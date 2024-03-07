РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8888 посетителей онлайн
Новости
9 596 126

Назначение Залужного послом в Лондоне - однозначно усиление для нашей системы, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Валерия Залужного послом Украины в Британии.

Передает слова министра иностранных дел Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Британия - один из лидеров в военной помощи Украины. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бекграунд", - отметил Кулеба.

Он рассказал, что имел несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, по которым я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный" шаг", - объяснил дипломат.

По его словам, он как глава МИД очень заинтересован в сильном после в Лондоне.

"Президент решил, что именно Залужный является оптимальной кандидатурой. Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, отвечающее интересам МИД, интересам самого Залужного, я думаю, и бесспорно интересам Украины", - резюмировал Кулеба.

Читайте также: Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить поддержку Украины

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2881) Залужный Валерий (666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
бовбойоби зелені
фаховий генерал потрібен у війську!!!саме його треба зараз посилювати, коли кацапи почали перти, не має слів ..
показать весь комментарий
07.03.2024 22:34 Ответить
+25
Ну що ж, тепер Валерій Федорович більше не військовий і у випадку проведення виборів йому більше ніщо не заважатиме балотуватися на пост президента. З якого боку не подивись,одні плюси. А Великій Британії за честь прийняти такого посла. Дяка Валерію Федоровичу за все!
показать весь комментарий
07.03.2024 22:39 Ответить
+22
Кулеба однозначно говноїд.
показать весь комментарий
07.03.2024 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знаю вуйка Григора,який би також підсилив цю помийню під назвою МЗС,алечомусь йому ніхто звідти не телефонує ...
показать весь комментарий
08.03.2024 07:19 Ответить
А як у новопризначеного посла з простою англійською?
Perfect or Perfect Continuous?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:05 Ответить
яку це "вашу систему"??? рєжим дЄрьмакратії?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:14 Ответить
Залужний, вибрав самий оптимальний варіант в звязку з штампування на нього різних лівих кримінальних справ,але це показує його,як людину,яка легко може покинути своїх побратимів та народ в цілому у важку для них годину...
показать весь комментарий
08.03.2024 08:29 Ответить
Ага . Снять боевого генерала с фронта , и отправить в Лондон, это сильно усилит нашу систему. Стоит клоуна отправить в цирк , а Залужного на Банковую. Этот вариант усилит нашу систему.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:30 Ответить
Пана Валерія в принципі можна зрозуміти. В Лондоні квартитра це,як не як,а перспективне вкладення капіталу.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:32 Ответить
Дещо дивне рішення від зєлєних.
Британія - чи не найкращий наш помічник після балтійців.
Яйцекрада вони не прийняли.
За логікою зєлєних зашкварів туди мали б пхати бєзумную.
Але відправили Залужного.
Англійці будуть раді бачити видатного бойового генерала замість пришелепкуватої ватниці.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:34 Ответить
При всій моїй повазі і симпатіях до Залужного, його призначення це черговий ТРЕШ від "влади". Кожен повинен займатися своєю справою. Іншими словами де наш дипломатичний корпус? На фронті?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:37 Ответить
Хто чув коментар Залужного з цього питання?
показать весь комментарий
08.03.2024 09:16 Ответить
чемно мовчить))
показать весь комментарий
09.03.2024 00:01 Ответить
зе Дегенерат со своей фсбэшной кодлой делает все, что бы выполнить Оманский договорняк....
показать весь комментарий
08.03.2024 09:20 Ответить
А что война кончилась? Генералы стали не нужны?

дебилы...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:24 Ответить
А у них война и не начиналась.
Начался период ожидания, когда же...
показать весь комментарий
08.03.2024 10:35 Ответить
А наказ на призначення є,бо це тривала процедура,чи тільки слова доя усунення конкурента
показать весь комментарий
08.03.2024 09:26 Ответить
Почувся голос із табуретки в кутку
показать весь комментарий
08.03.2024 09:34 Ответить
Продался ВФ
показать весь комментарий
08.03.2024 09:34 Ответить
Дякую, дуже вдячна, пану Зеленьскому, за таку новину. Пану Залужному натхнення та здоров'я на новому призначенню. Це,як кинути щуку в річку.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:35 Ответить
зе-бидло з'їбалося з країни та з-за кордону дякує свому *******. браво!
показать весь комментарий
08.03.2024 09:37 Ответить
здувся генерал
показать весь комментарий
08.03.2024 09:36 Ответить
вашу систему ніщо і ніколи не підсилить. бо ви розумові імпотенти , починаючи з зеленого хрипатого бовдура. жаль залужного, що посунувся уваш лепрозорій
показать весь комментарий
08.03.2024 09:47 Ответить
Підсилить лише позиції ермака,який реально керує мзс і буде мати всю необхідну інфу по Британії і чи розуміє це сам За,при тому,що в тій же Британії,ерм і тат офіційно числяться в списках рос.агентів.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:01 Ответить
Кулеба - чмо.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:16 Ответить
Невже таке взагалі можливо? Послабили військо в період війни, щоб професійний військовий став непрофесійним дипломатом? І ще пишаєтеся цим? Ганебні дилетанти та покидьки у владі всі до одного...
Просто немає слів
показать весь комментарий
08.03.2024 10:39 Ответить
Такое невозможно, тебе это всё приснилось, можешь расслабиться.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:03 Ответить
"Вашу" систему посилює пОслиця-мін'єтчиця у Болгарії.
Таке ж саме опудало кінчене у Швейцарії та Ліхтенштейн і за сумісництвом.
І ще Таран, Рєзников,
Де вони там, у яких їбєнях...
Та й сам Кульоба - винятково ах.єнний "підсилювач".
показать весь комментарий
08.03.2024 11:39 Ответить
Це вкид брехні, щоби почути реакцію суспільства! Покажіть, хоча б одну заяву Залужного? Я не чула!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 15:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 