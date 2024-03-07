РУС
Чешская оборонная компания CSG планирует запустить производство боеприпасов в Украине

Чешская оборонная компания Czechoslovak Group (CSG), являющаяся одним из крупнейших производителей оружия в Европе, планирует инвестировать сотни миллионов евро в производство боеприпасов в Украине.

Об этом заявил владелец компании CSG Михал Стрнад агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Czechoslovak Group уже ведет переговоры с "Укроборонпромом" о потенциальном совместном предприятии и ищет соответствующие площадки для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники.

Предприятия будут сосредоточены на производстве тяжелых боеприпасов, запасных частей для бронетехники, изделий из бронированной стали и прочего.

Читайте: Союзники собрали почти всю сумму, необходимую для инициативы Чехии по поставке 800 тыс. боеприпасов Украине, - Bloomberg

"Мы обсуждаем два-три проекта. Соглашение, вероятно, будет заключено в этом году, но потом еще нужно два-три года (для начала производства – ред.). Если у нас будет соглашение, мы передадим технологию для разных калибров и разного оборудования" , – сказал Стрнад.

CSG стала важным поставщиком для Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Компания увеличила производство боеприпасов большого калибра на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз, но возможности для дальнейшего наращивания объемов там ограничены. Также Czechoslovak Group ремонтировала украинские танки Т-72.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские производители планируют выйти до конца года на отметку в 2 миллиона беспилотников

Владелец компании рассказал, что с начала полномасштабной войны его компания отправила в Украину около 150-160 единиц тяжелой техники.

"Сейчас будет больше, потому что нам удалось найти другой источник финансирования, так что мы покупаем дополнительные единицы, которые будем восстанавливать для них (украинцев – ред.)", – добавил Стрнад.

Что известно о компании CSG

Czechoslovak Group основана предпринимателем Ярославом Стрнадом, который в 1990-х торговал металлоломом. Ранее компания называлась Excalibur group.

В 2018 году Ярослав Стрнад передал руководство CGS сыну Михалу. В 2022 году доходы компании на фоне российско-украинской войны составили $1,1 млрд.

Читайте также: Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

боеприпасы (2398) оружие (10397) производство (516) Чехия (1782) Укроборонпром (1240)
