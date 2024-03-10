Майже 50 автомобілів із номерами РФ можуть конфіскувати в Литві

У Литві продовжують перебувати десятки автомобілів із російськими державними номерами попри припис влади зареєструвати їх у країні до 11 березня або залишити її територію.

"За даними митниці, у Литві досі їздять кілька десятків автомобілів із номерами, зареєстрованими в Росії. За приблизними підрахунками - близько 50", - повідомила представниця митного департаменту Ірміна Фролова-Мілашене.

За її словами, йдеться про машини, які беруть участь у дорожньому русі, при цьому ще якась кількість може стояти на паркувальних майданчиках або в інших місцях. Якщо буде встановлено, що такі транспортні засоби не мають права перебувати в Литві, це розцінюватиметься як порушення міжнародних санкцій, наголосила вона.

Як зазначається, порушникам загрожує конфіскація автомобіля та штраф відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення. За перше порушення фізичні особи можуть отримати штраф від 200 до 6000 євро, за повторне - від 2000 до 6000 євро. Керівництво юридичних осіб штрафуватимуть на суму від 600 до 6000 та від 4000 до 6000 євро відповідно.

Водночас буде зроблено виняток для громадян РФ, які прямують автомобілями з російськими номерами в Калінінградську область або з неї транзитом через Литву, пояснили в митній службі. Однак у такому разі країну потрібно буде перетнути протягом 24 годин, а власник автомобіля повинен буде його супроводжувати. За відсутності власника, транспортний засіб не впустять на литовську територію.

