Президентка Словаччини Чапутова розкритикувала Фіцо: Черпає натхнення від Орбана
Президентка Словаччини Зузана Чапутова піддала критиці дії прем’єра країни Роберта Фіцо, зазначивши, що той "випробовує межі демократії".
Про це вона заявила інтерв'ю Financial Times , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Як зазначається, вона порівняла політику його уряду з політикою уряду угорського прем'єра Віктора Орбана.
За словами президентки Словаччини, Фіцо "випробовує межі демократії" судовою реформою і нападками на Конституційний суд, порівнявши його з Орбаном.
"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", - сказала Чапутова.
Минулого місяця парламент Словаччини за ініціативи Фіцо проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції.
Чапутова тоді звернулася до Конституційного суду з вимогою призупинити дію деяких положень.
- Мудак мудака бачить з далека!
Навколо ************* зараз створився новий інтернаціонал мудаков.
Коли приходить русскій мір, завгоспи починають крутити президентами, а у вас тут цілий прем'єр.
23 березня там перший тур виборів Президента, а вона не балотується.