МЗС РФ: Війська НАТО в Україні займатимуться "дружньою окупацією" її тилів

У МЗС Росії заявили, що західні військові у разі введення їхніх контингентів в Україну не поїдуть на передову, а займатимуться "дружньою окупацією" її тилів, зокрема контролюватимуть чорнозем і активи, що вже належать західним компаніям.

Про це заявив так званий посол МЗС РФ з особливих доручень "щодо злочинів київського режиму" Родіон Мірошник, його цитує пропагандистське агентство РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (можливі західні військові в Україні) не підуть на передову. Вони допомагатимуть українцям, вони просто замінятимуть українців у тилових підрозділах. Вони стануть на кордоні з Білоруссю. Вони забезпечуватимуть захист мостів, (прикордонних - ред.) переходів… За всіма параметрами це називається "дружня окупація", - сказав він.

За його словами, можливі військові НАТО охоронятимуть українські чорноземи, які "переважно належать західним латифундистам".

"Вони контролюють мільйони гектарів чорноземів, сільськогосподарської землі України, тому - а чому б її не поберегти, чому б її не поконтролювати?" - зазначив Мірошник.

Також, додав посол МЗС РФ, метою можливого введення західних військових є те, щоб "заодно українців, які засиділися в тилу, треба просто виштовхнути на передову".

"Досить тут сидіти в тилу, ховатися, треба йти вмирати туди..., і ці "лицарі" підуть вмирати за інтереси Заходу", - вважає Мірошник.

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

скоріше б вже.
Хіба є якісь мінуси?
Краще бути дружньо окупованими, ніж по "брацьки" розбомбленими.
АБИ НЕ КАЦАПИ
Як західна та східна Німеччина за підсумками другої світової - ну, ОК.
Тільки от хрін русні а не Київ напополам !
Це не ваше свиняче діло, кацапи!

Що буде робити Україна на своеі теріторіі.

Займайтися своїми внутрішніми проблемами.
Хіба що мінуси для каZапів та цих тхорів.

я впевнений що спецслужби союзників і так знають , що тхори можуть бути скомпроментовані московією і не мають підтримки українців... але ж що тепер не рятувати цілу націю від людоїдів ?
Мене більше турбує, щоб тхори не створили перепони для розміщення контингентів країн НАТО, якщо ті наважаться на це. Ну і кротівня продовжує працювати далі.

А я б не проти здати Украiну в аренду на 50 рокiв
як колись Гонконг...
Уточнюю-США або Великiй Британii в аренду...
Не поняв а де соросята де ротшильди де ті ріптілоіди?
Не чіпайте рептилоїдів вони пращури людства! Конь медальний і маняша цього не знають, бо деда тільки казки про печенігів і половців розповідає.
Вы перепутали, пращуры это аннунаки с планеты Х
Не знаю як ананукі но кацапи пішли точно від свиней яку шпільнув якийсь ананук.
Не зовсім , від анунахуй з планети Х народились орки!
Яка досада, що землі кітайози і кацапня не встигли скупити.
Та краще війська НАТО, чим кацапська дика орда на територіїї України! Орда без культури, історії, людських цінностей, порядності, хай сидить на болотах, там їй місце!
Нехай буде цивілізована окупація, ніж окупація ********** орковськими. Як приклад Корея північна з південною..
тобто кацапня вже згодна і сприймає натівців в Україні як належне! заходьте пацани!
тєма плоскай зємлі нє раскрита
Це споріднено темі "граніци расеї нігде не кінчаються!")))
Московиты откусили кусок от Украины, назвали его "новыми территориями россии", но если НАТО зайдут в Украину, то они будут заниматься "дружеской оккупацией". Бутерброд из толстого слоя цинизма и дебилизма, намазанный на большой кусок молчаливой лояльности.
И ведь никого не волнуют старые заявы московитов, где они ноют, что уже воюют с НАТО, а не Украиной.
Двоємисліє називається.
Путлеровцы загадили своими бомбами снарядами ,фосфором,химическим оружием и минами миллионы гектаров земли в Украине.
Так вот чем Китай занимается на рашке и беларашке
Если посмотреть как рашисты спасли бомбас то лучше пусть будет окупация войсками НАТО.
"За всіма параметрами це називається "дружня окупація"
На самом деле это называется- свинособаки идут на йух.
а всйого то було потрібно одно речення Макрона і вже памперси протікають на болотах...
Вони бояться , що "прийдьот" НАТА і їм пі.орам прийдеться між собою переженитися.
що західні військові у разі введення їхніх контингентів в Україну
Хіба вони вже не там?
Кацапы, чего это вас вообще ипёт?

Идите накуй!
Тому що не вони окупують.
Нехай їх це не "******", а то вже аж ********** "ат важдєлєнія".
В 45-му американці окупували Західну Німеччину... А ще ж південну Корею, цілу Японію... І я хочу такої окупації!
Ой, як кацапулів давить жаба. Просто на гамно сходять.
І ЩО ?? А балалаєчників чого так хвилює те - що тут діється ?
Кацапня , ви є на форумі ,, ану "коліться"- ви до всього цього - яким боком ?
Угомоніться карочє . Це наші справи .! Це стосується виключно - нас , України тобто , і військ НАТО .
ви і так воюєте з НАТО, чого тоді пінетесь?
ага, один із "злочинів київського режиму" - не віддавати чорноземи московським гвалтівникам

давай, луганський мірошник, насипай збіжжя на млин московської пропаганди
після приходу натівців ми тут щє вибори замайструємо!
я б почяв розбудобу Лукьянівкі, заздалегідь так би мовити...
Значить скоро вже зайдуть ,якщо кацапи кухкудахкають
Нехай вивчать визначення слова "окупація", а потім щось заявлють. Бо виглядають бовдурами!
НАТО, ти жє тільки не обмани, окупація так окупація!
Порівняти НАТО з російськими орками

може тільки хворий!!!
Посол - це українською. Кацапською - "пошел". Ну а МЗСРФ - то 5 помилок у словах "на*уй". Насправді кацапів болить за упущеними чорноземами. Дуже болить. 😊
то насправді, це повна срака, для 5-6 менеджерів.
західний кордон, та логістику по україні, будуть контролювати, кляті буржуї, а не тимошенко з шурмою.
а як, все те що, чесною працею зароблене, утримувати? за які гроші?
так шо.....
Ми не раби, щоби питати дозволу у росіян. Це в них треба за кимось бути та когось питати. А те, що ми віддаємо свої життя - так це нормально з давніх-давен за Честь і Свободу Рідної Землі та Людей
Йдеться про "війська країн НАТО в Україні" без уточнення їхньої структури.
Тому, цілком прийнятним і законним є використання такими країнами власної винищувально-бомбардувальної авіації та аеродромної інфраструктури НАТО для виконання поставлених завдань за призначенаям.
Полностью согласен на оккупацию НАТО и как можно быстрее!
а хіба недружня окупація це добре
Хай НАТОвці дружньо окуповують хоч до кордонів 91 року, аби тільки тут смердючої дикунської деградованої кровожерної кацапні не було.
Куди тим НАТІвським "окупантам", до "визволителів" з московії.
"Телефон полоненого орка, який пише перелік того, що треба спробувати на війні."
покажіть це папі римському. Давайте його віддамо на згвалтування. Хай піднімає білий стяг
Західні війська зайняли західну Неметчину після WWII.

СРСР зайняв східну частину Німеччини ( ГДР).

Західна Німетчина отримала план Маршала ( повну підтримку) та стала лидером ЕС.
ГДР распалося та стала «частиною» Німетчина.

Оць відповідь на те що таке « західна окупація».

А що таке кацапська окупація Україна вже добре знае.
Мірошник - мельник по-русски
Ще одне чмо
чо зашевелились???
А вам не похер?
***** сцить
ЭТО НЕ РОССИЙСКОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО !!!
