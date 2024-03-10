Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні.

Міжнародні медіа заявляють про знищення двох пускових установок Patriot неподалік Покровська на Донеччині. Російський безпілотник виявив установки недалеко від лінії фронту під час їхнього транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета Іскандер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки "Петріотів".

Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були на 10 метрів одна від одної, і вони "були припарковані досить довго, щоб Росія випустила по них балістичну ракету".

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських "Петріотів", оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

Forbes нагадує, що українські Patriot знищили за останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.

"Цілком можливо, що пускові установки й екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.

Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян".

Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок "Петріот", і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.

Наголошується, що Patriot необхідний українським військовим саме для збивання балістичних ракет, зокрема Іскандерів. Однак вони здатні знищувати цілі тільки тоді, коли батареї розгорнуті й перебувають у бойовій готовності, а не кочують з однієї вогневої позиції на іншу.

Неясно, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування, зауважує Forbes.

ЩО ВІДОМО ПРО ЗРК PATRIOT

Дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8 ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери). Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

19 квітня 2023 року перші системи ППО Patriot прибули до України.