Французские военные не будут умирать в Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что французские военные "не будут умирать в Украине".

Об этом Зеленский сказал в эфире BFMTV, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки войск союзников в Украину в будущем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Пока стоит Украина, армия Франции будет на территории Франции. Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны" , – отметил Зеленский.

Президента спросили, что бы он сказал французам, которые опасаются вовлечения Франции или других европейских государств в войну и беспокоятся, "чтобы их дети не умирали в Украине".

"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-либо страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО", – ответил Зеленский.

Читайте также: Франция создает альянс стран, открытых для потенциального размещения западных войск в Украине - Politico

Президент также отметил, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных, но была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран, оказывающих Украине военную поддержку.

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.