Президент Словакии Чапутова раскритиковала Фицо: Черпает вдохновение от Орбана

Президент Словакии Зузана Чапутова подвергла критике действия премьера страны Роберта Фицо, отметив, что тот "испытывает пределы демократии".

Об этом она заявила интервью Financial Times.

Она сравнила политику его правительства с политикой правительства венгерского премьера Виктора Орбана.

По словам президента Словакии, Фицо "испытывает пределы демократии" судебной реформой и нападками на Конституционный суд, и сравнила его с Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", - сказала Чапутова.

В прошлом месяце парламент Словакии по инициативе Фицо проголосовал за изменения в Уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции.

Чапутова обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие некоторых положений.