Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поточна ситуація з Європейським фондом миру (European Peace Facility, EPF) - це ганьба, і закликав усі країни та партнерів від імені кожного українського солдата вирішити розбіжності.
"Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба. І я ще раз закликаю всі країни, всіх друзів, усіх партнерів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті розв'язати ваші розбіжності та дійти до рішення, яке дасть вам змогу допомогти нам зупинити війну в Україні та уникнути ситуації, коли вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу, щоб захистити свої села, міста та території", - сказав він на пресконференції з литовським, латвійським, естонським та французьким колегами в Литві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням Інтерфакс-Україна.
Окремо Кулеба привітав ухвалення європейської оборонно-промислової стратегії та висловив сподівання, що стратегію буде реалізовано вчасно і в повному обсязі.
Крім того, Кулеба наголосив на важливості того факту, що зустріч у Парижі дала змогу сформувати коаліцію зброї дальнього ураження та зібрати гроші для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.
"Це дуже важливо. Ми цінуємо зусилля чеського уряду і всіх країн, які зробили свій фінансовий внесок. Ми вдячні вам. 800 тис. патронів - це велика цифра, але дуже скоро вона буде вичерпана. Ми не можемо ухвалити рішення, сісти і сказати: нарешті ми зробили це", - сказав він.
Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни, а це означає, що "ми маємо ухвалювати рішення щодня".
"І якщо в інших країн є пропозиції, аналогічні чеській, значить, ми повинні почати збирати гроші на це прямо зараз, сьогодні, і допомогти їм у реалізації", - додав він.
Стан війни не оголошений. Рада з презіком не захотіли оголошувати ( хз з яких міркувань,.. але точно не з добрих.) а от війсковий стан оголосили, але то інша річь.
Чи ти теж диплом ЙУриста у трускавецьких академіях купив?
Буде він фінансуватися "принципами міднародного законодавства"- хай хоч в дупу рухається.
А доки Президент, то мусить виконувати свою посадову інструкція чи йти наХ, коли мамаріма дебілом зробила.
На кого Україна напала? Проти кого воно проявляє агресивні дії?
Мало того, оголошення стану війни в країні то автоматичне обмеження в міжнародній допомозі і відносинах. Скажімо, така країна не може отримувати зовнішню військову допомогу, її економічна діяльність обмежується санкціями і заборонами.
Дійшло? І Слава Богу, що то недолуге не оголосило той стан, знайщовся хтось, що його в тому зупинив, як не дивно...
А от при зовнішній агресії в країні оголошується воєнний стан, тобто стан військової оборони. Що не так?
де 2 мільярда ує,в офшорах?
Чому Валерій Залужний не керує якоюсь ділянкою фронту,а відправлений подальше з країни?
перестаньте красти,брехати,здавати!
А кто-то может пояснить - ЧТО там происходит?
В чём ганьба?