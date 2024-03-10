Війська РФ зазнають суттєвих втрат біля н.п.Кринки на Херсонщині, - ОК "Південь"
Ворожі війська зазнають суттєвих втрат навколо н.п.Кринки на Херсонщині, лише за минулу добу там знищено понад 50 окупантів.
Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі спостерігаємо в них глибоку задумливість, бо протягом двох діб немає штурмових дій, але все ж таки у ворога навіть на тих позиціях, які неподалік наших плацдармів, дуже потужні втрати. Якщо говорити про минулу добу, то понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо н.п.Кринки", - розповіла Гуменюк.
За її словами, ворог визнає, що фортифікаційні споруди правого берега потужні, укріпленість висока і просунутись туди вони шансів не мають.
У противника ж, як зауважила вона, триває заборона на використання бронетехніки, тому вони продовжують "м’ясні штурми", і в результаті змушені дедалі частіше проводити ротації.
Гуменюк зауважила, що росіяни мали дуже суттєві втрати в техніці на початковому етапі, коли за класичними схемами намагалися штурмувати плацдарм піхотою, яку підтримувала бронетехніка. Тоді вони втратили понад 200 одиниць за два-три тижні і зупинили використання бронетехніки.
"Логістика ворога ускладнена, бо ми продовжуємо розширювати сектор свого впливу на вороже переміщення. Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати. Але треба визнати - вони мають потужний ресурс для поновлення на цих позиціях, тому в нас ще багато роботи", - наголосила Гуменюк.
Слава Україні! Контролюймо отих, призначених Зеленським дивнихосіб, у систему державного управління, КВНщиків…
Тупо...
Тримати рубежі-
Накритись мідною... тазом...
залу-ою...
Під уламками-
З кулеметами станковими-
В наметах під КАБами...
Без евакуауії...
В чому стратегія?
Може в новій мобілізації?
Певні операйії-
Були початі в ті дні-
Коли з дня-на деь-
Чекали авіаціюю-
Кидали сили ССО-
Штурмові бригади-
Резерви... палили,..
Генералам - звісно, награди...
Як було зірвано операцію про визволення Кремінної в кінці 2022року була ******** Маляр
. тепер вже ******** Гуменюк