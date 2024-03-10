РУС
Президент Словакии Чапутова раскритиковала Фицо: Черпает вдохновение от Орбана

Президент Словакии Зузана Чапутова подвергла критике действия премьера страны Роберта Фицо, отметив, что тот "испытывает пределы демократии".

Об этом она заявила интервью Financial Times , информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.

Она сравнила политику его правительства с политикой правительства венгерского премьера Виктора Орбана.

По словам президента Словакии, Фицо "испытывает пределы демократии" судебной реформой и нападками на Конституционный суд, и сравнила его с Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", - сказала Чапутова.

Читайте: Фицо выступает за сохранение запрета на импорт агропродукции из Украины

В прошлом месяце парламент Словакии по инициативе Фицо проголосовал за изменения в Уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции.

Чапутова обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие некоторых положений.

Словакия (1036) Фицо Роберт (216) Чапутова Зузана (42)
Топ комментарии
+8
Ці всі покидьки сьорбають з одного запарєбрікавава крємльовскава карита...
показать весь комментарий
10.03.2024 14:45 Ответить
+5
вже бачу каску і z на фіце
показать весь комментарий
10.03.2024 14:47 Ответить
+3
уряд Фіцо черпає певне натхнення гівно в Угорщині
показать весь комментарий
10.03.2024 14:46 Ответить
Ці всі покидьки сьорбають з одного запарєбрікавава крємльовскава карита...
показать весь комментарий
10.03.2024 14:45 Ответить
Мудак завзди черпає у мудака. Шо тут дивного?
показать весь комментарий
10.03.2024 14:46 Ответить
Перефразую сакраментальну фразу:
- Мудак мудака бачить з далека!
Навколо ************* зараз створився новий інтернаціонал мудаков.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:07 Ответить
уряд Фіцо черпає певне натхнення гівно в Угорщині
показать весь комментарий
10.03.2024 14:46 Ответить
вже бачу каску і z на фіце
показать весь комментарий
10.03.2024 14:47 Ответить
Що ж, пані Чапутова, з такими заявами - скоро на вихід.
Коли приходить русскій мір, завгоспи починають крутити президентами, а у вас тут цілий прем'єр.
показать весь комментарий
10.03.2024 14:53 Ответить
Вона так і так іде.
23 березня там перший тур виборів Президента, а вона не балотується.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:02 Ответить
Виграє Фіцо. Або хтось з його обойми.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:04 Ответить
А на#єра тому фіці президентство? Там же посада президента така собі, для проформи.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:37 Ответить
Значить, буде хтось з його обойми. Щоб прем'єр і президент казали в унісон.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:39 Ответить
поки що лідирує опозиціонер Іван Корчок - 36% (результати цього соцопитування позавчора наводила наша ЄП). Спікер парламенту Пелегріні, член коаліції яку очолює Фіцо - має 33%. Пелегріні - це не зовсім Фіцо, це як "наш" Разумков для Зе. Інші претенденти - далеко позаду, але їх наявність гарантує другий тур 6 квітня. Отам все вирішиться. І фаворит - Корчок.
показать весь комментарий
10.03.2024 17:12 Ответить
Ці сцикливі нацисти кожен зі свого боку хочуть отримати по шматку нашої території. І от цікаво: це їх так #уйло надихає, чи вони такі самі по собі?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:36 Ответить
Нє "черпає натхнення в Орбана" а вдвох натхненно смочкут у *****, якщо без дипломатії
показать весь комментарий
10.03.2024 15:40 Ответить
Их надо поженить вместе, фицу и орбана
показать весь комментарий
10.03.2024 15:48 Ответить
Жінка, дає приклад, переляканим та убогим чоловікам на посадах!!
показать весь комментарий
10.03.2024 15:52 Ответить
Те місце , яким він черпає "натхнення" від орбана, треба йому зашити і ще клеєм з верху залити.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:02 Ответить
 
 