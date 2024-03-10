Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні
Міжнародні медіа заявляють про знищення двох пускових установок Patriot неподалік Покровська на Донеччині. Російський безпілотник виявив установки недалеко від лінії фронту під час їхнього транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета Іскандер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.
Як зазначається, це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки "Петріотів".
Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони "були припарковані досить довго, щоб Росія випустила по них балістичну ракету".
Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських "Петріотів", оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.
Forbes нагадує, що українські Patriot знищили за останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.
"Цілком можливо, що пускові установки й екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.
Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян".
Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок "Петріот", і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.
Наголошується, що Patriot необхідний українським військовим саме для збивання балістичних ракет, зокрема Іскандерів. Однак вони здатні знищувати цілі тільки тоді, коли батареї розгорнуті й перебувають у бойовій готовності, а не кочують з однієї вогневої позиції на іншу.
Неясно, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування, зауважує Forbes.
ЩО ВІДОМО ПРО ЗРК PATRIOT
Дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8 ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери). Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.
Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.
19 квітня 2023 року перші системи ППО Patriot прибули до України.
https://telegra.ph/file/918033c9b55b271b2d9e2.jpg 👀Схоже, ми дійсно вперше втратили пускові установки ЗРК PATRIOT.
🤯Русня вперше з початку повномасштабки таки поцілила в наших Петріот на Донеччині. Поцілила з ОТРК «Іскандер». Це підтверджує OSINT-аналіз від західних військових експертів.
Ну, по-перше, це війна і ми воюємо з армією, яку досі чомусь називають «другою в світі». І те, що така втрата відбулась лише зараз - лише підкреслює нереальну крутість українських воїнів. 💪
По-друге, розташування ЗРК на Донеччині тупо могли злити місцеві колаборанти, що допомогло русні зробити прицільний удар.
По-третє, снарядний голод, особливо для американського озброєння міг стати причиною, що саме ця ЗРК могла тупо не мати ракет для захисту себе від атаки. Бо ж ми бачили на прикладі столиці, що оборону Петріотів при повному боєкомплекті русня пробити не може навіть під час масованих комбінованих атак.
‼️Тому впадати у відчай не потрібно. Але ця втрата - наслідок про*обу офісної дипломатії, які дозволили американцям перетворити українське питання на внутрішньополітичне у виборчій гонці США.
🤷♂️І як тут не згадати відмову Зеленського виступати перед Сенатом, візити Єрмака і його шобли, які лише погіршували нашу позицію, невипуск опозиції і Порошенка на початку грудня у Вашингтон, заміна Залужного без пояснень. Скільки було здійснено кроків Банкової, щоб середину березня ми зустрічали без американської допомоги, яка мала йти безперервно з січня?
Тому або таки дурачок із замашками диктатора, або кротів в ОП більше, ніж один.
Я дивився на нібито вбивство патріота. І все дуже схематично. Я не думаю, що це патріоти
Бомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських засобів протиповітряної оборони (ППО). ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють їй планувати до цілі.
ФАБ-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети.
Pозробка плануючих авіабомб дала росіянам можливість ефективно використовувати свою тактичну авіацію, на відміну від дальніх бомбардувальників, після її обмеженої ролі на першому етапі війни.
Kомплекс Patriot є чи не єдиним захистом, який має радіус дії, щоб протистояти загрозі, але в України кількість таких комплексів є обмеженою, а ракети, які використовує Patriot, є дефіцитом.
еще 14 пускових целиє, на учебу хватіт
Імовірність потрапити під Patriot 10%
От і рахуйте, чого їм боятися
Так кацапи в мережі широко розповсюдили відео з їх знищенням.
Навіщо посилатися на якісь іноземні медіа?
Місяця не пройшло:
-Маємо трагедію Авдіївки.
- Розстріл десанту.
- Знищеня "Patriot".
Ну, чувак лише починає...