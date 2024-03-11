Нацполіція України в Гаазі представила результати розслідування воєнних злочинів армії РФ

Українські правоохоронці склали понад 2400 підозр у скоєнні воєнних злочинів в Україні, половину з яких вже передали до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний вебпортал Національної поліції України.

У Гаазі пройшло щорічне засідання експертів, у ньому взяли участь понад 30 країн Європи, США та Канади, які спеціалізуються на розслідуваннях злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів.

Представники української делегації поділилися з іноземними колегами унікальними як для поліцейських навичками у розслідуванні воєнних злочинів під час активної фази війни з використанням усіх новітніх можливостей та технологій.

Українські делегати розповіли про заходи, які здійснюються з метою ідентифікації воєнних злочинців:

розпізнавання злочинців за допомогою систем, які містять мережу з понад 30 мільярдів зображень облич, отриманих з відкритих джерел в мережі "Інтернет";

верифікація воєнних злочинців у соціальних мережах, зокрема — за допомогою інструментів пошуку аккаунтів соцмереж по фото Clearview та інструменту ідентифікації в соцмережах Artellence;

використання можливостей супутникового зв’язку та аналізу відео-, фотоматеріалів, отриманих з вилучених мобільних терміналів, камер відеоспостережень, камер відеоспостережень системи "Безпечне місто" тощо;

проведення OSINT досліджень (фото- та відео матеріали, отримані в глобальній мережі);

використання міжвідомчої бази даних "Воєнний злочин", що містить відомості про 550 000 воєнних злочинців, факти скоєння воєнних злочинів та докази, виявлені під час військової агресії РФ.

Як повідомляється, значних результатів вдалось досягнути завдяки технічному оснащенню та профільному навчанню криміналістів у США, Японії, Німеччині, Нідерландах та інших провідних країнах світу. Завдяки такій допомозі зараз спеціалісти-криміналісти залучені як оператори сучасних БПЛА, що є одним з пріоритетних напрямків фіксації зруйнованих внаслідок російських ракетних атак житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури.

