Французские военные не будут умирать в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил, что французские военные "не будут умирать в Украине".
Об этом Зеленский сказал в эфире BFMTV, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки войск союзников в Украину в будущем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Пока стоит Украина, армия Франции будет на территории Франции. Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны" , – отметил Зеленский.
Президента спросили, что бы он сказал французам, которые опасаются вовлечения Франции или других европейских государств в войну и беспокоятся, "чтобы их дети не умирали в Украине".
"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-либо страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО", – ответил Зеленский.
Президент также отметил, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных, но была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран, оказывающих Украине военную поддержку.
Размещение войск НАТО в Украине
В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
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нема куди заховатися від цього гнома...
Він - наш вирок.
Слава яйцям, шо я хоч дітей своїх відправив і вони там прижились...
зеленській (заявив, сказав, хрипонув, кашлянув) - нема інформації там...
Ламає гру Макрону, який створює "ситуацію невизначеності" для рашки і грає на зростання ставок у грі.
я щє жодного....
Мене дивує чому ми ще живі ?
Естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6% від населення!!!!!!!!!
Естонія населення в 1918 - 1 126 413 чол., а армія була 85 000 чол., що є 7,5% від населення.
ОСЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА УКРАЇНЦІВ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська галицька армія ЗУНР.
За даними документів Харчового уряду ДС ВС, з березня 1919 р. мобілізовано 126 000 старшин і вояків, тобто 5 % українського населення.
а коли вигнали врангеля до криму....тоді руZZкі більшовики розстріляли махновців у спину з кулеметів....(про це є дослідницька робота Віктора Суворова, псевдео Резун)
запам`ятайте всі, можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя в майбутньому:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
бо вони історію не вчать...УКРАЇНСЬКУ історію не вчать!
над цим сумлінно "працювали" різні табачнікі та грінєвічі в усі часи....
Ну так, це було потужне відстоювання держави, опівдні парад а ввечері капітуляція. У війнах 19 року дійсно естонська армія складалась десь з 80 тисяч естонців + 20 тисяч білогвардійців Північно-Західної армії. Їм протистояло лише 7,5 тис. червоних. Це був чудовий час для різних перемог, при десятикратній перевазі. Але потім в 1940 естонці просто здались без бою, бо проти 4,5мільйонної армії СРСР вони протримались би тижні два, заваливши трупами всю країну.
Отже на все є зрозумілі не маніпулятивні пояснення. Що стосується сьогоднішньої проблеми, то жоден, жоден пропагандон нахрюкуючий про "воювати будуть всі" не може відповісти на питання: як саме ми збираємось перемогти країну, яка перевищує нас у кількості населення в три рази? Як ми її переможемо економічно, якщо її дохід перевищує витрати на війну?
вбивати йшли весною 2022
Бо це не їхня війна і вступ до НАТО в реальності ще не гарантує безпеку, так само як колись підписаний в Будапешті мирний договір за відмову від ядерної зброї
Україну обманули.
Тому вступити в майбутньому в НАТО можна і вносити туди багато мільйонів внесків а коли станеться війна, як буде реагувати НАТО ?
Будуть місяцями збиратися щось вирішувати і при тому дипломатично
І може бути й таке що відмовляться брати участь у війні
Бо документ на папері завжди можна порушити