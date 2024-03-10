УКР
Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні

patriot

Міжнародні медіа заявляють про знищення двох пускових установок Patriot неподалік Покровська на Донеччині. Російський безпілотник виявив установки недалеко від лінії фронту під час їхнього транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета Іскандер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки "Петріотів".

Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони "були припарковані досить довго, щоб Росія випустила по них балістичну ракету".

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських "Петріотів", оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

Також читайте: Знищення російських літаків: ЗСУ активно використовують системи ППО Patriot і NASAMS, але у них можуть закінчитися ракети, - Forbes

Forbes нагадує, що українські Patriot знищили за останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.

 "Цілком можливо, що пускові установки й екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.

Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян".

Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок "Петріот", і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Наголошується, що Patriot необхідний українським військовим саме для збивання балістичних ракет, зокрема Іскандерів. Однак вони здатні знищувати цілі тільки тоді, коли батареї розгорнуті й перебувають у бойовій готовності, а не кочують з однієї вогневої позиції на іншу.

Неясно, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування, зауважує Forbes.

ЩО ВІДОМО ПРО ЗРК  PATRIOT

Дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8 ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери).  Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

19 квітня 2023 року перші системи ППО Patriot прибули до України.

понеслось. хтось зверху злива. то хаймерс, тепер вже петріот. от вам і заміна на сирського...
показати весь коментар
10.03.2024 18:26 Відповісти
+46
Сирський вникає у обов'язки.
показати весь коментар
10.03.2024 18:33 Відповісти
+43
100 % наслідки зміни командування. Разом із сирським пришщов якійсь Довбойоб в ппо
показати весь коментар
10.03.2024 18:28 Відповісти
Ще раз про можливу зраду, від https://t.me/zelenicholovichky/9566 Прозріваю 🇺🇦 :

https://telegra.ph/file/918033c9b55b271b2d9e2.jpg ​ 👀Схоже, ми дійсно вперше втратили пускові установки ЗРК PATRIOT.
🤯Русня вперше з початку повномасштабки таки поцілила в наших Петріот на Донеччині. Поцілила з ОТРК «Іскандер». Це підтверджує OSINT-аналіз від західних військових експертів.
Ну, по-перше, це війна і ми воюємо з армією, яку досі чомусь називають «другою в світі». І те, що така втрата відбулась лише зараз - лише підкреслює нереальну крутість українських воїнів. 💪
По-друге, розташування ЗРК на Донеччині тупо могли злити місцеві колаборанти, що допомогло русні зробити прицільний удар.
По-третє, снарядний голод, особливо для американського озброєння міг стати причиною, що саме ця ЗРК могла тупо не мати ракет для захисту себе від атаки. Бо ж ми бачили на прикладі столиці, що оборону Петріотів при повному боєкомплекті русня пробити не може навіть під час масованих комбінованих атак.
‼️Тому впадати у відчай не потрібно. Але ця втрата - наслідок про*обу офісної дипломатії, які дозволили американцям перетворити українське питання на внутрішньополітичне у виборчій гонці США.
🤷‍♂️І як тут не згадати відмову Зеленського виступати перед Сенатом, візити Єрмака і його шобли, які лише погіршували нашу позицію, невипуск опозиції і Порошенка на початку грудня у Вашингтон, заміна Залужного без пояснень. Скільки було здійснено кроків Банкової, щоб середину березня ми зустрічали без американської допомоги, яка мала йти безперервно з січня?

Тому або таки дурачок із замашками диктатора, або кротів в ОП більше, ніж один.
показати весь коментар
10.03.2024 20:34 Відповісти
по их видео это было аграрное предприятие и точно не Искандеры
показати весь коментар
10.03.2024 20:37 Відповісти
не тратьте куме сили ,спускайтеся на дно
показати весь коментар
10.03.2024 20:38 Відповісти
Іскандер це не дрон,бо в статті про дрон і опис слово в слово про знищення Хаймерса. Звідки інформація? Бо ніхто не має локації техніки.
показати весь коментар
10.03.2024 20:37 Відповісти
Реєстрація нова ,кацап свіжий. Відео не має, а фейки є. Ти дебіл статтю прочитав чи тільки канал русру подивився?
показати весь коментар
10.03.2024 20:48 Відповісти
Дурилка комент до твого відео почитай:
Я дивився на нібито вбивство патріота. І все дуже схематично. Я не думаю, що це патріоти
показати весь коментар
10.03.2024 21:02 Відповісти
Цап, тебе все рівно знайдуть і повісять.
показати весь коментар
10.03.2024 21:23 Відповісти
Влад не читатель , Влад писатель
показати весь коментар
10.03.2024 20:50 Відповісти
The KAT1 exist in dozens of variations, why is that a patriot TEL, and not just an artillery supply vehicle?
показати весь коментар
10.03.2024 20:59 Відповісти
или для перевозки аграрной техники
показати весь коментар
10.03.2024 21:00 Відповісти
Невідомо що там з нашим Олещуком, а от вашого командувача вмф https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/10/7445815/ зняли .
показати весь коментар
10.03.2024 23:02 Відповісти
Xaimers poxoze podbyli,byvajet vsiakogo,tolko nado zdelat vyvodi stob takogo nebylo poxozego.No teper polucili ili polucat do 30 stuk MLRS M-270 nemci i Danija peredala.Oni tolko to sto gusecnyje,no distancija porazenija taze plius pobolse raket u nix
показати весь коментар
10.03.2024 20:54 Відповісти
переведи , Гугиль отказывается переводить
показати весь коментар
10.03.2024 21:01 Відповісти
Откуда інфа про передачу Украіне 30шт MLRS?
показати весь коментар
12.03.2024 01:03 Відповісти
Интересно читать форум, все как один разогнать "зраду" стремятся, каждый второй пост против Сырского, возбуждают недовольство властью . . . Интересно, сколько среди комментаторов реальных читателей, а сколько ФСБ-ботов, у которых задача общественное недовольство раздувать. Почему-то думаю, что ботов кратно больше
показати весь коментар
10.03.2024 20:37 Відповісти
это кацапы стараются ,под руководством ФСБ
показати весь коментар
10.03.2024 20:39 Відповісти
здесь все фсб сидит -я тоже генерал -адмирал нквд
показати весь коментар
10.03.2024 20:50 Відповісти
Нет, ты простой кацап
показати весь коментар
11.03.2024 09:39 Відповісти
відсотків 90 - це кацапсинські боти
показати весь коментар
11.03.2024 06:39 Відповісти
багато втрат коштовної техніки якось дивно збіглися із усуненням залужного. дуже сподіваюся, що це справді збіг й кацапи просто ефективніше стали діяти. дуже сподіваюся, що по війні не з'являться захопливі книжки про існування суперкротів в оточенні зеленого ********....
показати весь коментар
10.03.2024 20:46 Відповісти
твои кацапы за неделю потеряли 15 самолетов
показати весь коментар
10.03.2024 20:48 Відповісти
Ось вам і наслідки зняття Залужного. Відразу хаймерс потім патріоти…
показати весь коментар
10.03.2024 20:52 Відповісти
зато Залужный клевую должность получил
показати весь коментар
10.03.2024 20:56 Відповісти
Залужный мог хрен забить на отставку и отставить сам еврейского ******* со всей рыговской шоблой
показати весь коментар
10.03.2024 20:58 Відповісти
Я не э фанатом Сирського й тим більш -- ЗЕшвалі . Але ж неможливо бути таким недалеким, що б не розуміти елементарних речей : за данними торчка канашенкова орки вже давно перебувають в Київі й уся ЗСУ здалася у полон . Питання , чому ми тим полюціям московитськог генштабу не віримо , я потім не вірили , що вони усе ПВО подавили , усі Хаймерси й "Леопарди" знищили . З якого хера Ви зараз вірете в їхній треш . Тим більш , що Форбс це видання , що спеціалізується по сіскам міліардерш , а не по аналітиці війни . А ось інститут вивчення війни -- це професійний аналітичний центр ... Просто "Форбс" як богемне видання не в курсі військової специфіки й не розуміють там , що фотка частини неураженного комплексу , а потім за цим відео якогось підриву є лише доказамо, що нічого серьйозного орки не уразили . Бо дрон зазвичай має таку оптику, що може розбити по (кі)фреймах відео , на кожному з яких можно зафіксувати усі стадії підриву . А потім -- того , що залишилось після підриву . А це - тисячи уламків й фрагментів . Нема жодної гелокації й не факт , що уся їх з"йома це не десь за Уралом й що це не черговий мульфільм .
показати весь коментар
10.03.2024 21:04 Відповісти
Я вірю видінням які відповідають за свої слова, а не зеленого лохомарафону. Ось Вам трохи для реального погляду з Ізраїля.

https://youtu.be/kQMk12mQhWw?si=****************
показати весь коментар
10.03.2024 23:08 Відповісти
Мене не требо переконувать через Луценко Ю й Борислава Березу . Це дуже авторітетні політики по справам їх а не на словах , Так само я може я за ЗЕ б голосував виключно якщо іншим був би ібукович ... Бо свого сусідка моєї донкі -- сільска жителька звинуватила мене в антисемітизмі (дуже комедна ситуація від квітня 2019 року) , коли я їх сказав , що якщо їх так сподобається еврейских хохмач Фофік ЗЕ , то може б слід було голосувати за Йосепа Зісельска , чи Семена Глузмана обидва діседенти з Гельсинскої групи . Глузман приймав участь в рятуванні віршів Василя Стуса . Але це дуже розумні й поміркованні борці за свободу слова вони забагато знають , що б зрозуміти , що керувати Україною їм не під силу й точно не на часі . А цей ушлепок він нарцис , який в житті ніколи не мав жодного лиха , ніколи не ризикував , а не долею, а не свободою , а не навіть грошима заради правди й вілької України . Він хохмив при Кучмі , хохмив при Ющенко и проти Ющенко й Тимошенко , хохмив навіть проти ібуковича , бо той був йще примітивнійший за Фофіка й не розумів , що його малють тупої бикотнєю ... Потвора вважав ці хохми комплементарними , але жодної хохми а ні проти ***** , а не проти батько .
показати весь коментар
11.03.2024 02:05 Відповісти
Але відео це не в тему моєго поста . Може Ви продовжуєте попередні ?!
показати весь коментар
11.03.2024 02:07 Відповісти
Не важно Патриот или не патриот. Почему не замаскированны сеткой? а если в походном положении-почему ДНЕм и СТОЯТ НА МЕСТЕ? Какие проблемы перемещатся ночью и как только прибудут на новое место-закрывать маскировочой сеткой:? Ну и на 1 патриот везти 1-2 ложные цели-приманки. Патриот из жести в натуральную величину на самоходном шасси. У нас Патриотов итак мало чтобы так **********. почему не прикрывали его от разведывательных дронов. Если рядом с патриотом пролетел неизвестный дрон-нужно сниматся с якоря и переместится хотя=-бы метров на 500. И почему между двумя ценными обьектами такое малое растояние?
показати весь коментар
10.03.2024 20:57 Відповісти
Маляр сказала что это все звиздешь
показати весь коментар
10.03.2024 21:02 Відповісти
Якщо це правда, командир, що допустив знищення надцінної техніки, має сісти за грати.
показати весь коментар
10.03.2024 21:03 Відповісти
смотреть мой пост выше
показати весь коментар
10.03.2024 21:05 Відповісти
Неясно, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування, зауважує Forbes. --Тому що ви тупі журналісти!! Всім відомо, що єдині системи в Україні, які здатні збивати балістичні ракети, такі як Іскандер -це Петріот. Якщо Петріот транспортують, його немає фізично, чим прикрити від балістики.
показати весь коментар
10.03.2024 21:04 Відповісти
Але його є чим прикрити від дронів. Чи хочаб засікти, що у небі ворожі дрони, які зрисували комплекс і потрібно валити кудить
показати весь коментар
10.03.2024 22:13 Відповісти
Саме так. Не балістику треба було відслідковувати і збивати, а БПЛА-розвідник. Скоріш за все Орлан.
показати весь коментар
11.03.2024 02:32 Відповісти
Дрони розвідники літають дуже високо, і бачать ціль з відстані багатьох километрів.
показати весь коментар
11.03.2024 09:33 Відповісти
Дрон-розвідник теж не є невидимим і його бачать радари тих же гепардів. Хіба виділення 1 самохідного радару для прикриття Петріоту біля ЛБЗ - це зарадно багато??
показати весь коментар
11.03.2024 11:13 Відповісти
Я вже думавав про Гепарди, правда не про Петріоти, а щоб прикрити гепардами переправи через Дніпро біля Херсону. Там багато хлопців гине від дронів під час переправи. Але це може нам з дивану відніше...
показати весь коментар
12.03.2024 18:45 Відповісти
Петріот від балістики немає потреби захищати, він сам це найкраще зробить і сам інших захистить якщо захоче оператор. От від кацапських кротів Петріот незахищений
показати весь коментар
12.03.2024 02:28 Відповісти
На марші маєтсья на увазі, він на ходу не може стріляти
показати весь коментар
12.03.2024 18:43 Відповісти
пздц, рядышком бы сразу все поставили, чтобы разом по ним шарахнуло.
показати весь коментар
10.03.2024 21:15 Відповісти
вот они передай дЕрьмаку координаты
показати весь коментар
10.03.2024 21:36 Відповісти
це тіки початок, тварожникофф добре розуміє що потрібно знищувати , або скоріше вказівка дерьма - стати і стояти до наступних розпоряджень Екіпажу жаль ....
показати весь коментар
10.03.2024 21:52 Відповісти
Сырский начал подсырать.
показати весь коментар
11.03.2024 07:35 Відповісти
Институт Изучения Войны не нашел доказательств уничтожения Патриота
показати весь коментар
10.03.2024 22:10 Відповісти
"твоі"?! юра-багато-цифр-і-літер, кацап - твій роботодавець дєрьмачіла (до речі, дуже пишався цим, коли розміновував чонгар)...
показати весь коментар
10.03.2024 22:11 Відповісти
ты хоть сам понял шо ты накалякал ?
показати весь коментар
10.03.2024 22:12 Відповісти
кацапе, я рідну мову твого роботодавця дєрьмака і ******** зеленого ******** розуміти не хочу!! (хоча, на жаль знаю і краще за тебе).
показати весь коментар
10.03.2024 22:17 Відповісти
дуже серйозна заруба на донеччині зараз,ще й винищувач збили з досвідченим пілотом.де вже ті F-16???
показати весь коментар
10.03.2024 22:22 Відповісти
Росія почала активно використовувати потужну авіаційну бомбу ФАБ-1500, яка знищує українську оборону та похитнула терези на лінії фронту, йдеться у матеріалі CNN.

Бомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських засобів протиповітряної оборони (ППО). ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють їй планувати до цілі.

ФАБ-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети.

Pозробка плануючих авіабомб дала росіянам можливість ефективно використовувати свою тактичну авіацію, на відміну від дальніх бомбардувальників, після її обмеженої ролі на першому етапі війни.

Kомплекс Patriot є чи не єдиним захистом, який має радіус дії, щоб протистояти загрозі, але в України кількість таких комплексів є обмеженою, а ракети, які використовує Patriot, є дефіцитом.
показати весь коментар
10.03.2024 22:50 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 23:01 Відповісти
дайтє сирскаму ешчьо 100 днєй, он же учітса .

еще 14 пускових целиє, на учебу хватіт
показати весь коментар
10.03.2024 23:10 Відповісти
Короче, это видео сняли рашисты. Так как их пилоты бояться вылетать на задание, им пришлось массово разбомбить свои С-300, для снятия паники у пилотов. И для пропаганды.
показати весь коментар
10.03.2024 23:14 Відповісти
Імовірність вижити пілоту 75%
Імовірність потрапити під Patriot 10%
От і рахуйте, чого їм боятися
показати весь коментар
10.03.2024 23:35 Відповісти
https://x.com/SvetlanaValent8/status/1766892365308944587?s=20 https://x.com/SvetlanaValent8/status/1766892365308944587?s=20

показати весь коментар
10.03.2024 23:52 Відповісти
Кацапи! А перевірити? А? Сцикливо?
показати весь коментар
11.03.2024 00:14 Відповісти
Пора?
показати весь коментар
11.03.2024 00:53 Відповісти
А при Залужному такого не було
показати весь коментар
11.03.2024 00:55 Відповісти
Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні.
---------------------------------------------------------------------------------------
Так кацапи в мережі широко розповсюдили відео з їх знищенням.
Навіщо посилатися на якісь іноземні медіа?
показати весь коментар
11.03.2024 02:28 Відповісти
Пока Onyx не подтвердил потери Patriot's.
показати весь коментар
11.03.2024 04:25 Відповісти
Поки керував Залужний, такого не було.
показати весь коментар
11.03.2024 07:33 Відповісти
врут эти сми как путин. получили бабло за этот фейк . только фотофакты
показати весь коментар
11.03.2024 10:01 Відповісти
Сирський "аправдиваєт аказаннає давєріє" від ОПи гідранта!
Місяця не пройшло:
-Маємо трагедію Авдіївки.
- Розстріл десанту.
- Знищеня "Patriot".
Ну, чувак лише починає...
показати весь коментар
11.03.2024 10:16 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 