Назначение Залужного послом в Лондоне - однозначно усиление для нашей системы, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение Валерия Залужного послом Украины в Британии.
Передает слова министра иностранных дел Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Британия - один из лидеров в военной помощи Украины. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бекграунд", - отметил Кулеба.
Он рассказал, что имел несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.
"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, по которым я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный" шаг", - объяснил дипломат.
По его словам, он как глава МИД очень заинтересован в сильном после в Лондоне.
"Президент решил, что именно Залужный является оптимальной кандидатурой. Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, отвечающее интересам МИД, интересам самого Залужного, я думаю, и бесспорно интересам Украины", - резюмировал Кулеба.
Британія - чи не найкращий наш помічник після балтійців.
Яйцекрада вони не прийняли.
За логікою зєлєних зашкварів туди мали б пхати бєзумную.
Але відправили Залужного.
Англійці будуть раді бачити видатного бойового генерала замість пришелепкуватої ватниці.
дебилы...
Начался период ожидания, когда же...
Просто немає слів
Таке ж саме опудало кінчене у Швейцарії та Ліхтенштейн і за сумісництвом.
І ще Таран, Рєзников,
Де вони там, у яких їбєнях...
Та й сам Кульоба - винятково ах.єнний "підсилювач".