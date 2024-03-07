Україна потребує негайних рішень щодо допомоги, а не "гарячкових дискусій", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якщо Європа хоче відновити мир, вона повинна збільшити виробництво зброї й заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти.

Про це Кулеба написав в колонці французького видання Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

За словами українського міністра, страждаючи від критичної нестачі артилерійських снарядів, армія України не в змозі знищити російську артилерію та захистити своїх військових.

"Те, що Україна опинилась в такій ситуації є наслідком того, що наші союзники в Європі, а також Сполучені Штати Америки місяцями дискутували, перш ніж вирішили надати нам достатню кількість артилерійських боєприпасів. Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", - наголошує глава МЗС України.

Через ці зволікання Україна з обережним оптимізмом сприймає рішення, яке було ухвалене нашими союзниками на Паризькій конференції 26 лютого, про збільшення закупівель боєприпасів у третіх країнах.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях", - наголосив міністр.

Кулеба пояснив, що успішна стратегія залежить виключно від єдності між суспільством, військовими й політичними лідерами, солдатами, а також між союзниками.

"Без сміливих і чесних відповідей на питання, порушені на Паризькій конференції, не буде ані єдності, ані стратегії", - зауважив міністр.

"Усім європейським столицям потрібно усвідомити цю просту і сувору правду: або наші союзники відкидають страх, нерішучість, вдавані перешкоди, і повноцінно допомагають українським військовим, які б’ються за українські міста і села, або одного дня вже їхні солдати будуть ризикувати життями, захищаючи міста і села країн спершу Центральної Європи, а згодом і всієї Європи", - наголосив Кулеба.

Він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, які спричинили резонанс, щодо потенційного розміщення західних військових в Україні та зазначив, що навіть якби гіпотетично таке рішення ухвалили, це не зняло б питання з гострою нестачею боєприпасів.

Кулеба зауважив, що Україна за усі роки війни – гібридної та повномасштабної – не просила союзників про допомогу військовим контингентом.

За його словами, квапливі коментарі багатьох союзників з запереченням потенційної відправки контингенту в Україну "не вдарили по Україні, але вдарили по європейській безпеці", оскільки у Кремлі почули цей сигнал і зробили для себе висновки.

Глава МЗС України наголосив, що найкращий спосіб підтримати Україну зараз – це снаряди та далекобійні ракети, додаткові системи Patriot, облаштування ремонтних майстерень для західної військової техніки на території України.

"Головне – не давати собі керуватися страхом. Страх не є перешкодою для проблем, а лише ускладнює їх", - додав міністр закордонних справ України.