Французькі військові не будуть помирати в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні".

Про це Зеленський сказав в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", – зазначив Зеленський.

Президента запитали, що б він сказав французам, які побоюються втягнення Франції чи інших європейських держав у війну і турбуются, "щоб їхні діти не помирали в Україні".

"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО", – відповів Зеленський.

Також читайте: Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного розміщення західних військ в Україні, - Politico

Президент також зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.