Відповісти
Обоє рябоє.
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06.03.2024 19:03 Відповісти
Не заперечую, що обоє рябоє - Ви і херпідовці.
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06.03.2024 20:01 Відповісти
Люди бачили трагедію, а Зе можливість піару
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06.03.2024 16:55 Відповісти
Вгадайте, хто здав місце зустрічі делегацій: хтось з грецької делегації, чи хтось з ОПи?
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06.03.2024 16:57 Відповісти
Ну, може завдяки тому, хто з ОПи, преЗЕдент ще й досі живий, бо його ж намагались вбити шпилі-вілі мішкін та чепига, але операція провалилась і ці «ліквідатори» втікли не виконавши завдання. Я навіть не сумніваюсь, що Дєрьмака він тримає біля себе, як гарантію на життя, поки агент козирь поряд - можна спати спокійно.
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06.03.2024 17:03 Відповісти
Так ви мабуть ще не знаєте що агент Козирь - це арестович а не ярмак...
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06.03.2024 17:27 Відповісти
Вони обидва агенти кремля і далеко не всі , на жаль 🙁
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06.03.2024 18:28 Відповісти
❗️Россия нанесла ракетный удар по кортежу с Зеленским в Одессе накануне его встречи в премьером Греции Кириакосом Мицотакисом - ракета прилетела в 150 метрах от греческой делегации, где находился премьер-министр - греческое издание Protothema. (https://www.protothema.gr/politics/article/1474318/ekrixi-koda-stin-autokinitopobi-tou-zelenski-stin-odisso-oloi-kala-stin-elliniki-apostoli-me-epikefalis-ton-mitsotaki/)

По данным издания, никто из греческой делегации не пострадал. Protothema ничего не говорит об украинской делегации, но пишет, что "оба лидера сделают совместное заявление" - значит, что с Зеленским всё в порядке.

Также Protothema пишет, что сама встреча прошла нормально и даже длилась на полчаса дольше запланированного, по итогам лидеры дадут пресс-конференцию, которая будет показана в записи из соображений безопасности.

Визит Мицотакиса в Одессу не был анонсирован из тех же соображений безопасности. Но утечка всё равно произошла...
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06.03.2024 16:57 Відповісти
Кортеж був або без Зе, або взагалі не по його кортеджу стріляли. По Зе ніколи за 2 роки не стріляли, завжди були перерви без обстрілів для його піару
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06.03.2024 17:00 Відповісти
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06.03.2024 17:24 Відповісти
Ех, а проблема виборів могла б сама собою вирішитися.
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06.03.2024 17:06 Відповісти
Сама собою не вирішиться, треба щось рішати.
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06.03.2024 17:22 Відповісти
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06.03.2024 18:05 Відповісти
Та мабуть...
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06.03.2024 20:05 Відповісти
Вибори 2019го були, бо не було продовжено військовий стан, що був у грудні 2018го.
Бо зрітєлі голобородька тоді усталі от вАйньі - та зараз відпочивають.
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06.03.2024 20:12 Відповісти
И не только выборов , и парламент с бывшей голытьбой (на все , правда) , ставших миллионерами от бизнеса жён , пчёл и черешеньки - ***** !!!
Спекулируют голосованием из за поездок за "бугор" , угрожают саботажем , это ли не ****** ЗАПРОЛДАНЦЫ С АКВАФРЕШЕМ В ГОЛОВЕ И ПАСПОРТАМИ С КУРИЦЕЙ В СХРОНЕ В ЖОПЕ , ТОЛЬКО В ВЫШИВАНКАХ ?
Нет у нас ни Черчилля ни Ли Куаня ни Шарля де Голля , с железным стержнем и с лозунгом "народу ВСЁ , друзей и холуёв *****" !
ВАВКЕ , нашему презику в крымле скорее всего уже отлита медальку без даты "за сдачЮ " Украины .
ХОТЕЛ БЫ , НЕ МЕНЯЛ ЗАЛУЖНОГО (зассал конкуренции) , ***** ермака татарова глиняных и прочая с парламентом и каБмином , объяснив народу что в такое ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ нужна ПОБЕДА а не дерибан помощи со всего мира , растасканная под его чутким руководством слепоглухонемого херанта .
НЕ ВЕРЮ !!!! ЭТОМУ приЗЕденту и всей шобле ******* в ВеРе , нет там именно СЛУГ от и для народа !
Нет сейчас в Украине такого себе (все на войне и не на часі) матроса Железняка , разогнавшего царский парламент заявлением
- Караул устал ! Все на выход !
Нет у этих ******* БОЛИ ЗА УКРАИНУ , НАРОД , ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ТЕХ КТО ЕЩЁ ЖИВ - бабло , бабло , и такой желанный выезд за границу , что пох наши воины , защищающие не только нашу ДЕРЖАВУ , но и этих ****** !
Сорри за маты , но по другому не получается , особенно в это время и при этих гнидах , решающих через карман судьбу УКРАИНЫ !
КАК ТО ТАК ...
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06.03.2024 20:29 Відповісти
Нелегітимний шашлик обісрався, вони ж домовились щ кацапами що його не будуть чіпати, а тут таке. Ти бачиш як заверещав, а коли дітей вбили, що ти зробив, записав посне відео для своїх зіфілітіків?
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06.03.2024 17:19 Відповісти
Ахаха, цирк. Хто в це повірить?!
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06.03.2024 17:41 Відповісти
Сам казав: Кортежі ***** (с)

Згадав свого собутьільніка януковоща?
Кхмга-а-а.. В мєня стрьіляли (с)
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06.03.2024 19:56 Відповісти
Яке воно бридке.
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06.03.2024 17:02 Відповісти
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06.03.2024 17:02 Відповісти
ви ж братній народ з чехами.. чому чехи можуть обрати достойного керманича для своєї країни, а ви обираєте якесь гамно у вигляді Фіцо. ) що не так?
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06.03.2024 17:23 Відповісти
В Словаччині Фіцо обрали лише 24%, а ось в Україні Зе обрали 73%. Тому тут питання яка країна дибiльнiшe. Чи в чужому оці соринка бревном виглядає?
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06.03.2024 17:28 Відповісти
наші зараз розплачуються сповна за свій вибір... виходить, що словаки не дуже хочуть вчитись на чужих помилках..
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06.03.2024 17:31 Відповісти
А попереднього президента Чехії Земана Ви вже забули ?
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06.03.2024 20:32 Відповісти
Земана обирали ще до великої війни. і чехи виправили цю помилку на останніх виборах, обравши не прокацапського кандидата. а словаки, навпаки, обрали путінського агента Фіцо.
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06.03.2024 21:05 Відповісти
Як то тому зеленому лайну не пофіг. Сраний ублюдок
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06.03.2024 17:12 Відповісти
Якби були у нас на фронті перемога за перемогою,в тилу порядок,без корпції і крадівництва, у зовнішній політиці з усіма налагоджені відносини,хай би і далі керував.Але ж кругом непорядок,і це слабо сказано.
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06.03.2024 17:16 Відповісти
Накерував вже.
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06.03.2024 19:42 Відповісти
Мудрим людям раджу почитати інтерв'ю з попередником Натаньяху. Екс-прем'єр Ізраїлю телефоном мав розмову з нашим гетьманом і з ворожим якого питав чи планує останній вбити нашого преза. Відповідь була що не планує. Натомість Зелений двічі перепитував чи точно не планують його знищити. І лише після цих телефонних розмов, зелений в ефірі заявив що він залишається в Києві під бомбами. Ось такий херой. На жаль.
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06.03.2024 17:17 Відповісти
Не називайте це нелегітимне шашличне опудало - гетьманом.
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06.03.2024 17:21 Відповісти
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06.03.2024 17:23 Відповісти
Гавноканал 1+1 верещить про напад, а це вже 12-те покушеніє))
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07.03.2024 15:40 Відповісти
Ракета по Зєльцу? Оце вже щось новеньке. Раніше в нього ніколи не стріляли.
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06.03.2024 17:28 Відповісти
"... Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", - сказав " Ну сказал , ну и что с того? Ты уже третий год вещаешь вместо диктора . Где твои действия по предотвращению ударов по мирным городам ? Полная беспомощность ! Зато если устраивать бессмысленный погром высшего военного руководства в разгар войны с последующими поражениями на фронтах - так тут Военный Вождь с подручными Ермаком-Умеровым такой борзый ! Собирай, Вова, свои манатки и вали В ОТСТАВКУ ! Это же надо было за пять лет довести почти мирную , свободную и самодостаточную Украину до такого ужасающего состояния ! 20 мая твоя пятилетка ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ... брысь в свой Израиль или сядешь со своей ЗЕбригадой ( см. судьбу Михо в Грузии )!
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06.03.2024 17:37 Відповісти
Раньше сирену для зарубежных гостей включали. А теперь начали взрывы устраивать.
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06.03.2024 17:44 Відповісти
Знов цей бідоносець приніс нещастя, люди загинули за його клятий піар! Мало нам було три ночі обстрілів, ще й це приперлося нам на голову. Заборонити йому їздити по Україні, а краще зовсім -геть!
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06.03.2024 17:47 Відповісти
І що,не всрався?
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06.03.2024 17:49 Відповісти
злякакався
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06.03.2024 18:37 Відповісти
ой, зелений підоре, а хто ж це таке зробив?! марсіани? чи "та старана"? це ж нє "русскій народ сдєлал, русскій жє народ харошій, он вайни нє хочєт"... я не помилився, зелений уйобку? іще трохи і вкотре: а що ж ти, зелений ублюдочний підоре, не готувався до війни, коли всі (!!) волали й попереджали тебе?! чи потужний дєрьмак сказав, шо он всьо ужє парєшал?!
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06.03.2024 18:07 Відповісти
А хочете чорний цинічний гумор із Росії? Одержуйте:
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
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06.03.2024 19:12 Відповісти
"Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене

19 февраля, 2022 суббота

17:07
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06.03.2024 18:11 Відповісти
"Повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє" -- клоун далі вірить, що добрий путін не знає, що чинить його армія. І якщо йому все гарно розказати, то він швиденько наведе порядок. Це безодня тупості, це безконечне ватне рабство свідомості.
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06.03.2024 18:17 Відповісти
Віслюк - це просто ретранслятор чужих текстів. Можна було б все ОП розігнати, поставити в підсобці ВР телесуфльор, Віслюка і писаку Литвина. Нічого не змінилося в плані відосиків лідора.
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06.03.2024 21:37 Відповісти
Сразу вспомнился анекдот, про Неуловимого Джо.
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06.03.2024 18:30 Відповісти
Десь щось координація пішла не за планом мабуть
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06.03.2024 19:56 Відповісти
Мало не трапилось "Кортежі *****"...
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06.03.2024 20:20 Відповісти
а то и вправду уже подозрительно как то, шастая по передку всегда тишина, решили имиджу предателю поддать
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06.03.2024 20:14 Відповісти
Шось зачастів він в Одесу.Це недобре,в нього погана карма.Авдіївка рухнула після одного разу,але Одеса дуже велика...
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06.03.2024 21:20 Відповісти
ТЫ ТРУХАНОВУ ЭТО СКАЖИ !!!
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06.03.2024 21:28 Відповісти
Якого х@ра ти, Віслюк, шляєшся по Україні для зустрічей з гостями? В бункер їх вези, наркоман!
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06.03.2024 21:35 Відповісти
ГАНДОН, да ты для ***** сынок родной вместе с дЕрмаком.
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07.03.2024 00:13 Відповісти
Щойно почалися розмови, що президентство "зе" добігає каденції, як відбувається історія з ракетою і починають "розкручувати" наративи про "замах". Тобто, дивіться, мовляв, раша настільки "не любить "зе", що влаштовує "замахи" на нього. А, отже - "це добрий президент" (давайте його залишимо при владі понаднормово, навіть всупереч Конституції і т.д.?)
Насправді, в цій історії ми багато чого не знаємо. Нам згодовують інформацію і пропонують, щоби ми їй цілковито вірили.
Але, насправді, ми не знаємо, що це було. Чи це був збіг обставин (чи просто бажання видати збіг обставин за щось інше), чи це був справжній замах, а чи "попередження", а чи "імітація" як операція "інформаційного прикриття"?
Виникає багато питань: де була насправді "перша особа" під час обстрілу? Чи не мала ця особа одразу ж переміститися до укриття в разі ракетної небезпеки, чи мала ця особа взагалі виїжджати в те місце? Де були насправді ті особи під час обстрілу?
Скільки б ракет випустив ворог, якби насправді планував замах? Які кардинальні порушення базових протоколів безпеки мали б відбутися, щоби подібна атака виявилася успішною? Хто мав би бути "ініціатором" подібних порушень зсередини команди "першої особи"? Чому ми не бачили подібних "ексцесів", коли "перша особа" перебувала у набагато більш вразливих обставинах (наприклад, та сама поїздка до щойно звільненого Херсону, коли будь-які ворожі обстріли міста, за збігом обставин, припинилися саме на час візити "першої особи" до міста) і т.д.?
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07.03.2024 00:15 Відповісти
МУС в Гааге привлек к уголовному суду Российских генерала и адмирала.Военный преступник полковник Баранец из фашистского грязного листка Комсомольская правда назвал это решение суда туалетной бумагой.
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07.03.2024 02:49 Відповісти
шапито, продолжение для ЗЕ имбецилов, на "величайшего" боневтика совершено покушение)))) для начала закройте его киностудии в маЦкве под руководством перхатых шефиров....и сватов перестаньте крутить на ПИ,,,рашенских каналах, покушение.....
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07.03.2024 06:59 Відповісти
Сказав? Ну все, іди нах.
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07.03.2024 08:03 Відповісти
https://t.me/bryhynets БРИГИНЕЦЬ🇺🇦

🌀 Закликаю усіх небайдужих підписати петицію про присвоєння генералу Марченку давно заслуженого звання Героя України!
І не полінуйтеся поширити посилання на петицію, будь ласка!
https://petition.president.gov.ua/petition/219866

petition.president.gov.ua

Про присвоєння звання «Герой України» генерал-майору Збройних Сил України Дмитру Марченку.
Електронні петиції - Офіційне інтернет…

Внесок генерала Марченка у захист України вже відзначив Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, який зробив офіційне подання на присвоєння Дмитру Марченку звання «Герой України». А Верховна Рада конституційною більшістю підтримала відповідне звернення військовослужбовця, народного депутата Романа Костенка до Президента Володимира Зеленського.
Закликаємо Президента, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського проявити справжнє лідерство і підписати Указ щодо присвоєння Генерал-майору Дмитру Марченку звання «Герой України».

Шановні українці, просимо підтримати петицію та довести Верховному Головнокомандувачу волевиявлення народу України!
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07.03.2024 08:09 Відповісти
Ти відчув? Вийми умамки з тіла))
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07.03.2024 15:35 Відповісти
 
 