Около 50 автомобилей с номерами РФ могут конфисковать в Литве

рф,росія,номери

В Литве продолжают находиться десятки автомобилей с российскими государственными номерами, несмотря на предписание власти зарегистрировать их в стране до 11 марта или покинуть ее территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"По данным таможни, в Литве до сих пор ездят несколько десятков автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. По приблизительным подсчетам – около 50", – сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

По ее словам, речь идет о машинах, участвующих в дорожном движении, при этом - еще какое-то количество может стоять на парковках или в других местах. Если будет установлено, что такие транспортные средства не имеют права находиться в Литве, это будет расцениваться как нарушение международных санкций, подчеркнула она.

Также читайте: Литва запрещает пребывание автомобилей с российской регистрацией

Как отмечается, нарушителям грозит конфискация автомобиля и штраф, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. За первое нарушение физические лица могут получить штраф от 200 до 6000 евро, за повторное – от 2000 до 6000 евро. Руководство юридических лиц будет штрафоваться на сумму от 600 до 6000 и от 4000 до 6000 евро соответственно.

В то же время, будет сделано исключение для граждан РФ, следующих автомобилями с российскими номерами в Калининградскую область или из нее транзитом через Литву, объяснили в таможенной службе. Однако, в таком случае, страну придется пересечь в течение 24 часов, а владелец автомобиля должен будет его сопровождать. В отсутствие владельца, транспортное средство не пустят на литовскую территорию.

Также читайте: Известную балерину Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку Путина

авто (4235) конфискация (604) Литва (2567)
У Литві правильна дерусифікація, а в цей час польща продовжує скуповувати у росії агропродукцію по демпінговим цінам при цьому звинувачуючи Україну у банкрутстві місцевих фермерів
10.03.2024 17:22 Ответить
Повідомляють про прилет БПЛА по аеродрому в Пітері - https://t.me/frontline_news_ua
10.03.2024 17:05 Ответить
Никаких транзитов! Хотят лаптеногие в Кенинсберг, нехай пешака чешут, или на самолете.Или же катапультой с рашки мокшан своих забрасывают...
10.03.2024 17:40 Ответить
