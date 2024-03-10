Президент Словакии Чапутова раскритиковала Фицо: Черпает вдохновение от Орбана
Президент Словакии Зузана Чапутова подвергла критике действия премьера страны Роберта Фицо, отметив, что тот "испытывает пределы демократии".
Об этом она заявила интервью Financial Times , информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лігу.
Она сравнила политику его правительства с политикой правительства венгерского премьера Виктора Орбана.
По словам президента Словакии, Фицо "испытывает пределы демократии" судебной реформой и нападками на Конституционный суд, и сравнила его с Орбаном.
"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии", - сказала Чапутова.
В прошлом месяце парламент Словакии по инициативе Фицо проголосовал за изменения в Уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции.
Чапутова обратилась в Конституционный суд с требованием приостановить действие некоторых положений.
- Мудак мудака бачить з далека!
Навколо ************* зараз створився новий інтернаціонал мудаков.
певне натхненнягівно в Угорщині
Коли приходить русскій мір, завгоспи починають крутити президентами, а у вас тут цілий прем'єр.
23 березня там перший тур виборів Президента, а вона не балотується.