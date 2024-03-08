Кулеба: То, что происходит с Европейским фондом мира, – это позор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текущая ситуация с Европейским фондом мира (European Peace Facility, EPF) – это позор, и призвал все страны и партнеров от имени каждого украинского солдата разрешить разногласия.

"Я должен признать, что происходящее с Европейским фондом мира - это позор. И я еще раз призываю все страны, всех друзей, всех партнеров, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец-то разрешить ваши разногласия и прийти к решению, которое позволит вам помочь нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, когда вам придется принимать решение совсем иного масштаба, чтобы защитить свои села, города и территории", - сказал он на пресс-конференции с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в Литве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отдельно Кулеба приветствовал принятие европейской оборонно-промышленной стратегии и выразил надежду, что стратегия будет реализована своевременно и в полном объеме.

Кроме того, Кулеба отметил важность того факта, что встреча в Париже позволила сформировать коалицию оружия дальнего поражения и собрать деньги для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

"Это очень важно. Мы ценим усилия чешского правительства и всех стран, внесших свой финансовый вклад. Мы благодарны вам. 800 тыс. патронов - это большая цифра, но очень скоро она будет исчерпана. Мы не можем принять решение, сесть и сказать: наконец-то мы сделали это", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, а это значит, что "мы должны принимать решение каждый день".

"И если у других стран есть предложения, аналогичные чешскому, значит, мы должны начать собирать деньги на это прямо сейчас, сегодня, и помочь им в реализации", - добавил он.