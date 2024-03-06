Прем’єр Греції Міцотакіс про обстріл Одеси: Вибух стався дуже близько від нас, ми не встигли піти в укриття

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми перебували в одеському порту. Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити український морський шлях, а також якої шкоди порт зазнав під час атак. І наприкінці ми почули звук сирен і вибух, який дуже близько від нас стався. Ми не встигли піти в якесь захищене місце. І тому це дуже і дуже вражаючий досвід", - розповів Міцотакіс на пресконференції.

Як зазначив прем'єр Греції, "ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і немає людей, які перебувають поза війною".

"Ця війна не милує нікого, тому що ми перебуваємо в прекрасному місці з культурним надбанням, і вони можуть тут бути знищеними саме тому, що Україна протистоїть такій варварській силі. Тому це абсолютно різні речі: читати про війну в газетах і відчувати її на собі, чути її", - сказав він.

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За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.