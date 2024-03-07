Призначення Залужного послом в Лондоні однозначно підсилить нашу систему, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував призначення Валерія Залужного послом України в Британії.

Передає слова міністра закордонних справ Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна.

"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", - зазначив Кулеба.

Він розповів, що мав кілька розмов з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, під час, яких він впевнився, що Залужний не проти дипломатичної роботи.

"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", - пояснив дипломат.

За його словами, він, як глава МЗС, дуже зацікавлений в сильному послі в Лондоні.

"Президент вирішив, що саме Залужний є оптимальною кандидатурою. Це однозначно підсилення для нашої системи. Рішення, яке відповідає інтересам МЗС, інтересам самого Залужного, я думаю, і безперечно інтересам України", - резюмував Кулеба.

