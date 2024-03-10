Около 50 автомобилей с номерами РФ могут конфисковать в Литве

В Литве продолжают находиться десятки автомобилей с российскими государственными номерами, несмотря на предписание власти зарегистрировать их в стране до 11 марта или покинуть ее территорию.

"По данным таможни, в Литве до сих пор ездят несколько десятков автомобилей с номерами, зарегистрированными в России. По приблизительным подсчетам – около 50", – сообщила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

По ее словам, речь идет о машинах, участвующих в дорожном движении, при этом - еще какое-то количество может стоять на парковках или в других местах. Если будет установлено, что такие транспортные средства не имеют права находиться в Литве, это будет расцениваться как нарушение международных санкций, подчеркнула она.

Как отмечается, нарушителям грозит конфискация автомобиля и штраф, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. За первое нарушение физические лица могут получить штраф от 200 до 6000 евро, за повторное – от 2000 до 6000 евро. Руководство юридических лиц будет штрафоваться на сумму от 600 до 6000 и от 4000 до 6000 евро соответственно.

В то же время, будет сделано исключение для граждан РФ, следующих автомобилями с российскими номерами в Калининградскую область или из нее транзитом через Литву, объяснили в таможенной службе. Однако, в таком случае, страну придется пересечь в течение 24 часов, а владелец автомобиля должен будет его сопровождать. В отсутствие владельца, транспортное средство не пустят на литовскую территорию.

