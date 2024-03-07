Чешская оборонная компания CSG планирует запустить производство боеприпасов в Украине
Чешская оборонная компания Czechoslovak Group (CSG), являющаяся одним из крупнейших производителей оружия в Европе, планирует инвестировать сотни миллионов евро в производство боеприпасов в Украине.
Об этом заявил владелец компании CSG Михал Стрнад агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Czechoslovak Group уже ведет переговоры с "Укроборонпромом" о потенциальном совместном предприятии и ищет соответствующие площадки для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники.
Предприятия будут сосредоточены на производстве тяжелых боеприпасов, запасных частей для бронетехники, изделий из бронированной стали и прочего.
"Мы обсуждаем два-три проекта. Соглашение, вероятно, будет заключено в этом году, но потом еще нужно два-три года (для начала производства – ред.). Если у нас будет соглашение, мы передадим технологию для разных калибров и разного оборудования" , – сказал Стрнад.
CSG стала важным поставщиком для Украины с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Компания увеличила производство боеприпасов большого калибра на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз, но возможности для дальнейшего наращивания объемов там ограничены. Также Czechoslovak Group ремонтировала украинские танки Т-72.
Владелец компании рассказал, что с начала полномасштабной войны его компания отправила в Украину около 150-160 единиц тяжелой техники.
"Сейчас будет больше, потому что нам удалось найти другой источник финансирования, так что мы покупаем дополнительные единицы, которые будем восстанавливать для них (украинцев – ред.)", – добавил Стрнад.
Что известно о компании CSG
Czechoslovak Group основана предпринимателем Ярославом Стрнадом, который в 1990-х торговал металлоломом. Ранее компания называлась Excalibur group.
В 2018 году Ярослав Стрнад передал руководство CGS сыну Михалу. В 2022 году доходы компании на фоне российско-украинской войны составили $1,1 млрд.
в Європах люди самі розберуться
буйло розбурхав сонну Європу на свою дурну голову.
будуть йому й печеніги і вікінги з "біло-поляками"....