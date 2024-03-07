Глава Академії Генштабу РФ Зарудницький заявив, що конфлікт в Україні може перерости у великомасштабну війну в Європі

Керівник Академії Генштабу Росії генерал-полковник Володимир Зарудницький вважає, ескалація конфлікту в Україні може призвести до великомасштабної війни в Європі.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

"Не виключена можливість ескалації конфлікту в Україні у великомасштабну війну в Європі. Істотно зростає ймовірність цілеспрямованого втягування нашої держави в нові військові конфлікти", - написав Зарудницький у статті для журналу "Военная мысль".

Він стверджує, що США та їхні союзники "всіма способами намагаються зберегти свою гегемонію" і поставили собі завдання завдати Росії "стратегічної поразки".

За словами російського генерала, Захід нібито домагається зміни влади в Кремлі, щоб "обмежити суверенітет країни і зруйнувати її територіальну цілісність".

Тому Зарудницький вважає, що навіть із закінченням війни в Україні "кризова конфронтація" Росії та Заходу не завершиться.

"Запущений процес трансформації існуючого світоустрою пов'язаний зі зростанням суперечностей, вирішення яких фактично завжди призводить до застосування військової сили", - написав він.

Крім того, глава Академії Генштабу РФ заявив, що на тлі війни в Україні у світі "не відбулося великого розколу" і, як стверджує військовий, "з'явилася велика група нейтральних країн, які прагнуть до автономії від США і західних держав".

Однак, за його словами, "за рідкісним винятком" це "недовгострокові" союзники Росії, і Москві потрібно враховувати їхній військовий потенціал під час планування заходів забезпечення воєнної безпеки.

