Український мобілізаційний резерв становить близько 5 млн чоловіків. ІНФОГРАФІКА

зсу

Мобілізаційний резерв України становить близько 4,8 мільйона чоловіків. Решта або вже служать (1,3 млн), або не підлягають мобілізації (4,3 млн) — люди з інвалідністю, чоловіки у віці 18-26 років, втікачі від війни, перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі і вчителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні аналітичного видання Texty.org.ua.

Мобілізаційний резерв

Водночас Україна має ще потенційний резерв - це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024-го він становить 707 тисяч осіб (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).

За аналогічною методологією аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити і не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на 3 мільйони.

У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020-му.

Аналітики обрали ці дані тому, що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.

З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення.

+30
07.03.2024 12:25 Відповісти
+20
Думки

Сили оборони 1,3 млн . Воюють 300 тисяч ))) . А якщо більшість тилових -замінити по принципу аутсорсингу та передачі цивільним . Чи не вивільнимо додаткових 500-700 тисяч.?

Парагвай втратив у війні 90 % населення , але не виграв війну . Отже вирішує не кількість ,а якість. . Чиможливе це при існуючому Офісі примітивних рішень??))) Питання риторичне
07.03.2024 12:37 Відповісти
+18
Беручи до уваги рівень викладацького складу у вузах - економіка скоріше не постраждає від слова зовсім . Знаю історії - коли хороші ,адекватні викладачі йшли з вузів - бо там панує посередність ,карєризм , слимакуватість , тупість ...
07.03.2024 12:45 Відповісти
вбий 4 рашистів, та не підеш на фронт!
якщо більше - то ще грошова премія..
07.03.2024 14:41 Відповісти
А де на цьому графіку можновладці, депутати та мєнти?
07.03.2024 15:26 Відповісти
Де в графіку вказана кількість паразитів на державних посадах, ну типу депутатів/прокурорів/дбр/сбу/поліції? Володька "Літцо с обложкі"? Ой даремно Залужний погодився з рішенням Єлдака, домовився б з Порохом і послав би зрадників на передову. Особисто я, перебив би їх сім'ї, ну знаєте, щоб наслідки настигли за вбиті цією владою мільйони українців.
07.03.2024 21:18 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 