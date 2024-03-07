В Європарламенті підтримали продовження лібералізації торгівлі для України

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив продовження заходів щодо лібералізації торгівлі для підтримки України перед російською війною.

Про це повідомили в Європарламенті, інформує Цензор.НЕТ.

На голосуванні стояла пропозиція продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС ще на рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

"За" висловилися 26 депутатів, "проти" - 10, ще 1 утримався.

Очікується, що Європарламент проголосує за позицію першого читання на пленарному засіданні наступного тижня. Якщо парламент ухвалить свою позицію в першому читанні, Рада офіційно затвердить регламент, і він набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

До цього Єврокомісія запропонувала скасувати імпортні мита і квоти на українську сільськогосподарську продукцію ще на рік, до червня 2025 року. Спочатку їх призупинили 2022 року після вторгнення Росії, яке завдало шкоди поставкам через Чорне море.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка пояснив, що сьогоднішнє процедурне голосування запускає політичне схвалення цього рішення, яке має відбутися вже без обговорень".

Він додав, що ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано понад 100 правок в аграрному і торговому комітеті.

"Майже всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина - вимоги фермерів і прийдешні вибори до Європарламенту", - написав Качка у фейсбуці.







