Для перемоги Україні потрібні боєприпаси, далекобійні ракети, винищувачі та посилення санкцій проти РФ, - Порошенко на Конгресі ЄНП

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України закликав партнерів закрити можливість для Путіна фінансувати війну проти України.

Про це він заявив під час виступу на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все – одна перемога. Іншого шляху немає. ... Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо Путіну. Ми не боїмося Путіна і обов’язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, Україні необхідні три речі: боєприпаси, коаліція реактивних винищувачів та ракети великої дальності.

Зокрема, потрібні винищувачі для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивні винищувачі європейського виробництва. 

"Я вважаю, що посилення санкційного режиму – це єдиний спосіб зупинити можливість Путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - сказав він.

За словами лідера "Європейської Солідарності", політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.

"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п’ять років", - підсумував Порошенко.

Порошенко Петро (15222)
+23
07.03.2024 10:06 Відповісти
+17
Турне Порошенко в Євпропу перед російським вторгненням закінчилося NLAW від Джонсона. Зараз як з неба впали 800 тис дешевих снарядів та ще й дешевих, коли він у Бухаресті. Якісь дивні співпадіння
07.03.2024 10:16 Відповісти
+15
Зєлєбобіки, про "сбітаго льотчіка" запєвай...!
07.03.2024 10:05 Відповісти
Пан має рацію ! Ще б краще було зробити фронт національного порятунку !
07.03.2024 10:00 Відповісти
чекаємо на Зе-ботву. 3...2...1...
07.03.2024 10:03 Відповісти
І слова здається правильні, але з 2014 року це ще все треба було....
07.03.2024 10:03 Відповісти
Шановний,а як подовалась ця війна з 2014 з допомогою рос.пропаганди і "нашимі" змі і ТВ.Як борьба з "сепаратистами".Ніхто б нанаважився дати зброю з політиків,керівників як що бі бажав.Тому що "сеператизм"-це внутрішні справа.
07.03.2024 10:16 Відповісти
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен Поділитися: Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен. Про це він сказав в інтерв'ю Обозревателю, відповідаючи на відповідне запитання.
07.03.2024 10:30 Відповісти
07.03.2024 10:05 Відповісти
07.03.2024 10:06 Відповісти
Европа годувала звіра...
20 років...
Нафту, газ купувала-

Клики росли - лосніла шкіра-
В рашистських гопників...

Тепер треба намордник-
На пащу розкриту-

Зоставити негідників-
"У разбітага карита"...
07.03.2024 10:07 Відповісти
ЕНП-це об'єднання демократичних партій в Європі.Чому не бачу хочаб одного представника від "слуг",батьківщини,,за майбах,.Це не просто балачки.Чи їм це не потрібно.Засідання ради скасовано.
07.03.2024 10:09 Відповісти
а слуги і матьківщина є популістами, в них є свої об'єднані європейські партії і це не прагматична консервативна правоцентриська Європейська народна партія.
07.03.2024 12:45 Відповісти
ага, ще одне уточнення: ЄНП - це справді, демократична по суті партія; але не демократична по назві. Ті, хто називає себе демократами - сповідують куди більш ліберальніші цінності, ніж консерватори-республіканці, особливо в сфері економіки та соціального захисту проявляються ці розбіжності
07.03.2024 12:50 Відповісти
Розумні слова розумної людини.
Як його не вистачає Україні на посаді президента.
07.03.2024 10:15 Відповісти
йому б все одно не дали працювати. Всі політичні лузери, рашисти і любителі 95 кварталу продовжували б оббріхувати і саботувати. Тут їх зірки сходяться: аби не Порошенко
07.03.2024 11:12 Відповісти
Да, именно так говорила знакомая торговка с базара " мне было все равно, кто, абы не Порошенко". При этом толком объяснить, почему не Порошенко, не смогла. Сейчас стоит, плачет " покупателя нет, возьмите хоть что нибудь у мне".
07.03.2024 11:30 Відповісти
Г+Г нехай в неї купує.
А було би класно їй запропонувати піти до студії, щоб там вона там розгорнула торгівлю...
07.03.2024 12:41 Відповісти
07.03.2024 10:16 Відповісти
Гетьман діло каже!
07.03.2024 10:39 Відповісти
Якби ця зелена наволоч не заважала, то розумні і досвідчені політики уже б давно дали раду забезпеченню ЗСУ. Впевнений, що було б проведено роботу із республіканцями і не було б того п..ця,який є зараз. Гундосий продовжує гробити Україну
07.03.2024 14:39 Відповісти
 
 