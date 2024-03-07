В Европарламенте поддержали продолжение либерализации торговли для Украины
Комитет Европарламента по международной торговле одобрил продолжение мер по либерализации торговли для поддержки Украины в российской войне.
Об этом сообщили в Европарламенте, информирует Цензор.НЕТ.
На голосовании стояло предложение продлить временную приостановку импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.
"За" высказались 26 депутатов, "против" – 10, еще 1 воздержался.
Ожидается, что Европарламент проголосует за позицию первого чтения на пленарном заседании на следующей неделе. Если парламент примет свою позицию в первом чтении, ЕС официально утвердит регламент и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
До этого Еврокомиссия предложила отменить импортные пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию еще на год, до июня 2025 года. Сначала их приостановили в 2022 году после вторжения России, которое нанесло ущерб поставкам через Черное море.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал, что сегодняшнее процедурное голосование запускает политическое одобрение этого решения, которое должно состояться без обсуждений".
Он добавил, что еще неделю назад в предложение Еврокомиссии было подано более 100 поправок в аграрном и торговом комитете.
"Почти все они предлагали сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции. Причина - требования фермеров и грядущие выборы в Европарламент", - написал Качка в фейсбуке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Між Полькою та Україною-
Лиш деякі пани-
Стали на стіжку скользку...
Лани України - мають мати пруфф...
Пани Польсбкі - мають мати профіт-
В кремлі московькому-
Має бути сім *****...
В пух і пах...
Прикольно. А де в цій історії українське зерно та Польскі фермери? Точно в них була справа?
Усі преференції, Карл! УСІ!
Ахаха Боже. Фантастичні підораси.
https://t.me/+fnI4vX0G8P0xNDZk Позивний Каппа