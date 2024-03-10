РУС
Наступление армии РФ вокруг Авдеевки замедляется после быстрых успехов, - NYT

После быстрых успехов вокруг Авдеевки Донецкой области российские войска замедляют свое наступление. Украина направила значительные силы для защиты этого района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"После захвата армией РФ украинского города Авдеевки три недели назад Киев и союзники опасались, что войска врага будут набирать обороты и смогут быстро продвинуться по стратегическим узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов в последующие дни российские нападения остановились вокруг трех соседних сел", - говорится в материале.

Военные эксперты называют несколько факторов, замедляющих продвижение:

  • местность, не подходящая для наступательных операций;
  • истощение российских войск после месяцев боев;
  • украинская армия, направившая значительные силы для защиты этого района.

Читайте: Кампания Украины по строительству фортификаций не дала результатов. ВСУ вынуждены рыть окопы, часто под вражескими обстрелами, - WSJ

По данным The New York Times, Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, а военные аналитики утверждают, что ее силы все еще могут прорвать украинские оборонные линии из-за ослабления оборонных усилий и отсутствия американской военной помощи.

Однако боевые действия превратились в безрезультатные бои "вперед и назад", характерные для большинства боев на передовой в прошлом году, говорится в сообщении.

"Захват Авдеевки не привел к краху украинских линий, возможности для россиян выйти на открытую территорию или даже добиться больших успехов", - сказал заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США Тибо Фуйе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОСУВ "Таврия" объяснили, почему россияне штурмуют на квадроциклах и гольф-карах: Пытаются пройти минные поля

За последние 10 дней Москва захватила всего чуть больше квадратного километра земли. Ее бойцы попали в сражения в селах Бердичи, Орловка и Тони.

"Российские войска пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают по поводу открытой местности к западу от Авдеевки", - сказал аналитик Black Bird Group Паси Пароинен.

Вся кацапня здохне в Україні 100% 😡
зара буба щє кого звільнить і кацапня знову попре...
Рашисты учатся а у нас уже на раслабоне. Обясните как можно про*бать батарею Петриота которую поставили табором почти на линии фронта?
зара буба щє кого звільнить і кацапня знову попре...
И ПВО оставшееся добьют и потом полезут...
не треба на верховного капати!
як не можна вибори то рученькі і ніженькі можна ж спеленати,
і рота заклеїти ж теж можна - скількі ж ця зелена тварь шкоди робить Україні...
Вся кацапня здохне в Україні 100% 😡
Рашисты учатся а у нас уже на раслабоне. Обясните как можно про*бать батарею Петриота которую поставили табором почти на линии фронта?
Ніяк, "Петріот" в Україні не використовується батареями, пускові знаходяться в десятках кілометрів одна від одної.
Наступ захлинуся у крові як під Бахмутом минулого року. Бахмут міг би стати плацдармом для захолення Донеччини і тоді були б знищені Слов'янськ та Краматроськ, але наші воїни врятувати цивільних мешканців цих міст від знищення. Завдяки героїзму захисників Авдіївки місто стало цвинтарем для рашистів, які його штурмували і рашисти не можуть зробити прорив, їх наступ як і "великий наступ" минулого обмежився десятими долями відстотка території України.
Ну...
Від Авдіївки до Бердичі 10 км відстані.
І на такій протяжності повинно було бути хоча би дві лінії оборони.
Як не як, лінія фронту там проходила майже 10 років.
https://youtu.**************?si=oskDVyRy41pMbdGo ...

Белорусы рассказывают почему туфта про оборону Брестской крепости Фейк...
Швидкі успіхи? Здається, з осени минулого року лізли на Авдіївку.
"після швидких успіхів"🤔 - це Авдіївка за 5 міс і 50к втрат
