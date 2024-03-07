Для перемоги Україні потрібні боєприпаси, далекобійні ракети, винищувачі та посилення санкцій проти РФ, - Порошенко на Конгресі ЄНП

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України закликав партнерів закрити можливість для Путіна фінансувати війну проти України.

Про це він заявив під час виступу на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все – одна перемога. Іншого шляху немає. ... Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо Путіну. Ми не боїмося Путіна і обов’язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, Україні необхідні три речі: боєприпаси, коаліція реактивних винищувачів та ракети великої дальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко зустрівся із фон дер Ляєн у Брюсселі: Є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України

Зокрема, потрібні винищувачі для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивні винищувачі європейського виробництва.

"Я вважаю, що посилення санкційного режиму – це єдиний спосіб зупинити можливість Путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - сказав він.

За словами лідера "Європейської Солідарності", політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.

"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п’ять років", - підсумував Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо владу не дурити партнерів і виконати вимоги G7 щодо закону про БЕБ, - Порошенко