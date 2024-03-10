УКР
Президентка Словаччини Чапутова розкритикувала Фіцо: Черпає натхнення від Орбана

Президентка Словаччини Зузана Чапутова піддала критиці дії прем’єра країни Роберта Фіцо, зазначивши, що той "випробовує межі демократії".

Про це вона заявила інтерв'ю Financial Times , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

Як зазначається, вона порівняла політику його уряду з політикою уряду угорського прем'єра Віктора Орбана.

За словами президентки Словаччини, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою і нападками на Конституційний суд, порівнявши його з Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", - сказала Чапутова.

Минулого місяця парламент Словаччини за ініціативи Фіцо проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції.

Чапутова тоді звернулася до Конституційного суду з вимогою призупинити дію деяких положень.

+8
Ці всі покидьки сьорбають з одного запарєбрікавава крємльовскава карита...
показати весь коментар
10.03.2024 14:45 Відповісти
+5
вже бачу каску і z на фіце
показати весь коментар
10.03.2024 14:47 Відповісти
+3
уряд Фіцо черпає певне натхнення гівно в Угорщині
показати весь коментар
10.03.2024 14:46 Відповісти
Ці всі покидьки сьорбають з одного запарєбрікавава крємльовскава карита...
показати весь коментар
10.03.2024 14:45 Відповісти
Мудак завзди черпає у мудака. Шо тут дивного?
показати весь коментар
10.03.2024 14:46 Відповісти
Перефразую сакраментальну фразу:
- Мудак мудака бачить з далека!
Навколо ************* зараз створився новий інтернаціонал мудаков.
показати весь коментар
10.03.2024 15:07 Відповісти
уряд Фіцо черпає певне натхнення гівно в Угорщині
показати весь коментар
10.03.2024 14:46 Відповісти
вже бачу каску і z на фіце
показати весь коментар
10.03.2024 14:47 Відповісти
Що ж, пані Чапутова, з такими заявами - скоро на вихід.
Коли приходить русскій мір, завгоспи починають крутити президентами, а у вас тут цілий прем'єр.
показати весь коментар
10.03.2024 14:53 Відповісти
Вона так і так іде.
23 березня там перший тур виборів Президента, а вона не балотується.
показати весь коментар
10.03.2024 15:02 Відповісти
Виграє Фіцо. Або хтось з його обойми.
показати весь коментар
10.03.2024 15:04 Відповісти
А на#єра тому фіці президентство? Там же посада президента така собі, для проформи.
показати весь коментар
10.03.2024 15:37 Відповісти
Значить, буде хтось з його обойми. Щоб прем'єр і президент казали в унісон.
показати весь коментар
10.03.2024 15:39 Відповісти
поки що лідирує опозиціонер Іван Корчок - 36% (результати цього соцопитування позавчора наводила наша ЄП). Спікер парламенту Пелегріні, член коаліції яку очолює Фіцо - має 33%. Пелегріні - це не зовсім Фіцо, це як "наш" Разумков для Зе. Інші претенденти - далеко позаду, але їх наявність гарантує другий тур 6 квітня. Отам все вирішиться. І фаворит - Корчок.
показати весь коментар
10.03.2024 17:12 Відповісти
Ці сцикливі нацисти кожен зі свого боку хочуть отримати по шматку нашої території. І от цікаво: це їх так #уйло надихає, чи вони такі самі по собі?
показати весь коментар
10.03.2024 15:36 Відповісти
Нє "черпає натхнення в Орбана" а вдвох натхненно смочкут у *****, якщо без дипломатії
показати весь коментар
10.03.2024 15:40 Відповісти
Их надо поженить вместе, фицу и орбана
показати весь коментар
10.03.2024 15:48 Відповісти
Жінка, дає приклад, переляканим та убогим чоловікам на посадах!!
показати весь коментар
10.03.2024 15:52 Відповісти
Те місце , яким він черпає "натхнення" від орбана, треба йому зашити і ще клеєм з верху залити.
показати весь коментар
10.03.2024 16:02 Відповісти
 
 