Новини
9 596 126

Призначення Залужного послом в Лондоні однозначно підсилить нашу систему, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував призначення Валерія Залужного послом України в Британії.

Передає слова міністра закордонних справ Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна.

"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", - зазначив Кулеба.

Він розповів, що мав кілька розмов з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, під час, яких він впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.

"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", - пояснив дипломат.

За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні.

"Президент вирішив, що саме Залужний є оптимальною кандидатурою. Це однозначно підсилення для нашої системи. Рішення, яке відповідає інтересам МЗС, інтересам самого Залужного, я думаю, і безперечно інтересам України", - резюмував Кулеба.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3605) Залужний Валерій (733)
+39
бовбойоби зелені
фаховий генерал потрібен у війську!!!саме його треба зараз посилювати, коли кацапи почали перти, не має слів ..
07.03.2024 22:34 Відповісти
+25
Ну що ж, тепер Валерій Федорович більше не військовий і у випадку проведення виборів йому більше ніщо не заважатиме балотуватися на пост президента. З якого боку не подивись,одні плюси. А Великій Британії за честь прийняти такого посла. Дяка Валерію Федоровичу за все!
07.03.2024 22:39 Відповісти
+22
Кулеба однозначно говноїд.
07.03.2024 22:38 Відповісти
Знаю вуйка Григора,який би також підсилив цю помийню під назвою МЗС,алечомусь йому ніхто звідти не телефонує ...
08.03.2024 07:19 Відповісти
А як у новопризначеного посла з простою англійською?
Perfect or Perfect Continuous?
08.03.2024 08:05 Відповісти
яку це "вашу систему"??? рєжим дЄрьмакратії?
08.03.2024 08:14 Відповісти
Залужний, вибрав самий оптимальний варіант в звязку з штампування на нього різних лівих кримінальних справ,але це показує його,як людину,яка легко може покинути своїх побратимів та народ в цілому у важку для них годину...
08.03.2024 08:29 Відповісти
Ага . Снять боевого генерала с фронта , и отправить в Лондон, это сильно усилит нашу систему. Стоит клоуна отправить в цирк , а Залужного на Банковую. Этот вариант усилит нашу систему.
08.03.2024 08:30 Відповісти
Пана Валерія в принципі можна зрозуміти. В Лондоні квартитра це,як не як,а перспективне вкладення капіталу.
08.03.2024 08:32 Відповісти
Дещо дивне рішення від зєлєних.
Британія - чи не найкращий наш помічник після балтійців.
Яйцекрада вони не прийняли.
За логікою зєлєних зашкварів туди мали б пхати бєзумную.
Але відправили Залужного.
Англійці будуть раді бачити видатного бойового генерала замість пришелепкуватої ватниці.
08.03.2024 08:34 Відповісти
При всій моїй повазі і симпатіях до Залужного, його призначення це черговий ТРЕШ від "влади". Кожен повинен займатися своєю справою. Іншими словами де наш дипломатичний корпус? На фронті?
08.03.2024 08:37 Відповісти
Хто чув коментар Залужного з цього питання?
08.03.2024 09:16 Відповісти
чемно мовчить))
09.03.2024 00:01 Відповісти
зе Дегенерат со своей фсбэшной кодлой делает все, что бы выполнить Оманский договорняк....
08.03.2024 09:20 Відповісти
А что война кончилась? Генералы стали не нужны?

дебилы...
08.03.2024 09:24 Відповісти
А у них война и не начиналась.
Начался период ожидания, когда же...
08.03.2024 10:35 Відповісти
А наказ на призначення є,бо це тривала процедура,чи тільки слова доя усунення конкурента
08.03.2024 09:26 Відповісти
Почувся голос із табуретки в кутку
08.03.2024 09:34 Відповісти
Продался ВФ
08.03.2024 09:34 Відповісти
Дякую, дуже вдячна, пану Зеленьскому, за таку новину. Пану Залужному натхнення та здоров'я на новому призначенню. Це,як кинути щуку в річку.
08.03.2024 09:35 Відповісти
зе-бидло з'їбалося з країни та з-за кордону дякує свому *******. браво!
08.03.2024 09:37 Відповісти
здувся генерал
08.03.2024 09:36 Відповісти
вашу систему ніщо і ніколи не підсилить. бо ви розумові імпотенти , починаючи з зеленого хрипатого бовдура. жаль залужного, що посунувся уваш лепрозорій
08.03.2024 09:47 Відповісти
Підсилить лише позиції ермака,який реально керує мзс і буде мати всю необхідну інфу по Британії і чи розуміє це сам За,при тому,що в тій же Британії,ерм і тат офіційно числяться в списках рос.агентів.
08.03.2024 10:01 Відповісти
Кулеба - чмо.
08.03.2024 10:16 Відповісти
Невже таке взагалі можливо? Послабили військо в період війни, щоб професійний військовий став непрофесійним дипломатом? І ще пишаєтеся цим? Ганебні дилетанти та покидьки у владі всі до одного...
Просто немає слів
08.03.2024 10:39 Відповісти
Такое невозможно, тебе это всё приснилось, можешь расслабиться.
08.03.2024 11:03 Відповісти
"Вашу" систему посилює пОслиця-мін'єтчиця у Болгарії.
Таке ж саме опудало кінчене у Швейцарії та Ліхтенштейн і за сумісництвом.
І ще Таран, Рєзников,
Де вони там, у яких їбєнях...
Та й сам Кульоба - винятково ах.єнний "підсилювач".
08.03.2024 11:39 Відповісти
Це вкид брехні, щоби почути реакцію суспільства! Покажіть, хоча б одну заяву Залужного? Я не чула!!!
08.03.2024 15:46 Відповісти
