Французькі військові не будуть помирати в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що французькі військові "не будуть помирати в Україні".
Про це Зеленський сказав в ефірі BFMTV, коментуючи заяву президента Франції Емманюеля Макрона про потенційну можливість відправлення військ союзників в Україну у майбутньому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", – зазначив Зеленський.
Президента запитали, що б він сказав французам, які побоюються втягнення Франції чи інших європейських держав у війну і турбуются, "щоб їхні діти не помирали в Україні".
"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться у країни НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО", – відповів Зеленський.
Президент також зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
нема куди заховатися від цього гнома...
Він - наш вирок.
Слава яйцям, шо я хоч дітей своїх відправив і вони там прижились...
зеленській (заявив, сказав, хрипонув, кашлянув) - нема інформації там...
Ламає гру Макрону, який створює "ситуацію невизначеності" для рашки і грає на зростання ставок у грі.
я щє жодного....
Мене дивує чому ми ще живі ?
Естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6% від населення!!!!!!!!!
Естонія населення в 1918 - 1 126 413 чол., а армія була 85 000 чол., що є 7,5% від населення.
ОСЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА УКРАЇНЦІВ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська галицька армія ЗУНР.
За даними документів Харчового уряду ДС ВС, з березня 1919 р. мобілізовано 126 000 старшин і вояків, тобто 5 % українського населення.
а коли вигнали врангеля до криму....тоді руZZкі більшовики розстріляли махновців у спину з кулеметів....(про це є дослідницька робота Віктора Суворова, псевдео Резун)
запам`ятайте всі, можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя в майбутньому:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
бо вони історію не вчать...УКРАЇНСЬКУ історію не вчать!
над цим сумлінно "працювали" різні табачнікі та грінєвічі в усі часи....
Ну так, це було потужне відстоювання держави, опівдні парад а ввечері капітуляція. У війнах 19 року дійсно естонська армія складалась десь з 80 тисяч естонців + 20 тисяч білогвардійців Північно-Західної армії. Їм протистояло лише 7,5 тис. червоних. Це був чудовий час для різних перемог, при десятикратній перевазі. Але потім в 1940 естонці просто здались без бою, бо проти 4,5мільйонної армії СРСР вони протримались би тижні два, заваливши трупами всю країну.
Отже на все є зрозумілі не маніпулятивні пояснення. Що стосується сьогоднішньої проблеми, то жоден, жоден пропагандон нахрюкуючий про "воювати будуть всі" не може відповісти на питання: як саме ми збираємось перемогти країну, яка перевищує нас у кількості населення в три рази? Як ми її переможемо економічно, якщо її дохід перевищує витрати на війну?
вбивати йшли весною 2022
Бо це не їхня війна і вступ до НАТО в реальності ще не гарантує безпеку, так само як колись підписаний в Будапешті мирний договір за відмову від ядерної зброї
Україну обманули.
Тому вступити в майбутньому в НАТО можна і вносити туди багато мільйонів внесків а коли станеться війна, як буде реагувати НАТО ?
Будуть місяцями збиратися щось вирішувати і при тому дипломатично
І може бути й таке що відмовляться брати участь у війні
Бо документ на папері завжди можна порушити