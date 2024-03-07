Чеська оборонна компанія CSG планує запустити виробництво боєприпасів в Україні
Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, планує інвестувати сотні мільйонів євро у виробництво боєприпасів в Україні.
Про це заявив власник компанії CSG Міхал Стрнад агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Czechoslovak Group вже веде переговори з "Укроборонпромом" про потенційне спільне підприємство і шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.
Підприємства будуть зосереджені на виробництві важких боєприпасів, а також запасних частин для бронетехніки, виробів з броньованої сталі та іншого.
"Ми обговорюємо два-три проєкти. Угода, ймовірно, буде укладена цього року, але потім ще треба два-три роки (для початку виробництва - ред.). Якщо у нас буде угода, ми передамо технологію для різних калібрів та різного обладнання", - сказав Стрнад.
Зазначається, що CSG стала важливим постачальником для України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Компанія збільшила виробництво боєприпасів великого калібру на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії в понад 10 разів, але можливості для подальшого нарощування обсягів там обмежені. Також Czechoslovak Group ремонтувала українські танки Т-72.
Власник компанії розповів, що з початку повномасштабної війни його компанія відправила до України близько 150-160 одиниць важкої техніки.
"Зараз буде більше, бо нам вдалося знайти інше джерело фінансування, так що ми купуємо додаткові одиниці, які будемо відновлювати для них (українців - ред.)", - додав Стрнад.
Що відомо про компанію CSG
Czechoslovak Group заснована підприємцем Ярославом Стрнадом, який у 1990-х торгував металоломом. Раніше компанія мала назву Excalibur group.
У 2018 році Ярослав Стрнад передав керівництво CGS синові Міхалу. У 2022 році доходи компанії на тлі російсько-української війни сягнули $1,1 млрд.
в Європах люди самі розберуться
буйло розбурхав сонну Європу на свою дурну голову.
будуть йому й печеніги і вікінги з "біло-поляками"....