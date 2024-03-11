УКР
"Закручування гайок", одержавлення економіки та посилення цензури: українські хакери дізналися, що буде з Росією після виборів, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Українські хакери групи "Кібер Спротив" передали в розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm унікальні документи за особистим підписом російського диктатора Володимира Путіна щодо планів соціально-політичних змін у РФ після виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

Як зазначається, з витоку цих документів стає зрозуміло, що Росія готується до світової війни, а тому "закручування гайок" всередині держави лише посилиться.

"Інститут наукової інформації з суспільних наук" (так українською розшифровується російська абревіатура "ИНИОН") - російська дослідна установа, про діяльність якої досить мало інформації у відкритих джерелах. У 2015 "ИНИОН" все ж потрапив на передовиці всіх російських центральних видань, але не завдяки діяльності вчених, а саме через ситуацію з його будівлею. У приміщенні інституту сталася грандіозна пожежа. Подія була такою надзвичайною, що про неї навіть зробили окрему статтю на російськомовній Вікіпедії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія виготовляє 250 тис. снарядів на місяць. Це втричі більше, ніж США та ЄС можуть відправити Україні, - CNN

ИНИОН пожежа

Резонанс легко пояснити. По-перше, велика пожежа неподалік центру Москви вже привертає увагу, по-друге, склався майже детективний сюжет. "ИНИОН" - це не тільки колектив та будівля, але й одна з найбільших у Росії та світі бібліотек з понад столітньою історією. У її фондах зберігали й досить вартісні на ринку друковані видання. На те, що пожежа хороший спосіб закрити ймовірну нестачу, натякали у заголовках того часу.

Власне, бібліотека була і залишається ключовим ресурсом "ИНИОН". Фундаментальна бібліотека суспільних наук існує набагато довше самого інституту і заснована ще у 1918 році. Аж півстоліття потому створили "ИНИОН", по суті, як адміністративний придаток читальні. Після пожежі 2015 "ИНИОН" потрапив у поле зору вищого керівництва Росії, де наввипередки заявляли про необхідність відновлення закладу. Реконструкція стала не тільки політичним, але й серйозним бізнес-проєктом. Уряд РФ виділив на це майже 7 млрд рублів. Реконструкцію завершили у 2022 "під дахом" новоствореного монополіста в галузі державних будівельних проектів РФ компанії ППК "Единый заказчик в сфере строительства", за діяльність якої відповідає віце-прем’єр уряду Росії Марат Хуснуллін (ця ж компанія зараз розподіляє підряди на так звану "відбудову" окупованого Маріуполя).

Паралельно відбувалися зміни у колективі закладу. З моменту пожежі і до 2019 там змінилося аж чотири директори. П’ятим став Олексій Кузнєцов, виходець із престижного інституту міжнародних відносин МДІМВ ("МГИМО"). До нового призначення Кузнєцов працював заступником директора впливовішого інституту - ІСЕМВ ("ИМЭМО"), одного з головних аналітичних центрів для формування російської міжнародної політики. Кузнєцову вдалося утриматися на посаді директора "ИНИОН" досі.

Також читайте: Хакери отримали доступ до закритої документації виробника "Орлан-10": Росіяни обходять західні санкції, - InformNapalm

Група КіберCпротив отримала доступ до поштової електронної скриньки помічника Кузнєцова - Романа Сєйткалієва.

Роман Сєйткалієв

Той формально працює на посаді наукового співробітника, але зміст листувань свідчить, що по суті він - особистий секретар Кузнєцова. Через пошту Сєйткалієва проходить чимало документів, які стосуються як адміністративної, так і наукової діяльності директора та колективу всього інституту. Кузнєцов навіть довіряє йому особисті документи.

Здавалося б, сама пошта помічника директора "ИНИОН" не мала б містити дуже багато цікавої інформації. Втім, на пошті заступника і правої руки директора "ИНИОН" Романа Сейткалієва можна побачити цікавий лист кандидату філософських наук, старшому науковому співробітнику "ИНИОН" Юрію Пущаєву. Останній про себе навіть статтю в Вікіпедії зробив, де називає себе "дослідником філософії радянського часу і філософії російського консерватизму". Цікавий він тим, що є науковим редактором православного наукового журналу "Ортодоксія", а раніше був редактором журналу "Вопросы философии", оглядачем журналу "Фома" і порталу "Православие.ru".

В листі Сейткалієв вітає Пущаєва. Там йдеться, що Пущаєв "зробив щось неймовірне", і що його напрацювання були погоджені на найвищому рівні.

Там можна побачити три документи:

  • статтю Пущаєва "Война на Украине и дезападнизация как историческая задача: возможности и пределы" з альманаху "Тетради консерватизма" за 2023 рік;
  • лист директора "ИНИОН" Кунєцова голові Держдуми РФ Володіну із пропозицією розглянути аналіз суспільно-політичної обстановки в РФ, проведений фахівцями "ИНИОН";
  • лист Володіна президенту Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію "дезахіднизаціі" в РФ після виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська розвідка атакувала сервери Міноборони РФ та отримала доступ до секретних документів. ФОТОрепортаж

Ось лист голови Держдуми:

лист Володіна Путіну

лист Володіна Путіну

Як випливає з листа Володіна, ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період. Сам лист датований 30 листопада, а як випливає із путінської резолюції "согласєн" - він побачив документ 12 грудня 2023 року.

В той самий день він підписав доволі багато законів, в тому числі зміни до кримінального кодексу (підвищення терміну відбування покарання для умовно-дострокового звільнення), та посилення деяких контролюючих заходів в Інтернеті.

Також читайте: Хакерська група "UA25" здійснила масштабну атаку на російські сервери, - Стратком ЗСУ

В листі, якщо прибрати загальну рашистську шизофренію про "неоколоніалістів Заходу і денацифікацію київського режиму" вказується, що Росія потребує трансформації і заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується дивна "дезападнизация", яка включатиме:

  • посилення [процесу. - Ред.] одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;
  • суверенізацію науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;
  • посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;
  • вирішення питання опозиційних рухів;
  • помірну клерикалізацію суспільства в рамках можливого.

Подібні кроки, на думку Володіна, покликані "трансформувати суспільство і перейти до прискореної мобілізації в післявиборчий період", а комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і за командою вождя розпочати напрацювання законопроєктів.

Цікаво, що в документі вказано, що концепція вже погоджена з першим заступником Голови Адміністрації президента РФ Сергієм Кірієнком. Нагадаємо, саме Кірієнко відповідальний за увесь внутрішньополітичний блок, що включає в себе вибори всіх рівнів, взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, молодіжну політику. Кірієнку підпорядковані управління внутрішньої політики та управління громадських проєктів, він займається інтернет-виданнями та соціальними мережами. Відповідно, запропоновані кроки входять до його "сфери інтересу", окрім, мабуть одержавлення економіки, втім, і тут це неможливо без політичної волі та голосування в парламенті, тобто без внутрішньополітичного блоку.

Дійсно, аналітики видання допустили, що документ таки погоджений Кірієнком. Адже внизу документу є підпис і дата - 06.12.23. Підпис доволі схожий на підпис Кірієнка, який той лишив, відвідуючи в жовтні минулого року окупований Росією український Енергодар.

Кірієнко

Лист Володіна не деталізує мотиви, якими збирається керуватися російська сторона. Більш детально це висвітлено в тому документі, який підготував "ИНИОН". На перший погляд, це доволі дивна концепція. Точніше, це не концепція, а відірваний від реальності ненауковий текст із доволі обмеженим переказом російських агітаційних наративів - суміш "дугінщини", "сурковщини" та цитат Ільʼїна. Щось схоже на інтервʼю Путіна Такеру Карлсону.

Також читайте: ФБР знешкодило платформу кібершпигунства, пов’язану з хакерами ГРУ

Взагалі це складно назвати концепцією чи стратегією. Скоріш агітка, де перелічені образи Росії на Захід і внутрішні проблеми. В першому розділі "Загальні передумови" вказано, що виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами "великої вітчизняної війни". Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення "спеціальної військової операції", що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить. Водночас науковці перелічують внутрішні проблеми в Росії: повернення з фронту травмованих війною чоловіків, збільшення пенсійного віку, низькі темпи зростання зарплат і пенсій, збільшення витрат на "СВО". Науковці вказують, що ці фактори збільшують соціальну напругу всередині Росії.

Відповідно, науковці роблять висновок, що дуже схожий на риторику колишнього помічника Путіна Владислава Суркова перед повномасштабним вторгненням: "(Соціальна напруга. - Ред) Це і є так звана соціальна ентропія, що за своєю суттю є хаосом.

Відповідно, для розв’язання проблеми соціальної ентропії в подібній системі соціальних взаємовідносин найочевиднішим рішенням буде продовження політики експорту хаосу за кордон - тобто розрядка внутрішньої напруженості через зовнішню експансію.

В історичному контексті втрата Росією територій після ганебного Брестського миру, як і після розпаду Варшавського блоку, дає всі підстави для виплескування соціальної напруженості за кордон з метою внутрішнього згуртування.

Таким чином, після завершення СВО в Україні та падіння київського режиму протистояння Росії із Заходом не припиниться, а тільки посилиться. Фактично ми зараз перебуваємо тільки на початковому етапі трансформації однополярного світу в багатополярний, з різними центрами впливу і згасанням Заходу. Однак століття колоніального минулого Заходу не дадуть Росії безперешкодно досягти своїх інтересів".

Також читайте: Хакери зламали пошту помічника віцеспікера Держдуми РФ Бабкова: В адміністрації президента Сербії Вучича працює "російський інсайдер" Матанович, - InformNapalm

трансформація росії

Фактично, це завуальоване визнання неминучості нової світової війни і розширення експансії Росії в країни Балтії та Польщу.

стаття про трансформацію росії
стаття про трансформацію росії

З пошти видно, що Кузнєцов розпочав в інституті досить серйозне реформування, аби заклад не асоціювався виключно з бібліотекою. Суть цих змін загалом відповідає його програмному інтерв’ю при вступі на посаду.

стаття про трансформацію росії

