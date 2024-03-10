Наступ армії РФ навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів, - NYT

Після швидких успіхів навколо Авдіївки Донецької області російські війська сповільнюють свій наступ. Україна ж спрямувала значні сили для захисту цього району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"Після захоплення армією РФ українського міста Авдіївки три тижні тому Київ і союзники побоювалися, що війська ворога набиратимуть обертів і зможуть швидко просунутися стратегічними вузлами та населеними пунктами. Однак після стрімких успіхів наступними днями російські напади зупинилися навколо трьох сусідніх сіл", - йдеться в матеріалі.

Військові експерти називають кілька факторів, що уповільнюють просування:

місцевість, яка не підходить для наступальних операцій;

виснаження російських військ після місяців боїв;

українська армія, яка направила значні сили для захисту цього району.

За даними The New York Times, Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а військові аналітики стверджують, що її сили все ще можуть прорвати українські оборонні лінії через послаблення оборонних зусиль та відсутність американської військової допомоги.

Проте бойові дії перетворилися на безрезультатні бої "вперед і назад", які були характерними для більшості боїв на передовій минулого року, йдеться у повідомленні.

"Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів", - сказав заступник директора Інституту стратегічних та оборонних досліджень США Тібо Фуйє.

За останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше квадратного кілометра землі. Її бійці потрапили у бої у селах Бердичі, Орлівка та Тоні.

"Російські війська намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують щодо відкритої місцевості на захід від Авдіївки", - сказав аналітик Black Bird Group Пасі Пароінен.