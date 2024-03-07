УКР
Глава Академії Генштабу РФ Зарудницький заявив, що конфлікт в Україні може перерости у великомасштабну війну в Європі

зарудницький

Керівник Академії Генштабу Росії генерал-полковник Володимир Зарудницький вважає, ескалація конфлікту в Україні може призвести до великомасштабної війни в Європі.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

"Не виключена можливість ескалації конфлікту в Україні у великомасштабну війну в Європі. Істотно зростає ймовірність цілеспрямованого втягування нашої держави в нові військові конфлікти", - написав Зарудницький у статті для журналу "Военная мысль".

Він стверджує, що США та їхні союзники "всіма способами намагаються зберегти свою гегемонію" і поставили собі завдання завдати Росії "стратегічної поразки".

За словами російського генерала, Захід нібито домагається зміни влади в Кремлі, щоб "обмежити суверенітет країни і зруйнувати її територіальну цілісність".

Тому Зарудницький вважає, що навіть із закінченням війни в Україні "кризова конфронтація" Росії та Заходу не завершиться.

Читайте: З листопада кількість страчених росіянами українських військовополонених значно збільшилась, - Офіс генпрокурора

"Запущений процес трансформації існуючого світоустрою пов'язаний зі зростанням суперечностей, вирішення яких фактично завжди призводить до застосування військової сили", - написав він.

Крім того, глава Академії Генштабу РФ заявив, що на тлі війни в Україні у світі "не відбулося великого розколу" і, як стверджує військовий, "з'явилася велика група нейтральних країн, які прагнуть до автономії від США і західних держав".

Однак, за його словами, "за рідкісним винятком" це "недовгострокові" союзники Росії, і Москві потрібно враховувати їхній військовий потенціал під час планування заходів забезпечення воєнної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 зрадників-бойовиків, які брали участь у "м’ясних" штурмах Бахмуту, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

Топ коментарі
+17
Та вже давайте гниди,нападайте на НАТО.Хоч побачимо руїни москвабаду
07.03.2024 18:51 Відповісти
+16
З'їбіться з України - і не буде вам ніякого "втягування", а "порушення територіальної цілісності" - поготів.
07.03.2024 18:50 Відповісти
+16
Горіть в пеклі кацапо-виродки!
07.03.2024 18:50 Відповісти
З'їбіться з України - і не буде вам ніякого "втягування", а "порушення територіальної цілісності" - поготів.
07.03.2024 18:50 Відповісти
голосніше, таваріщь гєнерал !
щоб усі європейці почули і прокинулись
07.03.2024 18:53 Відповісти
И опять белую, пушистую, миролюбивую Московию кто-то, куда-то втягивает! У, пративные
07.03.2024 19:12 Відповісти
ПІЗДНО! Вони стільки натворили, що їм вже так просто ніхто на дасть з*батися. Помруть кацапи усі, а ті, що не помруть, будуть заздрити небіжчикам.
07.03.2024 19:14 Відповісти
Який конфлікт? І що тоді війна? Генерал в курсі де війна і де конфлікт?
Друга світова теж конфлікт?
07.03.2024 20:54 Відповісти
Горіть в пеклі кацапо-виродки!
07.03.2024 18:50 Відповісти
Та вже давайте гниди,нападайте на НАТО.Хоч побачимо руїни москвабаду
07.03.2024 18:51 Відповісти
Апять вінавата ета злая НАТа-всьо врємя срьот лапатнікам в скрєпниє парткі...
07.03.2024 18:52 Відповісти
схлип ************ гопника: "ми есчо стретимся"
07.03.2024 18:53 Відповісти
Щодо цілей обмежити суверенітет рашкостану та розвалити територіально - цей академік абсолютно правий. Це мета всього притомного світу.
07.03.2024 18:55 Відповісти
Почитайте історію. Це ж один-в-один риторика Третього Рейху. Щоправда, є значні відмінності. Німецьке вище військове командування - це були дуже освічені та розумні офіцери, зі знатних аристократичних родин. А на кацапстані - алконавти-дегенерати, заражені вірусом російського шовінізму. Інтелектуальний потенціал неспівмірний
07.03.2024 18:56 Відповісти
Прутін, про якусь війну з НАТОЮ, плямкав перед камерами ЗМІ ….
А цього, довбня, попердолело уже далі … Масштаби різні, але обидва орка, дивно замовчують, про чорні пакети, відправлені на московію з Мирної України!
Співпадіння…
07.03.2024 19:02 Відповісти
не тільки "переросте в повномасштабну війну в Європі" Вона й "переросте в зміну кордонів територій в Азії" (Сибір перетвориться у провінції Китаю Саме цого кацапи бояться більше всього А зробить нічого не можуть - тому і "корчать лебедика" перед китайцями)
07.03.2024 19:02 Відповісти
У Європі !! А чому саме у Європі , а не на болоті ?
Ну у Європі теж можливо .! Але русні ще треба до Європи якось добратися . ! Якщо по 2 роки витрачати на кожну Авдіївку то , це буде ой - не скоро .
Взагалі то кацапня ви правильно робите , що - лякаєте європейців . Можливо вони швидше проснуться , і врешті почнуть вам теж - показувати зуби .
07.03.2024 19:03 Відповісти
навіяло... Щось схоже було в методичках Главпуру в часи, коли я служив срочку наприкінці сімедисятих... коли замполіт роти наказував мені під конспектування вичитувати їх на політзаняттях.
07.03.2024 19:04 Відповісти
Тільки ось в Європах не всі це розуміють
07.03.2024 19:07 Відповісти
Апять проіскі міравого імпєріалізма.
07.03.2024 19:08 Відповісти
НАШО ЦЕ КАЖУТЬ? - дайте нам убити укрів і все буде ок. от і вся "пропозиція"
07.03.2024 19:10 Відповісти
"Істотно зростає ймовірність цілеспрямованого втягування нашої держави в нові військові конфлікти",-

Нє вінаватая я! Он сам пришол!
От же **** рашистська.
07.03.2024 19:10 Відповісти
ну якщо географічно (але не політично) Європа закінчується десь на уралі, то війна в Європі може й там відбуватися
07.03.2024 19:12 Відповісти
Было трудно, но Путин смог
Сегодня госдеп США опубликовал протокол вступления Швеции в НАТО. Швеция, которая 500 лет была нейтральной страной, благодаря Путину стала 32-м участником Альянса.
Ранее, благодаря Путину, в НАТО вступили Черногория и Финляндия.
За время правления Путина, граница России с НАТО увеличилась в 5 раз, до 2600 км, а время подлёта ракет до крупнейших российских городов сократилось до нескольких минут.
07.03.2024 19:16 Відповісти
Взагалі-то Швеція була однією з основних моторів в 30-літній війні (1618-1648). Та й Північна війна була (1701-1725), хоча там Швеція просто захищалася від нападу чотирьох країн
07.03.2024 19:52 Відповісти
А звалити з України не варіант?
07.03.2024 19:16 Відповісти
Чому кацапи не бояться ніякої ескалації і відкрито погрожують, а могутнє НАТО боїться?
07.03.2024 19:20 Відповісти
Ага, прямо за руки й ноги кацапів тягнуть у війну, а вони не хочуть воювати... Тварюки кацапсячі підори!
07.03.2024 19:23 Відповісти
це все наслідок толерування кацапа !

"кацапа жени звідусіль" (с) Завтра день народженя ☝🏼
07.03.2024 19:39 Відповісти
******, у вас пригожин с кучкой зеков чуть мааскву не захватил, вы все обделались. Куда вам с НАТО воевать.
07.03.2024 23:21 Відповісти
 
 