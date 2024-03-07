Кулеба закликав союзників терміново збільшити та пришвидшити підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції союзників закликав терміново збільшити та пришвидшити підтримку України.

Про це повідомляє пресцентр МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Кулеба у четвер, 7 березня, взяв участь в ініційованій Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України. Він закликав учасників ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.

"Рішення мають бути невідкладними і спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах", - наголосив він.

Кулеба закликав міністрів країн-союзників мати відчуття терміновості, коли йдеться про підтримку України, не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення.

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - наголосив глава МЗС.

Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

