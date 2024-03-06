Прем’єр Греції Міцотакіс про обстріл Одеси: Вибух стався дуже близько від нас, ми не встигли піти в укриття
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми перебували в одеському порту. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити український морський шлях, а також якої шкоди порт зазнав під час атак. І наприкінці ми почули звук сирен і вибух, який дуже близько від нас стався. Ми не встигли піти в якесь захищене місце. І тому це дуже і дуже вражаючий досвід", - розповів Міцотакіс на пресконференції.
Як зазначив прем'єр Греції, "ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і немає людей, які перебувають поза війною".
"Ця війна не милує нікого, тому що ми перебуваємо в прекрасному місці з культурним надбанням, і вони можуть тут бути знищеними саме тому, що Україна протистоїть такій варварській силі. Тому це абсолютно різні речі: читати про війну в газетах і відчувати її на собі, чути її", - сказав він.
За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.
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Інша справа наш лідор: загартований в ОПі холодною мівіною, підготовлений до диверсій мужньою Люсьою, закачаний балдибірством до 6-ти см. каблуків із 4см. підошвою...
чотири квартали без вікон, банкомати валялись на землі.
шо біля них зірвалось ?
там же лише офіс єрмака знав, у якого тільки позаштатних совєтніків всього 80 штук
полі конда, єкатопєнінда метріс - дуже близько, 150 метрів
цю зиму все здорощало , питаю чому? говорять - бо в вас війна, ми себе обмежуємо, даємо вам гроші а вони йдуть по карманах, що ви думаєте ми не бачим?!
але такого, що б говорили - росія все правильно робить не чула.
хоча є такі, що рахують це Америка все робить, а греки недолюблюють америку, це тягнеться ще з розподілу Кіпру
Яка тупа формула)) Виходить Порошенка ніхто і вбивати не хоче))?!!
Влупили балістикою!
В 10.40 в Телеграмі дали тривогу, в 10.44 вибух, і в багатьох місцях сирена завила лише після нього.
Пишуть, що це був або Іскандер М, або корейська шняга.
Можливо просто поблизу не було бомбосховища?
як писали нижче швидше за все ******* зібрало спеців та БЕКи в порту для вихваляння, туди і влупили кацапи. Сподіваюсь там було не так як в Чернігові, і люди сховались в укриття при тривозі.
Але як то часто буває, найліпше знають про те що сталось, і як воно відбувалось, саме ті, хто знаходиться за багато сотень кілометрів.
Продовжуй, дивуй нас своїми відкриттями.
«Так, по Одесі було завдано ракетного удару, ймовірно, балістичною зброєю, з потраплянням до однієї з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяк не пов'язане із конкретним візитом».
На жирнючому степовому черноземі приліт виглядає зовсім інакше.