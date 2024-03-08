РУС
Кулеба: То, что происходит с Европейским фондом мира, – это позор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текущая ситуация с Европейским фондом мира (European Peace Facility, EPF) – это позор, и призвал все страны и партнеров от имени каждого украинского солдата разрешить разногласия.

"Я должен признать, что происходящее с Европейским фондом мира - это позор. И я еще раз призываю все страны, всех друзей, всех партнеров, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец-то разрешить ваши разногласия и прийти к решению, которое позволит вам помочь нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, когда вам придется принимать решение совсем иного масштаба, чтобы защитить свои села, города и территории", - сказал он на пресс-конференции с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в Литве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отдельно Кулеба приветствовал принятие европейской оборонно-промышленной стратегии и выразил надежду, что стратегия будет реализована своевременно и в полном объеме.

Читайте также: Кулеба призвал союзников возобновить обучающие миссии для ВСУ в Украине: "Верните своих инструкторов"

Кроме того, Кулеба отметил важность того факта, что встреча в Париже позволила сформировать коалицию оружия дальнего поражения и собрать деньги для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

"Это очень важно. Мы ценим усилия чешского правительства и всех стран, внесших свой финансовый вклад. Мы благодарны вам. 800 тыс. патронов - это большая цифра, но очень скоро она будет исчерпана. Мы не можем принять решение, сесть и сказать: наконец-то мы сделали это", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, а это значит, что "мы должны принимать решение каждый день".

Читайте также: Стратегия предоставления Украине помощи капля за каплей больше не работает. Если продлится так далее, ничем хорошим это не закончится, - Кулеба

"И если у других стран есть предложения, аналогичные чешскому, значит, мы должны начать собирать деньги на это прямо сейчас, сегодня, и помочь им в реализации", - добавил он.

помощь (8063) Евросоюз (17495) Кулеба Дмитрий (2881)
+12
08.03.2024 23:21 Ответить
+10
Зразу видно, що Єрмак із Зєлєнскім в Стамбулі. Той рідкісний випадок, аоли Еулєба вдає міністра. 😊
08.03.2024 23:27 Ответить
+7
Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни.
*******.
Стан війни не оголошений. Рада з презіком не захотіли оголошувати ( хз з яких міркувань,.. але точно не з добрих.) а от війсковий стан оголосили, але то інша річь.
08.03.2024 23:40 Ответить
08.03.2024 23:21 Ответить
Гарну картинку тобі ведмедчук вручив. А чому так пізно на Цензорі зарєєстрував, де ти до цього ошивався?
08.03.2024 23:38 Ответить
до цього його попередній акаунт три дні тому модератор забанів навічно.
09.03.2024 00:19 Ответить
09.03.2024 00:31 Ответить
Кулеба такий пухкенький на картинці... а Кулеба по три, по чотири так і кладе... смішно, з лопатою, як і обіцяв. А от посадові обов'язки не виконує
09.03.2024 10:50 Ответить
А мародёрить на солдатах -это что???
08.03.2024 23:22 Ответить
Це тягнеться упродовж 10 років, війни окупантів-московитів проти Мирної України!! Гроші від воєнного злочинця прутіна у членів EPF, вплинули на їх зір та совість… Вони, просто ЗПАДЛЮЧИЛИСЯ через це.
08.03.2024 23:23 Ответить
08.03.2024 23:23 Ответить
А самому зброю пошукати - Кулеба - ні - з путі - царя корона ж не падає коли він іздить в Корею по зброю
08.03.2024 23:27 Ответить
Зразу видно, що Єрмак із Зєлєнскім в Стамбулі. Той рідкісний випадок, аоли Еулєба вдає міністра. 😊
08.03.2024 23:27 Ответить
Не ,,патроны" 155 мм снаряди
08.03.2024 23:30 Ответить
Ганьба - это твое "творчество".
08.03.2024 23:36 Ответить
Кулеба наголосив, що Україна перебуває у стані війни.
*******.
Стан війни не оголошений. Рада з презіком не захотіли оголошувати ( хз з яких міркувань,.. але точно не з добрих.) а от війсковий стан оголосили, але то інша річь.
08.03.2024 23:40 Ответить
Як мені подобаються "барани" що не тямлять в питанні але страшно рвуться "заявить про себе як про "вумного"! Набери у Гуглі "Гаагські конвенції Стан війни" і почитай! Країна на яку напали - не зобов"язана оголошувать агресору війну Вона у війні "за фактом агресії"
09.03.2024 01:20 Ответить
Набери в Гуглі "Конституція України" і почитай ст. 106 п.19: "вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань".
Чи ти теж диплом ЙУриста у трускавецьких академіях купив?
Чи ти теж диплом ЙУриста у трускавецьких академіях купив?
09.03.2024 05:47 Ответить
Я Конституцію знаю не гірше за тебе Але який стосунок має вона до того - оголошено стан війни чи ні? Я про основоположні принципи міднародного законодавства у сфері ведення війни
09.03.2024 07:55 Ответить
А я про обов'язки особи, що займає посаду Президента України.
Буде він фінансуватися "принципами міднародного законодавства"- хай хоч в дупу рухається.
А доки Президент, то мусить виконувати свою посадову інструкція чи йти наХ, коли мамаріма дебілом зробила.
09.03.2024 08:08 Ответить
Розшифруй:" Буде він фінансуватися "принципами міднародного законодавства"
09.03.2024 08:22 Ответить
Стан війни то внутрішньо-політичний стан в державі, що ОГОЛОСИЛА ВІЙНУ КОМУСЬ і проявляє проти того КОГОСЬ АГРЕСІЮ! Тобто, НАПАДАЄ на когось!
На кого Україна напала? Проти кого воно проявляє агресивні дії?
Мало того, оголошення стану війни в країні то автоматичне обмеження в міжнародній допомозі і відносинах. Скажімо, така країна не може отримувати зовнішню військову допомогу, її економічна діяльність обмежується санкціями і заборонами.
Дійшло? І Слава Богу, що то недолуге не оголосило той стан, знайщовся хтось, що його в тому зупинив, як не дивно...
А от при зовнішній агресії в країні оголошується воєнний стан, тобто стан військової оборони. Що не так?
09.03.2024 08:54 Ответить
Не так ляпає язиком кульоба.
09.03.2024 09:23 Ответить
Перепрошую, не внутрішньо-політичний, а скоріше правовий.
09.03.2024 08:56 Ответить
ти, безпорадна кулебо, коментував би роботу міністерства, яке начеб-то очолюєш, бо справжня ганьба там. й ти на чолі його - теж ганьба!!
08.03.2024 23:42 Ответить
ганьба- це наша влада, не українська , маланська у нас влада дурний нарід, мабуть
08.03.2024 23:42 Ответить
А Красный Крест, ООН, Магате, Зелёные партии во всех парламентах?! А Ватикан? А все православные церкви? Где? Ответ---в кизде на верхней полке! Кто помнит, пусть вспомнит какой вой шум и гам и годами стоял когда была война во Вьетнаме!?
08.03.2024 23:44 Ответить
Маячня. Які претензії маєте до тих організацій, які назвали (крім партій зелених)? Вони не зобов'язані бути на боці України, а виконують обов'язки в межах статуту
09.03.2024 11:04 Ответить
Ой, правда?
09.03.2024 02:12 Ответить
Кулеба и ЗЕленые-это настоящая ганьба. Придурков и аматоров Каламойский поставил зиц-председателями чтобы и дальше грабить Украину. И у Кулебы и у Зеленского нет совести чтобы сказать что они уходят и нужно выбрать других,кто не в КВН играл, а разбирается в управлении государством.
08.03.2024 23:56 Ответить
кулеба,а де 30 тис. турнікетів,на складах міноборони?
де 2 мільярда ує,в офшорах?
Чому Валерій Залужний не керує якоюсь ділянкою фронту,а відправлений подальше з країни?
перестаньте красти,брехати,здавати!
09.03.2024 00:09 Ответить
питання цілком і повністю справедливі. Це багаторічна системна проблема нашої держави що вилилась в катастрофу. А кулеба то таке...покірний і безвольний ставленик.
09.03.2024 10:39 Ответить
Той момент,коли ти шнирь Єрмака,а не міністр,вся країна знає,що ти шнирь Єрмака,всі партнери знають,що ти шнирь Єрмака,а ти вирішив зірватися з поводка,поки хазяїн в Стамбулі,і погавкати самостійно
09.03.2024 01:15 Ответить
Шнирь Д
09.03.2024 08:13 Ответить
"Я маю визнати, що те, що відбувається з Європейським фондом миру, - це ганьба"
А кто-то может пояснить - ЧТО там происходит?
В чём ганьба?
09.03.2024 09:53 Ответить
 
 