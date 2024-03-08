УКР
3 893 67

Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни, - Зеленський

зеленський,залужний

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відставка колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заміна деяких генералів під час війни є "нормальною ситуацією".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.

"Я в це (покращення ситуації на поле бою, - ред.) вірю і дуже надіюсь. І це (відставка генералів, - ред.) нормальна ситуація", - зазначив він.

За словами Зеленського, іде війна й іноді треба робити кроки перезавантаження.

Нагадаємо, 7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.

Топ коментарі
+38
А президентів?
08.03.2024 15:19 Відповісти
+30
Не зупиняйся! Давай відставку Верховного!
08.03.2024 15:21 Відповісти
+25
звідки уклоніст-рецидивіст знає, як воно на війні?
08.03.2024 15:22 Відповісти
А президентів?
08.03.2024 15:19 Відповісти
звиняйте, Рузвельт під час війни (1941 р.) був переобраний на новий термін
08.03.2024 15:24 Відповісти
Звиняйте, на території США в 1941 році бойових дій не було.
08.03.2024 17:17 Відповісти
Зелю тоже во время войны выбрали. И Порошенко , и ВР 2 раза, и местные выборы. Про Израиль вообще молчу - там только во время войны и выбирают уже 75 лет.
08.03.2024 15:38 Відповісти
Нормальна.
Вибори 2019.
08.03.2024 15:49 Відповісти
скоро заговорить про здачу Укр - для нього це теж норм
08.03.2024 16:33 Відповісти
Клоун, іди н**** !
08.03.2024 15:20 Відповісти
20 травня кінець легітимності.....
08.03.2024 15:25 Відповісти
Не зупиняйся! Давай відставку Верховного!
08.03.2024 15:21 Відповісти
Деякі,це якраз про тебе ,випадкову людину яка зробила багато шкоди для України
08.03.2024 15:21 Відповісти
08.03.2024 15:22 Відповісти
от саме себе цей блазень не хоче перезавантажити?!
08.03.2024 15:54 Відповісти
звідки уклоніст-рецидивіст знає, як воно на війні?
08.03.2024 15:22 Відповісти
Добре ,а заміна зепрезедента,це московські наративи
08.03.2024 15:22 Відповісти
Это Майдан-3.
08.03.2024 16:00 Відповісти
Майдан, як і осетрина, буває тільки першої свіжості

Майдан-3 це тухлий витвір кухарчука подляка із ОПи
08.03.2024 16:14 Відповісти
Дивись шоб тебе дядя Андрєй у відставку не відправив.
08.03.2024 15:23 Відповісти
08.03.2024 15:24 Відповісти
один я прочитав уСкладнення
08.03.2024 15:26 Відповісти
Марнославство - мій улюблений гріх. (Адвокат диявола)
08.03.2024 15:31 Відповісти
Особенно успешных и пользующихся огромным доверием
08.03.2024 15:23 Відповісти
Час сидіння на посаді хєранта, завершується… Зеля, фсьо, дасвіданя…
https://dl-news.defence-line.org/?p=25238

Конституцію України, треба виконувати!
08.03.2024 15:23 Відповісти
Та він її вже стільки разів порушував, що ще один раз - як два пальці...
08.03.2024 19:51 Відповісти
Каже не військова людина, і замість вибачитись перед пристайко і повернути на посаду. Позбувається бойового генерала під час війни.
Це дуже нормально)
08.03.2024 15:23 Відповісти
Звісно, іноді доводиться міняти генералів під час війни, але для цього має бути дуже вагома причина (щоб міняти під час війни командира вищого рангу ).
08.03.2024 15:23 Відповісти
твой през это контрнаступатель
08.03.2024 19:28 Відповісти
І вагомий "мінятєль".
08.03.2024 19:52 Відповісти
Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни

Вовкі!
Золст бесер лебм - ун мучен зіх!
08.03.2024 15:24 Відповісти
Війна - не звичайна ситуація. Як і все, що підчас неї трапляється.
08.03.2024 15:25 Відповісти
Окупант ниє в Кринках - усе херово https://t.me/frontline_news_ua
08.03.2024 15:25 Відповісти
Особенно во время наступления врага
Это что-то новенькое в военном искусстве
Представляю - какая несказанная радость охватила ЗСУ
Где эти прекрасные видео?
С радостными украинскими бойцами?
Так хочется взглянуть....
08.03.2024 15:25 Відповісти
А не хочеш перезавантажити свою кодлу - ОП?
08.03.2024 15:26 Відповісти
Чотириразовий ухілянт тасує бойових генералів. Це навіть не анекдот це трагікомедія
08.03.2024 15:30 Відповісти
Питання у причинах у тому, хто це робить.

Якщо всратий блазень звільняє Головкома і кращих генералів бо сциться політичної конкуренції, то це ***** не нормально.
08.03.2024 15:31 Відповісти
ні !! це не нармальна ситуація, а зе-маразм та зе-дибілізм на межі зради України !!!



08.03.2024 15:31 Відповісти
головне - ОПу не чіпати.
08.03.2024 15:32 Відповісти
Нормально.Коли пояснюють причини звільнення-відставки.
08.03.2024 15:35 Відповісти
А відставка єрмаків-татарових-подоляків-смирнових-шурмів, коли буде??? Чи ти без цього прокремлівського збіговиська навіть пукнути не можеш??? Вован, чому в державі повна срака, а ти з 2020 року не звільнив жодного керівника ОП чи заступника ОП??? Бо твій офіс з 2020 незаконно, антиКонституційно, перебрав на себе керування і парламентською більшістю (разом з депутатами ОПЗЖ) і керування кабміном і керування Укроборонпромом і вплив на агротрейдерів (криза з Польщею на вашій курви совісті) і втручання в керування ЗСУ (куди ви почали совати свій офісний писок одразу після визволення Херсону восени 2022, бо рейтинг Залужного вам недавав спати і навіть кокс тобі не допомогав)...
08.03.2024 15:38 Відповісти
Головне, шоб пОслицю з Болгарії, стройову і готову, не поставили на місце Сирського, а цого пОслом у Болгарію...
08.03.2024 15:38 Відповісти
Це каже той, що не розуміє у воєнній справі зовсім нічого. Коли б змінити верховного, буде набагато краще.
08.03.2024 15:39 Відповісти
Не надо путать армию и цирк.

Это в цирке смена клоунов может внести некоторое разнообразие в в шоу
08.03.2024 15:43 Відповісти
Особливо коли генерал їде у Великобританію, а якийсь повар їде на війну..
08.03.2024 15:46 Відповісти
Якщо геній мислі так сказав, я вірю!
08.03.2024 15:52 Відповісти
У мисль, чи у генія? 🤔Є випадки, коли геній з мислю не стикається. І це - один з таких випадків.
08.03.2024 16:02 Відповісти
Не стикається - це коли голосують не виборах за провінціального артиста розмовного жанру. Бо дуже хочеться поржать.
08.03.2024 16:20 Відповісти
Ну не знаю -- це ж не рукавички
08.03.2024 15:53 Відповісти
Декількох? ***,та воно хворе 😡
08.03.2024 15:54 Відповісти
Кахда я ваєвал пад знамьонамі герцага Кумберленскава!...
08.03.2024 15:56 Відповісти
Яідставляти і замінювати треба тих, хто не готувався до війни, хто провалює перемовини з тими, хто може допомогти і щатіює перемовини з тими, хто готовий втопити, хто навіть під час війни провалив забезпечення, постачання і поповгення - тобто всіх уих довбаних 5-6 "менеджерів" з ОПи. І якщо мати честь, то і Самому б було добре піти у відставку.
08.03.2024 15:57 Відповісти
Блазень і честь? Давно так не сміявся. Для буби криворогого це слово незнакомое і звучить як ругательное.
08.03.2024 16:02 Відповісти
Ожил, *******.
08.03.2024 16:01 Відповісти
А що, помився після Одеси, та й усе.
показати весь коментар
,смердюча зєльоная ганчірка розтоенілася останніми днями..
Так хочеться залишитися біля КОРИТА після 20/05/24.
Правда *********?
08.03.2024 16:04 Відповісти
Шкоду приносять не великі люди, а нікчеми, що уявили себе великими. (с.) Джон Фаулз
08.03.2024 16:04 Відповісти
Хто скаазав Бубачці, що звільнення Головкома і Генштабу, які звілнили північ, Харків, Херсон (що встигли) це нормально? Звідки такий досвід?
08.03.2024 16:07 Відповісти
Воно сьорбало мівіну коли генерали відбівали москальску навалу і звільняли українські території, а зараз він хренєралісімус і рятівник всього Світу, тьху бл..
08.03.2024 16:08 Відповісти
Впевнений, відставка одного курдупля-шахрая та 5÷6 його ефективних мародерів дійсно покращила б ситуацію на фронті, у країні та міжнародне становище України загалом.
А самому шахраю найшлося б достойне місце- в Гаазі лави довгі, двом курдуплям-військовим злочинцям та їх спільникам місця стане.
08.03.2024 16:14 Відповісти
Если Залужный «некоторый», то ты вовик, просто один из многих… и кстати смена гарантов в Украине обычное дело.
08.03.2024 16:19 Відповісти
Особливо нормальна ситуація назначити генерала з величезним бойовим досвідом, під час війни назначити послом і відправити з країни. Не задіяти в обороні, або відправити представником в НАТО, а позбутись. Бо пох та країна, коли він загрожує особистому рейтингу.
08.03.2024 16:22 Відповісти
було б нормально, аби рішення не приймав геть ненормальний гундосик
08.03.2024 17:31 Відповісти
зелена тварюко, чи не завдяки цьому твоєму ублюдочному рішенню кацапи міцно перехопили ініціативу у війні?!
08.03.2024 18:17 Відповісти
Це нормальна практика,але коли верховний головнокомандувач 4х кратний ухилянт,порно актор,та пісюнограй,то це не нормально!
зеленський - ти зрадник України!
08.03.2024 18:19 Відповісти
Бубен вже вирішив як і вітя ростовський. Перенести вологі мрії в КС. Вже формують список ківал. Показували одного клоуна із Закарпаття. Не в курсах про конституцію. А щесуддя і викладач права. Напевне і ступінь дохтура права прикупив у Стефанчука.
08.03.2024 18:24 Відповісти
 
 