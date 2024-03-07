УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4120 відвідувачів онлайн
Новини
853 10

Кулеба закликав союзників терміново збільшити та пришвидшити підтримку України

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції союзників закликав терміново збільшити та пришвидшити підтримку України.

Про це повідомляє пресцентр МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кулеба у четвер, 7 березня, взяв участь в ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України. Він закликав учасників ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.

"Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах", - наголосив він.

Кулеба закликав міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України, не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

Також читайте: Україна потребує негайних рішень щодо допомоги, а не "гарячкових дискусій", - Кулеба

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - наголосив глава МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

Також читайте: На кожну недоставлену ППО, РФ відповідає сотнями ракет і дронами, які атакують міста в Україні, - Кулеба

Автор: 

допомога і підтримка (1178) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
07.03.2024 19:51 Відповісти
+1
КУЛЄБА, А ти тепер замісник Залужного? Чи залишаєшся ПРикарманним у Єрмака?
показати весь коментар
07.03.2024 19:51 Відповісти
+1
всі партнери присіли від нісподіванки
показати весь коментар
07.03.2024 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КУЛЄБА, А ти тепер замісник Залужного? Чи залишаєшся ПРикарманним у Єрмака?
показати весь коментар
07.03.2024 19:51 Відповісти
Тепер Залужний - його підлеглий)
показати весь коментар
07.03.2024 20:10 Відповісти
щоб лягти під лежачого ...
показати весь коментар
07.03.2024 21:06 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 19:51 Відповісти
на голову треба було йому казана
показати весь коментар
07.03.2024 20:05 Відповісти
всі партнери присіли від нісподіванки
показати весь коментар
07.03.2024 20:02 Відповісти
Через таку владу в Україні у нас не було і немає СОЮЗНИКІВ а тільки партнери ...ну самі розумієте
показати весь коментар
07.03.2024 20:04 Відповісти
А самі не хочете пришвидшитися???
показати весь коментар
07.03.2024 20:25 Відповісти
закликав зичним голосом: "еге-гей!"
показати весь коментар
07.03.2024 20:56 Відповісти
https://t.me/voynareal/85090 Той самий приліт ворожої ракети в Одесі неподалік кортежу Зеленського та гостей
показати весь коментар
07.03.2024 21:46 Відповісти
 
 