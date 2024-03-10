Наступление армии РФ вокруг Авдеевки замедляется после быстрых успехов, - NYT

После быстрых успехов вокруг Авдеевки Донецкой области российские войска замедляют свое наступление. Украина направила значительные силы для защиты этого района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"После захвата армией РФ украинского города Авдеевки три недели назад Киев и союзники опасались, что войска врага будут набирать обороты и смогут быстро продвинуться по стратегическим узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов в последующие дни российские нападения остановились вокруг трех соседних сел", - говорится в материале.

Военные эксперты называют несколько факторов, замедляющих продвижение:

местность, не подходящая для наступательных операций;

истощение российских войск после месяцев боев;

украинская армия, направившая значительные силы для защиты этого района.

Читайте: Кампания Украины по строительству фортификаций не дала результатов. ВСУ вынуждены рыть окопы, часто под вражескими обстрелами, - WSJ

По данным The New York Times, Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, а военные аналитики утверждают, что ее силы все еще могут прорвать украинские оборонные линии из-за ослабления оборонных усилий и отсутствия американской военной помощи.

Однако боевые действия превратились в безрезультатные бои "вперед и назад", характерные для большинства боев на передовой в прошлом году, говорится в сообщении.

"Захват Авдеевки не привел к краху украинских линий, возможности для россиян выйти на открытую территорию или даже добиться больших успехов", - сказал заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США Тибо Фуйе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОСУВ "Таврия" объяснили, почему россияне штурмуют на квадроциклах и гольф-карах: Пытаются пройти минные поля

За последние 10 дней Москва захватила всего чуть больше квадратного километра земли. Ее бойцы попали в сражения в селах Бердичи, Орловка и Тони.

"Российские войска пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают по поводу открытой местности к западу от Авдеевки", - сказал аналитик Black Bird Group Паси Пароинен.