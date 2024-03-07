Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить поддержку Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на видеоконференции союзников призвал срочно увеличить и ускорить поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-центр МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Кулеба в четверг, 7 марта, принял участие в инициированной Францией видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины. Он призвал участников принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше.

"Решения должны быть безотлагательными и направленными на то, чтобы поставлять оружие для Украины гораздо быстрее и в больших объемах", - подчеркнул он.

Кулеба призвал министров стран-союзников испытывать ощущение срочности, когда речь идет о поддержке Украины, не искать причин, почему что-то невозможно, а делать невозможное возможным и принимать решения.

"Если Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов и ракет большей дальности для отражения атак и освобождения территории, - вы можете производить и закупать больше этого вооружения. Если поврежденную военную технику быстрее ремонтировать на базах в Украине, а не за рубежом, то нужно создавать соответствующие возможности в Украине. Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за границей, значит, нужны именно такие решения", - подчеркнул глава МИД.

Министр также подчеркнул необходимость скорейшего наращивания темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских партнеров. Он призвал устранить все препятствия в развитии и налаживании сотрудничества европейских оборонных индустрий и выделить все необходимые ресурсы для создания новых производственных мощностей.

