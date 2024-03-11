МЗС РФ: Війська НАТО в Україні займатимуться "дружньою окупацією" її тилів

У МЗС Росії заявили, що західні військові у разі введення їхніх контингентів в Україну не поїдуть на передову, а займатимуться "дружньою окупацією" її тилів, зокрема контролюватимуть чорнозем і активи, що вже належать західним компаніям.

Про це заявив так званий посол МЗС РФ з особливих доручень "щодо злочинів київського режиму" Родіон Мірошник, його цитує пропагандистське агентство РИА Новости, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (можливі західні військові в Україні) не підуть на передову. Вони допомагатимуть українцям, вони просто замінятимуть українців у тилових підрозділах. Вони стануть на кордоні з Білоруссю. Вони забезпечуватимуть захист мостів, (прикордонних - ред.) переходів… За всіма параметрами це називається "дружня окупація", - сказав він.

За його словами, можливі військові НАТО охоронятимуть українські чорноземи, які "переважно належать західним латифундистам".

"Вони контролюють мільйони гектарів чорноземів, сільськогосподарської землі України, тому - а чому б її не поберегти, чому б її не поконтролювати?" - зазначив Мірошник.

Також, додав посол МЗС РФ, метою можливого введення західних військових є те, щоб "заодно українців, які засиділися в тилу, треба просто виштовхнути на передову".

"Досить тут сидіти в тилу, ховатися, треба йти вмирати туди..., і ці "лицарі" підуть вмирати за інтереси Заходу", - вважає Мірошник.

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.