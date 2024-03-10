Президентка Словаччини Чапутова розкритикувала Фіцо: Черпає натхнення від Орбана

Президентка Словаччини Зузана Чапутова піддала критиці дії прем’єра країни Роберта Фіцо, зазначивши, що той "випробовує межі демократії".

Про це вона заявила інтерв'ю Financial Times

Як зазначається, вона порівняла політику його уряду з політикою уряду угорського прем'єра Віктора Орбана.

За словами президентки Словаччини, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою і нападками на Конституційний суд, порівнявши його з Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", - сказала Чапутова.

Минулого місяця парламент Словаччини за ініціативи Фіцо проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції.

Чапутова тоді звернулася до Конституційного суду з вимогою призупинити дію деяких положень.