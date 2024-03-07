УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4581 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 920 22

Україна потребує негайних рішень щодо допомоги, а не "гарячкових дискусій", - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якщо Європа хоче відновити мир, вона повинна збільшити виробництво зброї й заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти.

Про це Кулеба написав в колонці французького видання Le Monde, інформує Цензор.НЕТ.

За словами українського міністра, страждаючи від критичної нестачі артилерійських снарядів, армія України не в змозі знищити російську артилерію та захистити своїх військових.

"Те, що Україна опинилась в такій ситуації є наслідком того, що наші союзники в Європі, а також Сполучені Штати Америки місяцями дискутували, перш ніж вирішили надати нам достатню кількість артилерійських боєприпасів. Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу", - наголошує глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кожну недоставлену ППО, РФ відповідає сотнями ракет і дронами, які атакують міста в Україні, - Кулеба

Через ці зволікання Україна з обережним оптимізмом сприймає рішення, яке було ухвалене нашими союзниками на Паризькій конференції 26 лютого, про збільшення закупівель боєприпасів у третіх країнах.

"Ми глибоко вдячні за це рішення. Але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях", - наголосив міністр.

Кулеба пояснив, що успішна стратегія залежить виключно від єдності між суспільством, військовими й політичними лідерами, солдатами, а також між союзниками.

"Без сміливих і чесних відповідей на питання, порушені на Паризькій конференції, не буде ані єдності, ані стратегії", - зауважив міністр.

Читайте також: Усі боєприпаси, вироблені в Європі, мають йти до України, - Кулеба

"Усім європейським столицям потрібно усвідомити цю просту і сувору правду: або наші союзники відкидають страх, нерішучість, вдавані перешкоди, і повноцінно допомагають українським військовим, які б’ються за українські міста і села, або одного дня вже їхні солдати будуть ризикувати життями, захищаючи міста і села країн спершу Центральної Європи, а згодом і всієї Європи", - наголосив Кулеба.

Він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона, які спричинили резонанс, щодо потенційного розміщення західних військових в Україні та зазначив, що навіть якби гіпотетично таке рішення ухвалили, це не зняло б питання з гострою нестачею боєприпасів.

Кулеба зауважив, що Україна за усі роки війни – гібридної та повномасштабної – не просила союзників про допомогу військовим контингентом.

За його словами, квапливі коментарі багатьох союзників з запереченням потенційної відправки контингенту в Україну "не вдарили по Україні, але вдарили по європейській безпеці", оскільки у Кремлі почули цей сигнал і зробили для себе висновки.

Читайте також: Норвегія виділила $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Глава МЗС України наголосив, що найкращий спосіб підтримати Україну зараз – це снаряди та далекобійні ракети, додаткові системи Patriot, облаштування ремонтних майстерень для західної військової техніки на території України.

"Головне – не давати собі керуватися страхом. Страх не є перешкодою для проблем, а лише ускладнює їх", - додав міністр закордонних справ України.

Автор: 

боєприпаси (2338) допомога (8665) Євросоюз (14005) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
тоді для чого українському народові було "соплі втирати" про лопати,коли після того, як це було ним сказано ,ні однієї не купив для будівництва оборонних укріплень ???
показати весь коментар
07.03.2024 15:39 Відповісти
+6
А що вам цапи зелені заважало до ''великої війни'' три роки озброєння клепати??? Оманські договорняки!
А тепер вам всі винні! Шукаєте на кого свої про*оби звалити? А не вийде! Термін наближається!
показати весь коментар
07.03.2024 15:49 Відповісти
+5
Кулеба хоч би дипломатично сказав---*** вашу мать...хватись киздіти !
показати весь коментар
07.03.2024 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дискусії це не страшно, не відповідально й ти завжди зайнятий...
показати весь коментар
07.03.2024 15:37 Відповісти
Лопати має ? Шашлики анонсовані піаністом однієї клавіші підтримував ?
- то нехай сидить і не п#здить .
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
тоді для чого українському народові було "соплі втирати" про лопати,коли після того, як це було ним сказано ,ні однієї не купив для будівництва оборонних укріплень ???
показати весь коментар
07.03.2024 15:39 Відповісти
Кулеба хоч би дипломатично сказав---*** вашу мать...хватись киздіти !
показати весь коментар
07.03.2024 15:40 Відповісти
Шось Кулєбяка став дуже балакучим...
Видно Дєрьмак приготував йому заміну
показати весь коментар
07.03.2024 15:42 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
Порошенко сьогодні зустрівся із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Поки Боневтікос сушить штанці
показати весь коментар
07.03.2024 15:45 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
В українській владі зароджується нова олігархія

https://republic.com.ua/article/v-ukra%d1%97nskij-vladi-zarodzhu%d1%94tsya-nova-oligarhiya.html https://republic.com.ua/article/v-ukra%d1%97nskij-vladi-zarodzhu%d1%94tsya-nova-oligarhiya.html

показати весь коментар
07.03.2024 15:47 Відповісти
Враження, що Кабмін працює в тандемі зі слугами за наказом єрмєлі - одні написали дурнуватий закон, інші закидають правками. Тягнуть час і зривають мобілізацію
показати весь коментар
07.03.2024 15:48 Відповісти
Зелені поїхали фортифікаційні споруди (які може десь побудували) зливати.
показати весь коментар
07.03.2024 15:51 Відповісти
А що вам цапи зелені заважало до ''великої війни'' три роки озброєння клепати??? Оманські договорняки!
А тепер вам всі винні! Шукаєте на кого свої про*оби звалити? А не вийде! Термін наближається!
показати весь коментар
07.03.2024 15:49 Відповісти
Стаття Reuters про корупцію в Украіїні з фото ТАТАРОВА

Corruption accusations continue to plague top Zelenskiy aides

By https://www.reuters.com/authors/stephen-grey/ Stephen Grey and https://www.reuters.com/authors/dan-peleschuk/ Dan Peleschuk
September 19, https://www.reuters.com/world/europe/graft-accusations-dog-top-zelenskiy-aides-2023-09-19/?fbclid=IwAR3Y0PgMvqTZTz_5fusoYDKtgQYOLMIrdzuksSti7fh0kexZp7_-wyU0xfo https://www.reuters.com/world/europe/graft-accusations-dog-top-zelenskiy-aides-2023-09-19/?fbclid=IwAR3Y0PgMvqTZTz_5fusoYDKtgQYOLMIrdzuksSti7fh0kexZp7_-
показати весь коментар
07.03.2024 15:53 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 15:55 Відповісти
Поводиться як рекетир з якогось .. кварталу.
показати весь коментар
07.03.2024 16:24 Відповісти
То требра казати эрмаку, а він надасть застереження зеленському, а той вирок уиерову. Закордонники чим можуть тим допомагають і у кожного міністра МО своя країна за яку він відповідає ( і з нього знімуть голову, якщо буде прокол. То не Україна), а от то що таран, рєзніков, зеленський умєрова не займаються тим чим мають займатися то не є провина міністрів інших країн.
показати весь коментар
07.03.2024 16:36 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 17:05 Відповісти
ложи асфальт и не заморачивайся Держагентство з відновлення витратить 2 мільярди на транспортну розв'язку у Миколаєві Джерело: https://biz.censor.net/n3477429
показати весь коментар
07.03.2024 17:57 Відповісти
Кулєба що 2 роки робив? Як терпіли погоджувались витрачати людей в обмін на обіцянки, поки він інтерв'ю про своїх жінок ліпив, кому воно треба? Полоненими б займались а тепер що, ляпнув що негайно треба і що? Хай сам і йде з тими снарядам
показати весь коментар
08.03.2024 15:55 Відповісти
 
 