Відставка та заміна деяких генералів - це нормальна ситуація під час війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відставка колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заміна деяких генералів під час війни є "нормальною ситуацією".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Cinque minuti, передає Цензор.НЕТ.

"Я в це (покращення ситуації на поле бою, - ред.) вірю і дуже надіюсь. І це (відставка генералів, - ред.) нормальна ситуація", - зазначив він.

За словами Зеленського, іде війна й іноді треба робити кроки перезавантаження.

Нагадаємо, 7 березня президент погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на пост надзвичайного повноважного посла України у Великій Британії.