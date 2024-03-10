РУС
Иностранные медиа сообщают об уничтожении двух ЗРК Patriot в Украине

patriot

Международные медиа заявляют об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска на Донетчине. Российский беспилотник обнаружил установки недалеко от линии фронта во время их транспортировки, после чего в конвой попала баллистическая ракета Искандер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.

Это первый случай за два года широкомасштабной войны России против Украины, когда россиянам удалось найти и уничтожить установки "Петриотов".

Между тем журналист Bild Рэпке пишет, что пусковые установки были в 10 метрах друг от друга, и они "были припаркованы достаточно долго, чтобы Россия выпустила по ним баллистическую ракету".

В свою очередь, Институт изучения войны пока не подтверждает уничтожение украинских "Петриотов", поскольку россияне демонстрировали кадры уничтожения грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить установки Patriot, так и использоваться в логистике.

Также читайте: ВСУ нашли хитрый способ сбивать российские самолеты с помощью компонентов из установок Patriot, - The Telegraph

Forbes напоминает, что украинские Patriot уничтожили за последний месяц около десятка истребителей-бомбардировщиков РФ, снизив преимущество России в воздухе.

"Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров) от линии фронта, были теми же, которые сбили многие российские самолеты.

Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян".

Издание сочло, что в случае подтверждения этой информации, украинцы потеряли в результате одной катастрофы до 13% своих пусковых установок "Петриот", и, очевидно, не имели противовоздушного прикрытия во время передвижения.

Также читайте: Уничтожение российских самолетов: ВСУ активно используют системы ПВО Patriot и NASAMS, но у них могут закончиться ракеты, - Forbes

Отмечается, что Patriot необходим украинским военным именно для сбивания баллистических ракет, в частности, Искандеров. Однако они способны уничтожать цели только тогда, когда батареи развернуты и находятся в боевой готовности, а не кочуют с одной огневой позиции на другую.

Неясно, почему у украинских экипажей Patriot не было зенитного прикрытия во время транспортировки, отмечает Forbes.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗРК PATRIOT

Дивизион ЗРК Patriot (или батарея) состоит из командного пункта, радара и пусковых установок (может быть до 8 ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами разных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты). Цена одной батареи - около миллиарда долларов.

Зенитные ракетные комплексы Patriot в США стали разрабатывать 40 лет назад. Первый раз Patriot был использован в боях в начале 1990-х, во время войны в Персидском заливе.

19 апреля 2023 года первые системы ПВО Patriot прибыли в Украину.

+65
понеслось. хтось зверху злива. то хаймерс, тепер вже петріот. от вам і заміна на сирського...
показать весь комментарий
10.03.2024 18:26
+46
Сирський вникає у обов'язки.
показать весь комментарий
10.03.2024 18:33
+43
100 % наслідки зміни командування. Разом із сирським пришщов якійсь Довбойоб в ппо
показать весь комментарий
10.03.2024 18:28
Ще раз про можливу зраду, від https://t.me/zelenicholovichky/9566 Прозріваю 🇺🇦 :

https://telegra.ph/file/918033c9b55b271b2d9e2.jpg ​ 👀Схоже, ми дійсно вперше втратили пускові установки ЗРК PATRIOT.
🤯Русня вперше з початку повномасштабки таки поцілила в наших Петріот на Донеччині. Поцілила з ОТРК «Іскандер». Це підтверджує OSINT-аналіз від західних військових експертів.
Ну, по-перше, це війна і ми воюємо з армією, яку досі чомусь називають «другою в світі». І те, що така втрата відбулась лише зараз - лише підкреслює нереальну крутість українських воїнів. 💪
По-друге, розташування ЗРК на Донеччині тупо могли злити місцеві колаборанти, що допомогло русні зробити прицільний удар.
По-третє, снарядний голод, особливо для американського озброєння міг стати причиною, що саме ця ЗРК могла тупо не мати ракет для захисту себе від атаки. Бо ж ми бачили на прикладі столиці, що оборону Петріотів при повному боєкомплекті русня пробити не може навіть під час масованих комбінованих атак.
‼️Тому впадати у відчай не потрібно. Але ця втрата - наслідок про*обу офісної дипломатії, які дозволили американцям перетворити українське питання на внутрішньополітичне у виборчій гонці США.
🤷‍♂️І як тут не згадати відмову Зеленського виступати перед Сенатом, візити Єрмака і його шобли, які лише погіршували нашу позицію, невипуск опозиції і Порошенка на початку грудня у Вашингтон, заміна Залужного без пояснень. Скільки було здійснено кроків Банкової, щоб середину березня ми зустрічали без американської допомоги, яка мала йти безперервно з січня?

Тому або таки дурачок із замашками диктатора, або кротів в ОП більше, ніж один.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:34
по их видео это было аграрное предприятие и точно не Искандеры
показать весь комментарий
10.03.2024 20:37
не тратьте куме сили ,спускайтеся на дно
показать весь комментарий
10.03.2024 20:38
Іскандер це не дрон,бо в статті про дрон і опис слово в слово про знищення Хаймерса. Звідки інформація? Бо ніхто не має локації техніки.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:37
Реєстрація нова ,кацап свіжий. Відео не має, а фейки є. Ти дебіл статтю прочитав чи тільки канал русру подивився?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:48
Дурилка комент до твого відео почитай:
Я дивився на нібито вбивство патріота. І все дуже схематично. Я не думаю, що це патріоти
показать весь комментарий
10.03.2024 21:02
Цап, тебе все рівно знайдуть і повісять.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:23
Влад не читатель , Влад писатель
показать весь комментарий
10.03.2024 20:50
The KAT1 exist in dozens of variations, why is that a patriot TEL, and not just an artillery supply vehicle?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:59
или для перевозки аграрной техники
показать весь комментарий
10.03.2024 21:00
Невідомо що там з нашим Олещуком, а от вашого командувача вмф https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/10/7445815/ зняли .
показать весь комментарий
10.03.2024 23:02
Xaimers poxoze podbyli,byvajet vsiakogo,tolko nado zdelat vyvodi stob takogo nebylo poxozego.No teper polucili ili polucat do 30 stuk MLRS M-270 nemci i Danija peredala.Oni tolko to sto gusecnyje,no distancija porazenija taze plius pobolse raket u nix
показать весь комментарий
10.03.2024 20:54
переведи , Гугиль отказывается переводить
показать весь комментарий
10.03.2024 21:01
Откуда інфа про передачу Украіне 30шт MLRS?
показать весь комментарий
12.03.2024 01:03
Интересно читать форум, все как один разогнать "зраду" стремятся, каждый второй пост против Сырского, возбуждают недовольство властью . . . Интересно, сколько среди комментаторов реальных читателей, а сколько ФСБ-ботов, у которых задача общественное недовольство раздувать. Почему-то думаю, что ботов кратно больше
показать весь комментарий
10.03.2024 20:37
это кацапы стараются ,под руководством ФСБ
показать весь комментарий
10.03.2024 20:39
здесь все фсб сидит -я тоже генерал -адмирал нквд
показать весь комментарий
10.03.2024 20:50
Нет, ты простой кацап
показать весь комментарий
11.03.2024 09:39
відсотків 90 - це кацапсинські боти
показать весь комментарий
11.03.2024 06:39
багато втрат коштовної техніки якось дивно збіглися із усуненням залужного. дуже сподіваюся, що це справді збіг й кацапи просто ефективніше стали діяти. дуже сподіваюся, що по війні не з'являться захопливі книжки про існування суперкротів в оточенні зеленого ********....
показать весь комментарий
10.03.2024 20:46
твои кацапы за неделю потеряли 15 самолетов
показать весь комментарий
10.03.2024 20:48
Ось вам і наслідки зняття Залужного. Відразу хаймерс потім патріоти…
показать весь комментарий
10.03.2024 20:52
зато Залужный клевую должность получил
показать весь комментарий
10.03.2024 20:56
Залужный мог хрен забить на отставку и отставить сам еврейского ******* со всей рыговской шоблой
показать весь комментарий
10.03.2024 20:58
Я не э фанатом Сирського й тим більш -- ЗЕшвалі . Але ж неможливо бути таким недалеким, що б не розуміти елементарних речей : за данними торчка канашенкова орки вже давно перебувають в Київі й уся ЗСУ здалася у полон . Питання , чому ми тим полюціям московитськог генштабу не віримо , я потім не вірили , що вони усе ПВО подавили , усі Хаймерси й "Леопарди" знищили . З якого хера Ви зараз вірете в їхній треш . Тим більш , що Форбс це видання , що спеціалізується по сіскам міліардерш , а не по аналітиці війни . А ось інститут вивчення війни -- це професійний аналітичний центр ... Просто "Форбс" як богемне видання не в курсі військової специфіки й не розуміють там , що фотка частини неураженного комплексу , а потім за цим відео якогось підриву є лише доказамо, що нічого серьйозного орки не уразили . Бо дрон зазвичай має таку оптику, що може розбити по (кі)фреймах відео , на кожному з яких можно зафіксувати усі стадії підриву . А потім -- того , що залишилось після підриву . А це - тисячи уламків й фрагментів . Нема жодної гелокації й не факт , що уся їх з"йома це не десь за Уралом й що це не черговий мульфільм .
показать весь комментарий
10.03.2024 21:04
Я вірю видінням які відповідають за свої слова, а не зеленого лохомарафону. Ось Вам трохи для реального погляду з Ізраїля.

https://youtu.be/kQMk12mQhWw?si=****************
показать весь комментарий
10.03.2024 23:08
Мене не требо переконувать через Луценко Ю й Борислава Березу . Це дуже авторітетні політики по справам їх а не на словах , Так само я може я за ЗЕ б голосував виключно якщо іншим був би ібукович ... Бо свого сусідка моєї донкі -- сільска жителька звинуватила мене в антисемітизмі (дуже комедна ситуація від квітня 2019 року) , коли я їх сказав , що якщо їх так сподобається еврейских хохмач Фофік ЗЕ , то може б слід було голосувати за Йосепа Зісельска , чи Семена Глузмана обидва діседенти з Гельсинскої групи . Глузман приймав участь в рятуванні віршів Василя Стуса . Але це дуже розумні й поміркованні борці за свободу слова вони забагато знають , що б зрозуміти , що керувати Україною їм не під силу й точно не на часі . А цей ушлепок він нарцис , який в житті ніколи не мав жодного лиха , ніколи не ризикував , а не долею, а не свободою , а не навіть грошима заради правди й вілької України . Він хохмив при Кучмі , хохмив при Ющенко и проти Ющенко й Тимошенко , хохмив навіть проти ібуковича , бо той був йще примітивнійший за Фофіка й не розумів , що його малють тупої бикотнєю ... Потвора вважав ці хохми комплементарними , але жодної хохми а ні проти ***** , а не проти батько .
показать весь комментарий
11.03.2024 02:05
Але відео це не в тему моєго поста . Може Ви продовжуєте попередні ?!
показать весь комментарий
11.03.2024 02:07
Не важно Патриот или не патриот. Почему не замаскированны сеткой? а если в походном положении-почему ДНЕм и СТОЯТ НА МЕСТЕ? Какие проблемы перемещатся ночью и как только прибудут на новое место-закрывать маскировочой сеткой:? Ну и на 1 патриот везти 1-2 ложные цели-приманки. Патриот из жести в натуральную величину на самоходном шасси. У нас Патриотов итак мало чтобы так **********. почему не прикрывали его от разведывательных дронов. Если рядом с патриотом пролетел неизвестный дрон-нужно сниматся с якоря и переместится хотя=-бы метров на 500. И почему между двумя ценными обьектами такое малое растояние?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:57
Маляр сказала что это все звиздешь
показать весь комментарий
10.03.2024 21:02
Якщо це правда, командир, що допустив знищення надцінної техніки, має сісти за грати.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:03
смотреть мой пост выше
показать весь комментарий
10.03.2024 21:05
Неясно, чому українські екіпажі Patriot не мали власного зенітного прикриття під час транспортування, зауважує Forbes. --Тому що ви тупі журналісти!! Всім відомо, що єдині системи в Україні, які здатні збивати балістичні ракети, такі як Іскандер -це Петріот. Якщо Петріот транспортують, його немає фізично, чим прикрити від балістики.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:04
Але його є чим прикрити від дронів. Чи хочаб засікти, що у небі ворожі дрони, які зрисували комплекс і потрібно валити кудить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:13
Саме так. Не балістику треба було відслідковувати і збивати, а БПЛА-розвідник. Скоріш за все Орлан.
показать весь комментарий
11.03.2024 02:32
Дрони розвідники літають дуже високо, і бачать ціль з відстані багатьох километрів.
показать весь комментарий
11.03.2024 09:33
Дрон-розвідник теж не є невидимим і його бачать радари тих же гепардів. Хіба виділення 1 самохідного радару для прикриття Петріоту біля ЛБЗ - це зарадно багато??
показать весь комментарий
11.03.2024 11:13
Я вже думавав про Гепарди, правда не про Петріоти, а щоб прикрити гепардами переправи через Дніпро біля Херсону. Там багато хлопців гине від дронів під час переправи. Але це може нам з дивану відніше...
показать весь комментарий
12.03.2024 18:45
Петріот від балістики немає потреби захищати, він сам це найкраще зробить і сам інших захистить якщо захоче оператор. От від кацапських кротів Петріот незахищений
показать весь комментарий
12.03.2024 02:28
На марші маєтсья на увазі, він на ходу не може стріляти
показать весь комментарий
12.03.2024 18:43
пздц, рядышком бы сразу все поставили, чтобы разом по ним шарахнуло.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:15
вот они передай дЕрьмаку координаты
показать весь комментарий
10.03.2024 21:36
це тіки початок, тварожникофф добре розуміє що потрібно знищувати , або скоріше вказівка дерьма - стати і стояти до наступних розпоряджень Екіпажу жаль ....
показать весь комментарий
10.03.2024 21:52
Сырский начал подсырать.
показать весь комментарий
11.03.2024 07:35
Институт Изучения Войны не нашел доказательств уничтожения Патриота
показать весь комментарий
10.03.2024 22:10
"твоі"?! юра-багато-цифр-і-літер, кацап - твій роботодавець дєрьмачіла (до речі, дуже пишався цим, коли розміновував чонгар)...
показать весь комментарий
10.03.2024 22:11
ты хоть сам понял шо ты накалякал ?
показать весь комментарий
10.03.2024 22:12
кацапе, я рідну мову твого роботодавця дєрьмака і ******** зеленого ******** розуміти не хочу!! (хоча, на жаль знаю і краще за тебе).
показать весь комментарий
10.03.2024 22:17
дуже серйозна заруба на донеччині зараз,ще й винищувач збили з досвідченим пілотом.де вже ті F-16???
показать весь комментарий
10.03.2024 22:22
Росія почала активно використовувати потужну авіаційну бомбу ФАБ-1500, яка знищує українську оборону та похитнула терези на лінії фронту, йдеться у матеріалі CNN.

Бомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських засобів протиповітряної оборони (ППО). ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють їй планувати до цілі.

ФАБ-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети.

Pозробка плануючих авіабомб дала росіянам можливість ефективно використовувати свою тактичну авіацію, на відміну від дальніх бомбардувальників, після її обмеженої ролі на першому етапі війни.

Kомплекс Patriot є чи не єдиним захистом, який має радіус дії, щоб протистояти загрозі, але в України кількість таких комплексів є обмеженою, а ракети, які використовує Patriot, є дефіцитом.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:50
показать весь комментарий
10.03.2024 23:01
дайтє сирскаму ешчьо 100 днєй, он же учітса .

еще 14 пускових целиє, на учебу хватіт
показать весь комментарий
10.03.2024 23:10
Короче, это видео сняли рашисты. Так как их пилоты бояться вылетать на задание, им пришлось массово разбомбить свои С-300, для снятия паники у пилотов. И для пропаганды.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:14
Імовірність вижити пілоту 75%
Імовірність потрапити під Patriot 10%
От і рахуйте, чого їм боятися
показать весь комментарий
10.03.2024 23:35
https://x.com/SvetlanaValent8/status/1766892365308944587?s=20 https://x.com/SvetlanaValent8/status/1766892365308944587?s=20

показать весь комментарий
10.03.2024 23:52
Кацапи! А перевірити? А? Сцикливо?
показать весь комментарий
11.03.2024 00:14
Пора?
показать весь комментарий
11.03.2024 00:53
А при Залужному такого не було
показать весь комментарий
11.03.2024 00:55
Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні.
---------------------------------------------------------------------------------------
Так кацапи в мережі широко розповсюдили відео з їх знищенням.
Навіщо посилатися на якісь іноземні медіа?
показать весь комментарий
11.03.2024 02:28
Пока Onyx не подтвердил потери Patriot's.
показать весь комментарий
11.03.2024 04:25
Поки керував Залужний, такого не було.
показать весь комментарий
11.03.2024 07:33
врут эти сми как путин. получили бабло за этот фейк . только фотофакты
показать весь комментарий
11.03.2024 10:01
Сирський "аправдиваєт аказаннає давєріє" від ОПи гідранта!
Місяця не пройшло:
-Маємо трагедію Авдіївки.
- Розстріл десанту.
- Знищеня "Patriot".
Ну, чувак лише починає...
показать весь комментарий
11.03.2024 10:16
