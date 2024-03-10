Иностранные медиа сообщают об уничтожении двух ЗРК Patriot в Украине
Международные медиа заявляют об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска на Донетчине. Российский беспилотник обнаружил установки недалеко от линии фронта во время их транспортировки, после чего в конвой попала баллистическая ракета Искандер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Forbes.
Это первый случай за два года широкомасштабной войны России против Украины, когда россиянам удалось найти и уничтожить установки "Петриотов".
Между тем журналист Bild Рэпке пишет, что пусковые установки были в 10 метрах друг от друга, и они "были припаркованы достаточно долго, чтобы Россия выпустила по ним баллистическую ракету".
В свою очередь, Институт изучения войны пока не подтверждает уничтожение украинских "Петриотов", поскольку россияне демонстрировали кадры уничтожения грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить установки Patriot, так и использоваться в логистике.
Forbes напоминает, что украинские Patriot уничтожили за последний месяц около десятка истребителей-бомбардировщиков РФ, снизив преимущество России в воздухе.
"Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров) от линии фронта, были теми же, которые сбили многие российские самолеты.
Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян".
Издание сочло, что в случае подтверждения этой информации, украинцы потеряли в результате одной катастрофы до 13% своих пусковых установок "Петриот", и, очевидно, не имели противовоздушного прикрытия во время передвижения.
Отмечается, что Patriot необходим украинским военным именно для сбивания баллистических ракет, в частности, Искандеров. Однако они способны уничтожать цели только тогда, когда батареи развернуты и находятся в боевой готовности, а не кочуют с одной огневой позиции на другую.
Неясно, почему у украинских экипажей Patriot не было зенитного прикрытия во время транспортировки, отмечает Forbes.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗРК PATRIOT
Дивизион ЗРК Patriot (или батарея) состоит из командного пункта, радара и пусковых установок (может быть до 8 ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами разных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты). Цена одной батареи - около миллиарда долларов.
Зенитные ракетные комплексы Patriot в США стали разрабатывать 40 лет назад. Первый раз Patriot был использован в боях в начале 1990-х, во время войны в Персидском заливе.
19 апреля 2023 года первые системы ПВО Patriot прибыли в Украину.
https://telegra.ph/file/918033c9b55b271b2d9e2.jpg 👀Схоже, ми дійсно вперше втратили пускові установки ЗРК PATRIOT.
🤯Русня вперше з початку повномасштабки таки поцілила в наших Петріот на Донеччині. Поцілила з ОТРК «Іскандер». Це підтверджує OSINT-аналіз від західних військових експертів.
Ну, по-перше, це війна і ми воюємо з армією, яку досі чомусь називають «другою в світі». І те, що така втрата відбулась лише зараз - лише підкреслює нереальну крутість українських воїнів. 💪
По-друге, розташування ЗРК на Донеччині тупо могли злити місцеві колаборанти, що допомогло русні зробити прицільний удар.
По-третє, снарядний голод, особливо для американського озброєння міг стати причиною, що саме ця ЗРК могла тупо не мати ракет для захисту себе від атаки. Бо ж ми бачили на прикладі столиці, що оборону Петріотів при повному боєкомплекті русня пробити не може навіть під час масованих комбінованих атак.
‼️Тому впадати у відчай не потрібно. Але ця втрата - наслідок про*обу офісної дипломатії, які дозволили американцям перетворити українське питання на внутрішньополітичне у виборчій гонці США.
🤷♂️І як тут не згадати відмову Зеленського виступати перед Сенатом, візити Єрмака і його шобли, які лише погіршували нашу позицію, невипуск опозиції і Порошенка на початку грудня у Вашингтон, заміна Залужного без пояснень. Скільки було здійснено кроків Банкової, щоб середину березня ми зустрічали без американської допомоги, яка мала йти безперервно з січня?
Тому або таки дурачок із замашками диктатора, або кротів в ОП більше, ніж один.
Я дивився на нібито вбивство патріота. І все дуже схематично. Я не думаю, що це патріоти
Бомбу доставляють винищувачі з відстані приблизно 60-70 кілометрів, поза зоною дії багатьох українських засобів протиповітряної оборони (ППО). ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення та висувних крил, які дозволяють їй планувати до цілі.
ФАБ-1500 є найпотужнішою в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз перетворюються на заводі під Москвою в дешеву, але потужну версію ракети.
Pозробка плануючих авіабомб дала росіянам можливість ефективно використовувати свою тактичну авіацію, на відміну від дальніх бомбардувальників, після її обмеженої ролі на першому етапі війни.
Kомплекс Patriot є чи не єдиним захистом, який має радіус дії, щоб протистояти загрозі, але в України кількість таких комплексів є обмеженою, а ракети, які використовує Patriot, є дефіцитом.
еще 14 пускових целиє, на учебу хватіт
Імовірність потрапити під Patriot 10%
От і рахуйте, чого їм боятися
Так кацапи в мережі широко розповсюдили відео з їх знищенням.
Навіщо посилатися на якісь іноземні медіа?
Місяця не пройшло:
-Маємо трагедію Авдіївки.
- Розстріл десанту.
- Знищеня "Patriot".
Ну, чувак лише починає...