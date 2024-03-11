УКР
Французькі військові не будуть помирати в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні".

Про це Зеленський сказав в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", – зазначив Зеленський.

Президента запитали, що б він сказав французам, які побоюються втягнення Франції чи інших європейських держав у війну і турбуются, "щоб їхні діти не помирали в Україні".

"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО", – відповів Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

+40
хтось його заткне сьогодні?
11.03.2024 22:34
+30
11.03.2024 22:35
+21
Трішечки історії щодо "ухилянства".

Естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6% від населення!!!!!!!!!

Естонія населення в 1918 - 1 126 413 чол., а армія була 85 000 чол., що є 7,5% від населення.

ОСЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА УКРАЇНЦІВ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська галицька армія ЗУНР.

За даними документів Харчового уряду ДС ВС, з березня 1919 р. мобілізовано 126 000 старшин і вояків, тобто 5 % українського населення.
11.03.2024 22:35
хтось його заткне сьогодні?
11.03.2024 22:34
як і вчора, як і два роки тому, як і п'ять років тому ..
11.03.2024 22:41
пробачте мене вже, але це і справді неможливо.
нема куди заховатися від цього гнома...
11.03.2024 22:44
більш того (я Вас засмучу), ми від цього дарунка долі взагалі не маємо шансів сховати своє життя.

Він - наш вирок.

Слава яйцям, шо я хоч дітей своїх відправив і вони там прижились...
11.03.2024 22:48
вже навіть не відкриваю новину коли бачю,
зеленській (заявив, сказав, хрипонув, кашлянув) - нема інформації там...
11.03.2024 23:06
🤢клопа , який смокче кров з українців . Хамить цінічно плює всьому світу в ОБЛИЧЧА
12.03.2024 07:20
як і десять років тому....
показати весь коментар
От же ж дурне!
Ламає гру Макрону, який створює "ситуацію невизначеності" для рашки і грає на зростання ставок у грі.
12.03.2024 00:11
ви бачили там при владі розумних?
я щє жодного....
12.03.2024 00:17
Ви праві!
Мене дивує чому ми ще живі ?
12.03.2024 01:11
злі тому що...
показати весь коментар
Не чому, а всупереч...
показати весь коментар
Да, ********* буде проти французького легіону в Україні, бо не по Оманському договору все піде!?
показати весь коментар
11.03.2024 22:35
ми ще будемо дивуватись американцями, які вибирають "заколотника трампа"!? 😠
12.03.2024 00:14
12.03.2024 00:40
Трішечки історії щодо "ухилянства".

Естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6% від населення!!!!!!!!!

Естонія населення в 1918 - 1 126 413 чол., а армія була 85 000 чол., що є 7,5% від населення.

ОСЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА УКРАЇНЦІВ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська галицька армія ЗУНР.

За даними документів Харчового уряду ДС ВС, з березня 1919 р. мобілізовано 126 000 старшин і вояків, тобто 5 % українського населення.
11.03.2024 22:35
Тодішнім Зєлєбобам комуняки запропонували «всьо атнять і падєліть» - тобто розкуркулити підприємців. От вони і повелися на ці казочки і перестали воювати.
11.03.2024 22:42
Зєлєбобіки ******* казочки.Недаремно їх 300 років кацапи батогами виховували
11.03.2024 22:44 Відповісти
отаман Махно боровся по завданю лєніна з денікінами та врангелями...

а коли вигнали врангеля до криму....тоді руZZкі більшовики розстріляли махновців у спину з кулеметів....(про це є дослідницька робота Віктора Суворова, псевдео Резун)

запам`ятайте всі, можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя в майбутньому:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
11.03.2024 22:53
А не знали би українці російську мову.. так, фаріонофоби?
показати весь коментар
лише в царській армії було 1,2 млн.укрвояків. але Армія УНР ніколи не перевищувала 30-40 тис.чол.всі інші розійшлмся по хатах і у 1918-20 р.р. палили панські маєтки,грабували багатших від себе односельчан і пиячили... потім настав час платити за рахунками: голод 22,23 років-до 0,5 млн.жертв,колективізація 30 року-до 0,6 млн.,голод 33 року-до 4,7 млн,репресії 36,37 років-до 0,6 млн.тільки розстріляних,війна 41-45 років-до 6 млн.українців.....історія вчить лише одному,тому що вона нічому не вчить....
11.03.2024 23:07
бо вони історію не вчать
11.03.2024 23:10
...і забувають, хто були агітатори і про теперішніх вже забули.
показати весь коментар
1000%!
бо вони історію не вчать...УКРАЇНСЬКУ історію не вчать!

над цим сумлінно "працювали" різні табачнікі та грінєвічі в усі часи....
12.03.2024 08:39
Ну так они ждали, пока сын Грушевского воевать пойдет. И возмущались , по хатам, что Петлюра ворует.
12.03.2024 02:43 Відповісти
"Опівдні 25 лютого в Ревелі було проведено парад на честь проголошення незалежності. Цього ж дня місто було зайняте німецькими військами. До кінця лютого 1918 року майже вся територія Естонії була окупована німцями. У березні-квітні всі естонські збройні формування були розпущені і роззброєні."

Ну так, це було потужне відстоювання держави, опівдні парад а ввечері капітуляція. У війнах 19 року дійсно естонська армія складалась десь з 80 тисяч естонців + 20 тисяч білогвардійців Північно-Західної армії. Їм протистояло лише 7,5 тис. червоних. Це був чудовий час для різних перемог, при десятикратній перевазі. Але потім в 1940 естонці просто здались без бою, бо проти 4,5мільйонної армії СРСР вони протримались би тижні два, заваливши трупами всю країну.

Отже на все є зрозумілі не маніпулятивні пояснення. Що стосується сьогоднішньої проблеми, то жоден, жоден пропагандон нахрюкуючий про "воювати будуть всі" не може відповісти на питання: як саме ми збираємось перемогти країну, яка перевищує нас у кількості населення в три рази? Як ми її переможемо економічно, якщо її дохід перевищує витрати на війну?
12.03.2024 03:36
їх тцк буде охороняти?
11.03.2024 22:36
На війну йдуть не помирати, а вбивти.
11.03.2024 22:36
це було до зеленського так.
11.03.2024 22:41
зараз трошки навпаки.

вбивати йшли весною 2022
11.03.2024 22:43 Відповісти
Французькі військові побояться приїхати в Україну, бо бойові клоуни ( які розказували, що загинули б, але не здали Крим, але віддали Маріуполь і ЗАЕС) обмародерять і їх.
11.03.2024 22:37
І це президент України (не Франции)? Ви серйозно?
11.03.2024 22:39
наші будуть, да Вова? а твої "слуги народу" бюджет дерибанить у той же час..
11.03.2024 22:40
Тобто воно Макрона вже відмовило... ху@ло в кремлі аплодує, браво Вован, ай маладец, добряче оманське бабло відпрацьовує...
11.03.2024 22:40
NATO vojska nenuzni Ukraine,tolko jesli bi samolioti F-35 i B-52 bombardirovcikov dali s ********* i vsio. Mozno i bez liocikov bezpilotnikov dat razvecikov te sto vydet kak lodoni za 300 kilometrov takze, tut soldat sovsem nekakix netu
11.03.2024 22:48
У южного Вьетнама было полно Американских и б52 и Ф, даже с американскими пилотами и безграничным запасом бомб и ракет.да только он все равно накрылся ******, потому что те южновьетнамцы от мобилизации уклонялись и воевать не хотели.
12.03.2024 02:47
Як вже це недолуге задовбало ...
11.03.2024 22:48
Воно хитрозроблене і ворогУкраіни, якого пришлепнуті « хоть поржем» обрали на погибель своїх дітей , «хуже не БУДЕТ», « лишь-би не Порошенко» !
12.03.2024 07:28
Он прав. Думаю что французкие солдаты на территории Украины больше создадут нам проблем чем пользы. Они и как вояки никакие. А нам еще придется выделять войска чтобы их оберегать. Потому что не дай бог что то вони будет на всю Европу. Проросийские партии *путинского мира* в Европе обязательно воспользуются етим чтобы расшатать ситуацию в своих странах и провести перевороты
11.03.2024 22:50
Так зрозуміло що іноземна армія не зацікавлена у збройному конфлікті в Україні
Бо це не їхня війна і вступ до НАТО в реальності ще не гарантує безпеку, так само як колись підписаний в Будапешті мирний договір за відмову від ядерної зброї
Україну обманули.
Тому вступити в майбутньому в НАТО можна і вносити туди багато мільйонів внесків а коли станеться війна, як буде реагувати НАТО ?
Будуть місяцями збиратися щось вирішувати і при тому дипломатично
І може бути й таке що відмовляться брати участь у війні
Бо документ на папері завжди можна порушити
11.03.2024 22:57
Pri NATO uze vojska jest v tex stranax gde nado ,resat uze necego slat vojska ili net, i jest komandujuci Evropi,on imejet pravo vsio resat i bez NATO vsex stran resenyja.
11.03.2024 23:10
Кацапські ермаківські підтягнулись ПНХ
12.03.2024 07:32
Ну от , все зрозуміло , шобло не зацікавлене в перемозі ...
11.03.2024 23:01
Перед тим ,як він доб'є Україну, його та дєрьмака з арахренієй, хоч добрі люди встигнуть прибити?
11.03.2024 23:05
Щось забагато на цензорів цього гнусавого брехливого недонаполеона
11.03.2024 23:07
Вірно,наш юний,геніяльний, картавий красеню!! Повинні гинути тільки українці,бажано з сіл,без майна і грошей! А от французи,бяларуси,москвини,яхуди тощо не повинні гинути в жодному разі!
11.03.2024 23:10
Гинути не варто французьким солдатам, а от російську нечисть відігнати назад у клоаку можна!
11.03.2024 23:11
Ююююююююю
11.03.2024 23:16
Навіщо обіцяти, як не можеш виконати?
11.03.2024 23:22
(Тим більш, що такої потреби, щось обіцяти, взагалі нема)
12.03.2024 01:03
ЗГИНЬ НЕЧИСТА. ЗГИНЬ. Йди під три чорти. В Ізраїль, в мацкву, на магадан, куди завгодно ! Цей виродок загубив УКРАЇНУ ! Коли не втік з Києва у лютому. Допоможіть йому ... ЗГИНУТИ з нашої країни.
11.03.2024 23:40
11.03.2024 23:47
Про це Ю. Швець також говорить
12.03.2024 07:22
Таких експердів, як всіляких швеців, світанів, жданових.. ледве поназгадував))), і т.д. не дивлюсь. Ніщо з їхніх прогнозів не збулось, і не збудеться. Навіть чисто випадково не вгадують.
12.03.2024 12:42
Ясно що не будуть помирати в Україні бо не будуть посвядчувати верховного в свої плани ведення операцій - знаючи досвід вагнергейту.
11.03.2024 23:57
Володимир Зеленський не хоче, щоб в Україні помирали французькі військові, він хоче, щоб в Україні помирали виключно українські військові.
12.03.2024 00:19
Ну і цивільні гої також.
12.03.2024 00:43
Президент також зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових, -зазначення зрадника України .Чому ж для захисту українського народу цей зрадник відмовляється від іноземних війскових???
12.03.2024 00:47
Кацап ....однако
12.03.2024 05:29
Ви всі однаково схиблені хоч в Ізраїлі, хоч у Росії, хоч в США. Крим не бутєрброд.
12.03.2024 07:25
Сім бутербродів у рот не покладеш.
12.03.2024 15:42
ну і нащо був цей висер? можна ж просто мовчати...
12.03.2024 01:17
А чого б Зюзі і Верховній Раді не попросити країни НАТО про допомогу військами? Бо на раші 150 млн істот, а в України мабуть млн 35 українців. Макрон пропонує допомогу нам, а През України від неї ввдмовляється? Чому???
12.03.2024 01:57
От вам і "допомога" - слів вже просто немає ...
12.03.2024 03:50
Із серії нехай Байден нам розкаже, чому Україна не в НАТО. З Оп кротами.
12.03.2024 07:27
Що воно меле ?
12.03.2024 05:27
12.03.2024 06:04
"Харант-Миротворець"-(розведення військ,розміновування територій та акваторій) це чиї ідеї та вчинки так хто на терена України завів кацапів,тепер причина очевидна - щоби знищити у горнилі війни народ України
12.03.2024 06:48
...Зєлєнське знову "зуб дайот" і клянеться розбитими ним з дермаками "патріотами і хаймарсами"?
12.03.2024 07:44
Тебе дурня хто за язик тягне??
12.03.2024 07:48
Пздц! Так невдовзі хрипатий скаже що й зброї нам не потрібно
12.03.2024 07:55
В переводі із Zеленої мови на людську: ШАШІ ГАРАНТИ НІ В ЧОМУ НЕ ВИННІ, ЗА ПРОЙОБИ ГАРАНТІВ ХАЙ ВМИРАЮТЬ УКРАЇНЦІ.
12.03.2024 08:30
******* не дурник -он работает на кацапов - ставит блият -палки в колеса всему хорошему и помогает всему плохому -что происходит в Украине
12.03.2024 08:38
Те що воно лайно ясно було ще до виборів, а от чому його до цих пір терплять...
12.03.2024 09:11
звісно що ні, тому що чотирижди ухилист служив у підрозділі "Юзік" ))
12.03.2024 09:27
Після 20-го травня нам хріпатий не указ, пішов він за крейсером москва.
29.03.2024 18:36
 
 