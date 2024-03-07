УКР
В Європарламенті підтримали продовження лібералізації торгівлі для України

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив продовження заходів щодо лібералізації торгівлі для підтримки України перед російською війною.

Про це повідомили в Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.

На голосуванні стояла пропозиція продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Читайте: У Польщі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують російські спецслужби, - Мінекономіки України

"За" висловилися 26 депутатів, "проти" - 10, ще 1 утримався.

Очікується, що Європарламент проголосує за позицію першого читання на пленарному засіданні наступного тижня. Якщо парламент ухвалить свою позицію в першому читанні, Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

До цього Єврокомісія запропонувала скасувати імпортні мита і квоти на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік, до червня 2025 року. Спочатку їх призупинили 2022 року після вторгнення Росії, яке завдало шкоди поставкам через Чорне море.

Також читайте: "Про закриття кордону не йдеться": У Мінекономіки розповіли про переговори з Польщею щодо розблокування транзиту

Заступник міністра економіки України Тарас Качка пояснив, що сьогоднішнє процедурне голосування запускає політичне схвалення цього рішення, яке має відбутися вже без обговорень".

Він додав, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано понад 100 правок в аграрному і торговому комітеті.

"Майже всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина - вимоги фермерів і прийдешні вибори до Європарламенту", - написав Качка у фейсбуці.

+1
може закінчеться ця безглузда війна з поляками? я на це надіюсь!
07.03.2024 13:15 Відповісти
+1
Кремлівські фермери спіймали облизня.
07.03.2024 13:20 Відповісти
+1
Що, серед прикордонних фермерів почнеться самогубство на знак протесту ?
07.03.2024 13:28 Відповісти
Нема війни -
Між Полькою та Україною-

Лиш деякі пани-
Стали на стіжку скользку...

Лани України - мають мати пруфф...
Пани Польсбкі - мають мати профіт-

В кремлі московькому-
Має бути сім *****...

В пух і пах...
07.03.2024 13:27 Відповісти
❗️Польща пропонує відмінити усі торгові преференції України в ЄС - прем'єр Туск

Прикольно. А де в цій історії українське зерно та Польскі фермери? Точно в них була справа?

Усі преференції, Карл! УСІ!

Ахаха Боже. Фантастичні підораси.

https://t.me/+fnI4vX0G8P0xNDZk Позивний Каппа
07.03.2024 14:17 Відповісти
Приймайте до ЕС ВЖЕ .
показати весь коментар
07.03.2024 13:15 Відповісти
pust prodajiot svobodno.Segodnia specialno posmotrel Ukrainskuju produkciju,jest flazki pri nix .Litve supermarkete Rimi,tak mogu skazat ceni toze kak litovskije,daze jest doroze cem mesnyje.Poliaki eto ceni na mnogo nyze vsex ja uze pisal ob etom
показати весь коментар
07.03.2024 13:25 Відповісти
Ну то нехай ЕС направить поліцейських щоб навели лад на зовнішнюму кордоні.
07.03.2024 13:41 Відповісти
разрешат вместо 1 мешка семечек- продавать два
показати весь коментар
