Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що відставка колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заміна деяких генералів під час війни є "нормальною ситуацією".
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.
"Я в це (покращення ситуації на поле бою, - ред.) вірю і дуже надіюсь. І це (відставка генералів, - ред.) нормальна ситуація", - зазначив він.
За словами Зеленського, іде війна й іноді треба робити кроки перезавантаження.
Нагадаємо, 7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.
Вибори 2019.
Майдан-3 це тухлий витвір кухарчука подляка із ОПи
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238
Конституцію України, треба виконувати!
Це дуже нормально)
Вовкі!
Золст бесер лебм - ун мучен зіх!
Это что-то новенькое в военном искусстве
Представляю - какая несказанная радость охватила ЗСУ
Где эти прекрасные видео?
С радостными украинскими бойцами?
Так хочется взглянуть....
Якщо всратий блазень звільняє Головкома і кращих генералів бо сциться політичної конкуренції, то це ***** не нормально.
Это в цирке смена клоунов может внести некоторое разнообразие в в шоу
Так хочеться залишитися біля КОРИТА після 20/05/24.
Правда *********?
А самому шахраю найшлося б достойне місце- в Гаазі лави довгі, двом курдуплям-військовим злочинцям та їх спільникам місця стане.
зеленський - ти зрадник України!