Назначение Залужного послом в Лондоне - однозначно усиление для нашей системы, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Валерия Залужного послом Украины в Британии.

Передает слова министра иностранных дел Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Британия - один из лидеров в военной помощи Украины. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бекграунд", - отметил Кулеба.

Он рассказал, что имел несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, по которым я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный" шаг", - объяснил дипломат.

По его словам, он как глава МИД очень заинтересован в сильном после в Лондоне.

"Президент решил, что именно Залужный является оптимальной кандидатурой. Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, отвечающее интересам МИД, интересам самого Залужного, я думаю, и бесспорно интересам Украины", - резюмировал Кулеба.

Читайте также: Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить поддержку Украины