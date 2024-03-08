УКР
Кулеба: Те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що поточна ситуація з Європейським фондом миру (European Peace Facility, EPF) - це ганьба, і закликав усі країни та партнерів від імені кожного українського солдата вирішити розбіжності.

"Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба. І я ще раз закликаю всі країни, всіх друзів, усіх партнерів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті розв'язати ваші розбіжності та дійти до рішення, яке дасть вам змогу допомогти нам зупинити війну в Україні та уникнути ситуації, коли вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу, щоб захистити свої села, міста та території", - сказав він на пресконференції з литовським, латвійським, естонським та французьким колегами в Литві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням Інтерфакс-Україна.

Окремо Кулеба привітав ухвалення європейської оборонно-промислової стратегії та висловив сподівання, що стратегію буде реалізовано вчасно і в повному обсязі.

Крім того, Кулеба наголосив на важливості того факту, що зустріч у Парижі дала змогу сформувати коаліцію зброї дальнього ураження та зібрати гроші для чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

"Це дуже важливо. Ми цінуємо зусилля чеського уряду і всіх країн, які зробили свій фінансовий внесок. Ми вдячні вам. 800 тис. патронів - це велика цифра, але дуже скоро вона буде вичерпана. Ми не можемо ухвалити рішення, сісти і сказати: нарешті ми зробили це", - сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни, а це означає, що "ми маємо ухвалювати рішення щодня".

"І якщо в інших країн є пропозиції, аналогічні чеській, значить, ми повинні почати збирати гроші на це прямо зараз, сьогодні, і допомогти їм у реалізації", - додав він.

Зразу видно, що Єрмак із Зєлєнскім в Стамбулі. Той рідкісний випадок, аоли Еулєба вдає міністра. 😊
Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни.
*******.
Стан війни не оголошений. Рада з презіком не захотіли оголошувати ( хз з яких міркувань,.. але точно не з добрих.) а от війсковий стан оголосили, але то інша річь.
Гарну картинку тобі ведмедчук вручив. А чому так пізно на Цензорі зарєєстрував, де ти до цього ошивався?
до цього його попередній акаунт три дні тому модератор забанив навічно.
Кулеба такий пухкенький на картинці... а Кулеба по три, по чотири так і кладе... смішно, з лопатою, як і обіцяв. А от посадові обов'язки не виконує
А мородёрить на солдатах -это что???
Це тягнеться упродовж 10 років, війни окупантів-московитів проти Мирної України!! Гроші від воєнного злочинця прутіна у членів EPF, вплинули на їх зір та совість… Вони, просто ЗПАДЛЮЧИЛИСЯ через це.
А самому зброю пошукати - Кулеба - ні - з путі - царя корона ж не падає коли він іздить в Корею по зброю
Зразу видно, що Єрмак із Зєлєнскім в Стамбулі. Той рідкісний випадок, аоли Еулєба вдає міністра. 😊
Не ,,патроны" 155 мм снаряди
Ганьба - это твое "творчество".
Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни.
*******.
Стан війни не оголошений. Рада з презіком не захотіли оголошувати ( хз з яких міркувань,.. але точно не з добрих.) а от війсковий стан оголосили, але то інша річь.
Як мені подобаються "барани" що не тямлять в питанні але страшно рвуться "заявить про себе як про "вумного"! Набери у Гуглі "Гаагські конвенції Стан війни" і почитай! Країна на яку напали - не зобов"язана оголошувать агресору війну Вона у війні "за фактом агресії"
Набери в Гуглі "Конституція України" і почитай ст. 106 п.19: "вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань".
Чи ти теж диплом ЙУриста у трускавецьких академіях купив?
Я Конституцію знаю не гірше за тебе Але який стосунок має вона до того - оголошено стан війни чи ні? Я про основоположні принципи міднародного законодавства у сфері ведення війни
А я про обов'язки особи, що займає посаду Президента України.
Буде він фінансуватися "принципами міднародного законодавства"- хай хоч в дупу рухається.
А доки Президент, то мусить виконувати свою посадову інструкція чи йти наХ, коли мамаріма дебілом зробила.
Розшифруй:" Буде він фінансуватися "принципами міднародного законодавства"
Стан війни то внутрішньо-політичний стан в державі, що ОГОЛОСИЛА ВІЙНУ КОМУСЬ і проявляє проти того КОГОСЬ АГРЕСІЮ! Тобто, НАПАДАЄ на когось!
На кого Україна напала? Проти кого воно проявляє агресивні дії?
Мало того, оголошення стану війни в країні то автоматичне обмеження в міжнародній допомозі і відносинах. Скажімо, така країна не може отримувати зовнішню військову допомогу, її економічна діяльність обмежується санкціями і заборонами.
Дійшло? І Слава Богу, що то недолуге не оголосило той стан, знайщовся хтось, що його в тому зупинив, як не дивно...
А от при зовнішній агресії в країні оголошується воєнний стан, тобто стан військової оборони. Що не так?
Не так ляпає язиком кульоба.
Перепрошую, не внутрішньо-політичний, а скоріше правовий.
ти, безпорадна кулебо, коментував би роботу міністерства, яке начеб-то очолюєш, бо справжня ганьба там. й ти на чолі його - теж ганьба!!
ганьба- це наша влада, не українська , маланська у нас влада дурний нарід, мабуть
А Красный Крест, ООН, Магате, Зелёные партии во всех парламентах?! А Ватикан? А все православные церкви? Где? Ответ---в кизде на верхней полке! Кто помнит, пусть вспомнит какой вой шум и гам и годами стоял когда была война во Вьетнаме!?
Маячня. Які претензії маєте до тих організацій, які назвали (крім партій зелених)? Вони не зобов'язані бути на боці України, а виконують обов'язки в межах статуту
Ой, правда?
Кулеба и ЗЕленые-это настоящая ганьба. Придурков и аматоров Каламойский поставил зиц-председателями чтобы и дальше грабить Украину. И у Кулебы и у Зеленского нет совести чтобы сказать что они уходят и нужно выбрать других,кто не в КВН играл, а разбирается в управлении государством.
кулеба,а де 30 тис. турнікетів,на складах міноборони?
де 2 мільярда ує,в офшорах?
Чому Валерій Залужний не керує якоюсь ділянкою фронту,а відправлений подальше з країни?
перестаньте красти,брехати,здавати!
питання цілком і повністю справедливі. Це багаторічна системна проблема нашої держави що вилилась в катастрофу. А кулеба то таке...покірний і безвольний ставленик.
Той момент,коли ти шнирь Єрмака,а не міністр,вся країна знає,що ти шнирь Єрмака,всі партнери знають,що ти шнирь Єрмака,а ти вирішив зірватися з поводка,поки хазяїн в Стамбулі,і погавкати самостійно
Шнирь Дєрьмака ,відчув себе великим начальніком,поки того немає дома...)))
"Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба"
А кто-то может пояснить - ЧТО там происходит?
В чём ганьба?
