Украинский мобилизационный резерв составляет около 5 млн мужчин. ИНФОГРАФИКА

зсу

Мобилизационный резерв Украины составляет около 4,8 миллионов мужчин. Остальные либо уже служат (1,3 млн), либо не подлежат мобилизации (4,3 млн) — люди с инвалидностью, мужчины в возрасте 18-26 лет, беглецы от войны, находятся в оккупации, забронированы, студенты, сиделки, многодетные родители, ученые, преподаватели и учителя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании аналитического издания Texty.org.ua.

Мобілізаційний резерв

В то же время у Украины есть еще потенциальный резерв - это мужчины в возрасте 18-26 лет. По состоянию на начало 2024 года он составляет 707 тысяч человек (без учета тех, кто не подпадает под мобилизацию).

По аналогичной методологии аналитики посчитали женщин, которые могут служить и не воспитывают детей. Они могут пополнить мобилизационный резерв Украины на 3 миллиона.

В расчетах аналитики опирались на демографический прогноз Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины на 2023 год, смоделированный в 2020-м.

Аналитики избрали эти данные потому, что прогноз исключает население оккупированных территорий, а демографическая оценка на короткие сроки очень четкая.

Из всех вариантов прогноза был выбран сценарий низкой рождаемости, низкого миграционного прироста и низкой ожидаемой продолжительности жизни. Такой выбор обусловлен предыдущей пандемией и ожиданиями нового российского вторжения.

