Иностранные медиа сообщают об уничтожении двух ЗРК Patriot в Украине

Международные медиа заявляют об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска на Донетчине. Российский беспилотник обнаружил установки недалеко от линии фронта во время их транспортировки, после чего в конвой попала баллистическая ракета Искандер.

Это первый случай за два года широкомасштабной войны России против Украины, когда россиянам удалось найти и уничтожить установки "Петриотов".

Между тем журналист Bild Рэпке пишет, что пусковые установки были в 10 метрах друг от друга, и они "были припаркованы достаточно долго, чтобы Россия выпустила по ним баллистическую ракету".

В свою очередь, Институт изучения войны пока не подтверждает уничтожение украинских "Петриотов", поскольку россияне демонстрировали кадры уничтожения грузовиков MAN KAT1, которые могут как перевозить установки Patriot, так и использоваться в логистике.

Forbes напоминает, что украинские Patriot уничтожили за последний месяц около десятка истребителей-бомбардировщиков РФ, снизив преимущество России в воздухе.

"Вполне возможно, что пусковые установки и экипажи, которые "Искандер" поразил на этой неделе в 20 милях (более 30 километров) от линии фронта, были теми же, которые сбили многие российские самолеты.

Воздух над востоком Украины, возможно, стал намного безопаснее для россиян".

Издание сочло, что в случае подтверждения этой информации, украинцы потеряли в результате одной катастрофы до 13% своих пусковых установок "Петриот", и, очевидно, не имели противовоздушного прикрытия во время передвижения.

Отмечается, что Patriot необходим украинским военным именно для сбивания баллистических ракет, в частности, Искандеров. Однако они способны уничтожать цели только тогда, когда батареи развернуты и находятся в боевой готовности, а не кочуют с одной огневой позиции на другую.

Неясно, почему у украинских экипажей Patriot не было зенитного прикрытия во время транспортировки, отмечает Forbes.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗРК PATRIOT

Дивизион ЗРК Patriot (или батарея) состоит из командного пункта, радара и пусковых установок (может быть до 8 ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами разных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты). Цена одной батареи - около миллиарда долларов.

Зенитные ракетные комплексы Patriot в США стали разрабатывать 40 лет назад. Первый раз Patriot был использован в боях в начале 1990-х, во время войны в Персидском заливе.

19 апреля 2023 года первые системы ПВО Patriot прибыли в Украину.