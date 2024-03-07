Призначення Залужного послом в Лондоні однозначно підсилить нашу систему, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував призначення Валерія Залужного послом України в Британії.
Передає слова міністра закордонних справ Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна.
"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", - зазначив Кулеба.
Він розповів, що мав кілька розмов з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, під час, яких він впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.
"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", - пояснив дипломат.
За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні.
"Президент вирішив, що саме Залужний є оптимальною кандидатурою. Це однозначно підсилення для нашої системи. Рішення, яке відповідає інтересам МЗС, інтересам самого Залужного, я думаю, і безперечно інтересам України", - резюмував Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Perfect or Perfect Continuous?
Британія - чи не найкращий наш помічник після балтійців.
Яйцекрада вони не прийняли.
За логікою зєлєних зашкварів туди мали б пхати бєзумную.
Але відправили Залужного.
Англійці будуть раді бачити видатного бойового генерала замість пришелепкуватої ватниці.
дебилы...
Начался период ожидания, когда же...
Просто немає слів
Таке ж саме опудало кінчене у Швейцарії та Ліхтенштейн і за сумісництвом.
І ще Таран, Рєзников,
Де вони там, у яких їбєнях...
Та й сам Кульоба - винятково ах.єнний "підсилювач".