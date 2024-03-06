УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11677 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 187 71

Прем’єр Греції Міцотакіс про обстріл Одеси: Вибух стався дуже близько від нас, ми не встигли піти в укриття

міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми перебували в одеському порту. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити український морський шлях, а також якої шкоди порт зазнав під час атак. І наприкінці ми почули звук сирен і вибух, який дуже близько від нас стався. Ми не встигли піти в якесь захищене місце. І тому це дуже і дуже вражаючий досвід", - розповів Міцотакіс на пресконференції.

Як зазначив прем'єр Греції, "ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і немає людей, які перебувають поза війною".

"Ця війна не милує нікого, тому що ми перебуваємо в прекрасному місці з культурним надбанням, і вони можуть тут бути знищеними саме тому, що Україна протистоїть такій варварській силі. Тому це абсолютно різні речі: читати про війну в газетах і відчувати її на собі, чути її", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Автор: 

Греція (602) обстріл (28725) Одеса (5476)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
1001 замах на незламного оманського лижника...
показати весь коментар
06.03.2024 19:07
+30
Відійшов. Тіхосінько в лес ой тхью попісяти )))
показати весь коментар
06.03.2024 19:11
+23
Цікаво, а де в цей час був дєрмак. Невже ішак поїхав сам.
показати весь коментар
06.03.2024 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, а де в цей час був дєрмак. Невже ішак поїхав сам.
показати весь коментар
06.03.2024 19:06 Відповісти
Відійшов. Тіхосінько в лес ой тхью попісяти )))
показати весь коментар
06.03.2024 19:11 Відповісти
наводив
показати весь коментар
06.03.2024 19:17 Відповісти
на точку виділення "адреналіну".
показати весь коментар
07.03.2024 00:40 Відповісти
1001 замах на незламного оманського лижника...
показати весь коментар
06.03.2024 19:07 Відповісти
не заздрю прем'єр-міністру Греції Кіріакос Міцотакіс і його дуже і дуже вражаючому досвіду...
 Інша справа наш лідор: загартований в ОПі холодною мівіною, підготовлений до диверсій мужньою Люсьою, закачаний балдибірством до 6-ти см. каблуків із 4см. підошвою...
показати весь коментар
06.03.2024 19:22 Відповісти
Ви не згадали який санич телеміст огого в перші дні вторгнення ніхто не міг його переіграти…
показати весь коментар
06.03.2024 19:24 Відповісти
від мене в 150 метрах попала Х-22.

чотири квартали без вікон, банкомати валялись на землі.

шо біля них зірвалось ?
показати весь коментар
06.03.2024 19:25 Відповісти
Кацапи влупили не 150 м, а в 3 км від делегації, по порту Одеси. Але схоже, Зелька і цього не очікував. Зустріч з прем'єром Греції хотіли зробити таємною, але хтось злив
показати весь коментар
06.03.2024 19:29 Відповісти
і як тільки змогли.

там же лише офіс єрмака знав, у якого тільки позаштатних совєтніків всього 80 штук
показати весь коментар
06.03.2024 19:37 Відповісти
Секрєтуткою у Зє соска гогілашвілі. Що не ясно?
показати весь коментар
06.03.2024 22:23 Відповісти
Как раз ,2 года назад метров 200 от меня утром попало в школу. Дом мой подпрыгнул реально, диван в квартире и я слетел с дивана, спал после беготни ночью в убежище. Я к тому, что вот это был взрыв и опыт, окна в подъездах вылетели....
показати весь коментар
06.03.2024 19:40 Відповісти
услышали звук и накидали на вентилятор
показати весь коментар
06.03.2024 20:13 Відповісти
Ну, хоч одному дійшло. Везіть наступного.
показати весь коментар
06.03.2024 19:07 Відповісти
і вагон памперсів
показати весь коментар
06.03.2024 19:19 Відповісти
орбана и фицо?
показати весь коментар
07.03.2024 01:48 Відповісти
Путін мабуть звільнит причастних - підвергли небезпеці головного його агента.
показати весь коментар
06.03.2024 19:10 Відповісти
В цього мізерного нікчему навіть ракета не влучить…
показати весь коментар
06.03.2024 19:33 Відповісти
І що, це вже ескалація, чи ще ні?
показати весь коментар
06.03.2024 19:12 Відповісти
Ви ще скажіть що то був напад на лідера Країни НАТО)) Звичайно - ніт!
показати весь коментар
06.03.2024 20:45 Відповісти
Именной ишакед с надписью "Зеленскому от Жириновского".
показати весь коментар
06.03.2024 19:14 Відповісти
весь час в новинах про це
полі конда, єкатопєнінда метріс - дуже близько, 150 метрів
показати весь коментар
06.03.2024 19:15 Відповісти
как греки вообще? что говорят и думают? у нас очень мало информации про их позицию...
показати весь коментар
07.03.2024 01:49 Відповісти
я тут була тієї зими, майже всі були за Україну, казали - росія какос ( плохо)

цю зиму все здорощало , питаю чому? говорять - бо в вас війна, ми себе обмежуємо, даємо вам гроші а вони йдуть по карманах, що ви думаєте ми не бачим?!

але такого, що б говорили - росія все правильно робить не чула.
хоча є такі, що рахують це Америка все робить, а греки недолюблюють америку, це тягнеться ще з розподілу Кіпру
показати весь коментар
07.03.2024 15:45 Відповісти
это кацапское ипсо для примитивов, и вы должны были бы это объяснить. Ни из-за каких наших карманов у них бы не поднялись бы цены.
показати весь коментар
07.03.2024 22:23 Відповісти
та намагаюся
показати весь коментар
07.03.2024 22:37 Відповісти
до українців ставляться прихильно, допомагають, співчувают
показати весь коментар
07.03.2024 15:47 Відповісти
Корисний досвід! Війна ,,не милує" нікого і не омине нікого!!
показати весь коментар
06.03.2024 19:20 Відповісти
Про 5 загиблих і 5 поранених ніхто не пише, лідур апаснастє
показати весь коментар
06.03.2024 19:23 Відповісти
Вернеться в Гоецію з УБД
показати весь коментар
06.03.2024 19:21 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 19:22 Відповісти
Тепер за вбитих дітей забудуть і позітівні почнуть незламного ху-соса возвелічувати.
показати весь коментар
06.03.2024 19:22 Відповісти
Аби хотіли, давно вбили б

Яка тупа формула)) Виходить Порошенка ніхто і вбивати не хоче))?!!
показати весь коментар
06.03.2024 20:48 Відповісти
А навіщо?
показати весь коментар
06.03.2024 21:26 Відповісти
А Порошенко президент? Хоча і цей, х.з. як і назвать.
показати весь коментар
06.03.2024 21:32 Відповісти
Завдяки Пєті у нас зявився Зєля. Так що всі "зацікавлені сторони" йому безмірно вдячні...
показати весь коментар
06.03.2024 22:26 Відповісти
Ех, трохи не долетіла до зеленого жаба.
показати весь коментар
06.03.2024 19:23 Відповісти
Коли зрозумів, що рускіє братушкі, з якими ще вчора в саудитів в дьосна лупився, наїбали і чуть не поцілили в тебе ракетою
показати весь коментар
06.03.2024 19:27 Відповісти
Саме безпечне місце біля Зелі. Кацапи свого висуванця не зачеплять.
показати весь коментар
06.03.2024 19:26 Відповісти
Пишуть, що хтось злив таємний візит блазня до Одеси, і русня вдарила по місту. А знаєте, що це значить? Піаніст більше не потрібен русні.
показати весь коментар
06.03.2024 19:30 Відповісти
Та могли у нас злити, могли у греків...
показати весь коментар
06.03.2024 19:38 Відповісти
Або натякають пісюністу, що час в Стамбул, бо ***** до виборів потрібна перемога.
показати весь коментар
06.03.2024 20:48 Відповісти
рос. пабілки викладали фотографії кортежу президента під час його поїздки в херсон у червні 2023, із їх заяв, фотки зроблені їх же беспілотником.
показати весь коментар
06.03.2024 19:34 Відповісти
Нічого страшного, термін придатності цього преЗедента вже стік, виберемо іншого, кращого, ну як завжди.
показати весь коментар
06.03.2024 19:34 Відповісти
ПОРОХА?
показати весь коментар
06.03.2024 23:41 Відповісти
ой боже мой, накидают на вентилятор- чуть не убили- НЕ СЧИТАЕТСЯ
показати весь коментар
06.03.2024 19:35 Відповісти
Схоже на замах на прем'єра Греціїї, а не на Організма
показати весь коментар
06.03.2024 19:36 Відповісти
Два большого ума человека забили стрелку в Одессе и в такое время. Интересно что они там собирались увидеть нового, доселе невиданного
показати весь коментар
06.03.2024 19:36 Відповісти
Вони грубо знехтували заходами безпеки. Не можна їм знаходитися в людних місцях на одному місці більше двох хвилин. Хто відповість за загиблих і поранених? Служба безпеки попереджала їх про загрозу. Та й в Одесі достатньо агентів і ждунів, на жаль. Може тепер щось придумають, щоб наша система оповіщення швидше виявляла пуски. А так система не відстежила запуск і ракета летіла декілька хвилин непоміченою !!! Чи в нас радарів немає, чи там усе вручну передається?
показати весь коментар
06.03.2024 20:57 Відповісти
Штольца теперь пусть привозят.
показати весь коментар
06.03.2024 19:40 Відповісти
Йому в Німеччині памперси не встигають міняти,кого там везти.
показати весь коментар
06.03.2024 19:52 Відповісти
десь далеко в небі працювали по дронам а ці два герої вже в штанці керпічі наКЛаЛи наче приліт був у парі метрів від броньованого кортежу
показати весь коментар
06.03.2024 19:40 Відповісти
Ти нормальний взагалі?

Влупили балістикою!

В 10.40 в Телеграмі дали тривогу, в 10.44 вибух, і в багатьох місцях сирена завила лише після нього.

Пишуть, що це був або Іскандер М, або корейська шняга.
показати весь коментар
06.03.2024 20:42 Відповісти
Чому сигнал тривоги не спрацював в охоронців? Інакше вони б усіх відвели в укриття.
показати весь коментар
06.03.2024 21:10 Відповісти
Звідки в тебе така інформація?

Можливо просто поблизу не було бомбосховища?
показати весь коментар
06.03.2024 21:24 Відповісти
Я взагалі не розумію нащо їхати в порт - місце регулярних обстрілів в Одесі, де немає бомбосховища. Ще й грецьку делегацію туди привезли, кажуть ще військових. Лунає сирена, треба всіх садити в авто і тікати.
показати весь коментар
06.03.2024 21:53 Відповісти
ну якщо балістикою, то точно не в зебуїна цілились, не переживай так за підора **********. ВІн тільки обісрався, а приліт балістики то не сраний шахед.
як писали нижче швидше за все ******* зібрало спеців та БЕКи в порту для вихваляння, туди і влупили кацапи. Сподіваюсь там було не так як в Чернігові, і люди сховались в укриття при тривозі.
показати весь коментар
06.03.2024 22:11 Відповісти
Цікаво спостерігати, як ти приписуєш мені якісь емоції і переживання... цікаво тому, що незрозуміло, де, в яких моїх словах ти їх побачив.

Але як то часто буває, найліпше знають про те що сталось, і як воно відбувалось, саме ті, хто знаходиться за багато сотень кілометрів.

Продовжуй, дивуй нас своїми відкриттями.
показати весь коментар
06.03.2024 22:24 Відповісти
..не испугались...Вот что должно стать несломленостью Нации..
показати весь коментар
06.03.2024 19:47 Відповісти
Ну , як "близько" ...пишуть, що десь 4-5 км.
показати весь коментар
06.03.2024 19:47 Відповісти
А як же цапам стало відомо коли і куди стріляти? То, мабуть, теж саме "джерело", яке і план про захоплення "вагнерівців" злило, а потім і план контрнаступу ***** на стол поклало. І хто б це міг бути, і де він ховається?
показати весь коментар
06.03.2024 20:00 Відповісти
В некоторых российских ТГ каналах пишут что ударили по ангару, где были БЭКи. Зеленский хотел похвастаться перед гостем и для этого минивыставку устроили в одном месте... Правда или нет, вряд ли узнаем.
показати весь коментар
06.03.2024 20:31 Відповісти
Удар по Одесі не пов'язаний із візитом президента Зеленського, - речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк

«Так, по Одесі було завдано ракетного удару, ймовірно, балістичною зброєю, з потраплянням до однієї з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяк не пов'язане із конкретним візитом».
показати весь коментар
06.03.2024 20:37 Відповісти
А Стефанчук би вже міг святкувати траур, якби ракета прибила Зєльца.
показати весь коментар
06.03.2024 20:47 Відповісти
150 метрів від них "влучила ракета" і зіпсувала усім настрій. Ну не знаю... Як він на передок приїздив - так одразу обістріли стихають, на будь-якому відео тиша повна і ходить без каски. Якщо що так виглядав приліт ракети під Київом:
показати весь коментар
06.03.2024 21:57 Відповісти
Як для піску - нормальна вирва.

На жирнючому степовому черноземі приліт виглядає зовсім інакше.
показати весь коментар
06.03.2024 22:26 Відповісти
Хто ще запором страждає? Мілості просім.
показати весь коментар
07.03.2024 01:41 Відповісти
Дайте греку УБД.
показати весь коментар
07.03.2024 08:56 Відповісти
 
 