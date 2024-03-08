Кулеба: То, что происходит с Европейским фондом мира, – это позор
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текущая ситуация с Европейским фондом мира (European Peace Facility, EPF) – это позор, и призвал все страны и партнеров от имени каждого украинского солдата разрешить разногласия.
"Я должен признать, что происходящее с Европейским фондом мира - это позор. И я еще раз призываю все страны, всех друзей, всех партнеров, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец-то разрешить ваши разногласия и прийти к решению, которое позволит вам помочь нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, когда вам придется принимать решение совсем иного масштаба, чтобы защитить свои села, города и территории", - сказал он на пресс-конференции с литовским, латвийским, эстонским и французским коллегами в Литве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отдельно Кулеба приветствовал принятие европейской оборонно-промышленной стратегии и выразил надежду, что стратегия будет реализована своевременно и в полном объеме.
Кроме того, Кулеба отметил важность того факта, что встреча в Париже позволила сформировать коалицию оружия дальнего поражения и собрать деньги для чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.
"Это очень важно. Мы ценим усилия чешского правительства и всех стран, внесших свой финансовый вклад. Мы благодарны вам. 800 тыс. патронов - это большая цифра, но очень скоро она будет исчерпана. Мы не можем принять решение, сесть и сказать: наконец-то мы сделали это", - сказал он.
Кулеба подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны, а это значит, что "мы должны принимать решение каждый день".
"И если у других стран есть предложения, аналогичные чешскому, значит, мы должны начать собирать деньги на это прямо сейчас, сегодня, и помочь им в реализации", - добавил он.
*******.
Стан війни не оголошений. Рада з презіком не захотіли оголошувати ( хз з яких міркувань,.. але точно не з добрих.) а от війсковий стан оголосили, але то інша річь.
Чи ти теж диплом ЙУриста у трускавецьких академіях купив?
Буде він фінансуватися "принципами міднародного законодавства"- хай хоч в дупу рухається.
А доки Президент, то мусить виконувати свою посадову інструкція чи йти наХ, коли мамаріма дебілом зробила.
На кого Україна напала? Проти кого воно проявляє агресивні дії?
Мало того, оголошення стану війни в країні то автоматичне обмеження в міжнародній допомозі і відносинах. Скажімо, така країна не може отримувати зовнішню військову допомогу, її економічна діяльність обмежується санкціями і заборонами.
Дійшло? І Слава Богу, що то недолуге не оголосило той стан, знайщовся хтось, що його в тому зупинив, як не дивно...
А от при зовнішній агресії в країні оголошується воєнний стан, тобто стан військової оборони. Що не так?
де 2 мільярда ує,в офшорах?
Чому Валерій Залужний не керує якоюсь ділянкою фронту,а відправлений подальше з країни?
перестаньте красти,брехати,здавати!
А кто-то может пояснить - ЧТО там происходит?
В чём ганьба?