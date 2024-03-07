УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4954 відвідувача онлайн
Новини
2 000 8

Чеська оборонна компанія CSG планує запустити виробництво боєприпасів в Україні

боєприпаси,снаряди

Чеська оборонна компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, планує інвестувати сотні мільйонів євро у виробництво боєприпасів в Україні.

Про це заявив власник компанії CSG Міхал Стрнад агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Czechoslovak Group вже веде переговори з "Укроборонпромом" про потенційне спільне підприємство і шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

Підприємства будуть зосереджені на виробництві важких боєприпасів, а також запасних частин для бронетехніки, виробів з броньованої сталі та іншого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники зібрали майже всю суму, необхідну для ініціативи Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

"Ми обговорюємо два-три проєкти. Угода, ймовірно, буде укладена цього року, але потім ще треба два-три роки (для початку виробництва - ред.). Якщо у нас буде угода, ми передамо технологію для різних калібрів та різного обладнання", - сказав Стрнад.

Зазначається, що CSG стала важливим постачальником для України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Компанія збільшила виробництво боєприпасів великого калібру на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії в понад 10 разів, але можливості для подальшого нарощування обсягів там обмежені. Також Czechoslovak Group ремонтувала українські танки Т-72.

Читайте також: Укроборонпром підписав договір про передачу ліцензії на виробництво гвинтівок CZ BREN 2 за стандартами НАТО

Власник компанії розповів, що з початку повномасштабної війни його компанія відправила до України близько 150-160 одиниць важкої техніки.

"Зараз буде більше, бо нам вдалося знайти інше джерело фінансування, так що ми купуємо додаткові одиниці, які будемо відновлювати для них (українців - ред.)", - додав Стрнад.

Що відомо про компанію CSG

Czechoslovak Group заснована підприємцем Ярославом Стрнадом, який у 1990-х торгував металоломом. Раніше компанія мала назву Excalibur group.

У 2018 році Ярослав Стрнад передав керівництво CGS синові Міхалу. У 2022 році доходи компанії на тлі російсько-української війни сягнули $1,1 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Автор: 

боєприпаси (2338) зброя (7685) виробництво (1712) Чехія (1697) Укроборонпром (1743)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Укрнет упав ...
показати весь коментар
07.03.2024 10:00 Відповісти
Чехи прям в ударі - і знаходять дешеві снаряди, і згуртовують заради закупівлі снарядів інші країни і зараз запускають виробництво в Україні. А ще вчора Чехія була прям східноєвпропейською обителлю зла, коли Земан продався х#йлу. Потрібні Майдани в Угоршині і Словаччини - для цього можна надати наш досвід східноєвропейським партнерам, співпрацювати з опозицією. І Перемога буде легкою - Обран і Фіцо не дадуть розстріляти Майдан. І навколо нас будуть кілька таких країн, які нададуть таку взірцеву допомогу як Чехія.
показати весь коментар
07.03.2024 10:02 Відповісти
досвід Майдану нам самим буде конче потрібен....
в Європах люди самі розберуться

буйло розбурхав сонну Європу на свою дурну голову.
будуть йому й печеніги і вікінги з "біло-поляками"....
показати весь коментар
07.03.2024 10:22 Відповісти
Угорці вже починають розбиратися - 50 тис. вже вийшло на Майдан і це тільки початок, а от словокам краще допомогти.
показати весь коментар
07.03.2024 10:37 Відповісти
завжди підозрював що прийомка металобрухту від населення - перспективний стартап.
показати весь коментар
07.03.2024 10:05 Відповісти
Особливо, коли на цьому брухті намальовані z-ки
показати весь коментар
07.03.2024 10:09 Відповісти
в планах одні плани..... хоч би раз почути, ось ми в минулому році планували, а в цьому вже закінчуємо...
показати весь коментар
07.03.2024 10:26 Відповісти
Бо Зельоні цим не паряться.
показати весь коментар
07.03.2024 10:59 Відповісти
 
 