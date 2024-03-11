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Новости Война
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Французские военные не будут умирать в Украине, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заверил, что французские военные "не будут умирать в Украине".

Об этом Зеленский сказал в эфире BFMTV, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки войск союзников в Украину в будущем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Пока стоит Украина, армия Франции будет на территории Франции. Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны" , – отметил Зеленский.

Президента спросили, что бы он сказал французам, которые опасаются вовлечения Франции или других европейских государств в войну и беспокоятся, "чтобы их дети не умирали в Украине".

"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-либо страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО", – ответил Зеленский.

Читайте также: Франция создает альянс стран, открытых для потенциального размещения западных войск в Украине - Politico

Президент также отметил, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных, но была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран, оказывающих Украине военную поддержку.

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1355)


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Топ комментарии
+40
хтось його заткне сьогодні?
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11.03.2024 22:34
+30
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11.03.2024 22:35
+21
Трішечки історії щодо "ухилянства".

Естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6% від населення!!!!!!!!!

Естонія населення в 1918 - 1 126 413 чол., а армія була 85 000 чол., що є 7,5% від населення.

ОСЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА УКРАЇНЦІВ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська галицька армія ЗУНР.

За даними документів Харчового уряду ДС ВС, з березня 1919 р. мобілізовано 126 000 старшин і вояків, тобто 5 % українського населення.
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11.03.2024 22:35
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Правила форума Совет форумчан
хтось його заткне сьогодні?
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11.03.2024 22:34 Ответить
як і вчора, як і два роки тому, як і п'ять років тому ..
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11.03.2024 22:41 Ответить
пробачте мене вже, але це і справді неможливо.
нема куди заховатися від цього гнома...
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11.03.2024 22:44 Ответить
більш того (я Вас засмучу), ми від цього дарунка долі взагалі не маємо шансів сховати своє життя.

Він - наш вирок.

Слава яйцям, шо я хоч дітей своїх відправив і вони там прижились...
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11.03.2024 22:48 Ответить
вже навіть не відкриваю новину коли бачю,
зеленській (заявив, сказав, хрипонув, кашлянув) - нема інформації там...
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11.03.2024 23:06 Ответить
🤢клопа , який смокче кров з українців . Хамить цінічно плює всьому світу в ОБЛИЧЧА
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12.03.2024 07:20 Ответить
як і десять років тому....
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12.03.2024 01:01 Ответить
От же ж дурне!
Ламає гру Макрону, який створює "ситуацію невизначеності" для рашки і грає на зростання ставок у грі.
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12.03.2024 00:11 Ответить
ви бачили там при владі розумних?
я щє жодного....
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12.03.2024 00:17 Ответить
Ви праві!
Мене дивує чому ми ще живі ?
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12.03.2024 01:11 Ответить
злі тому що...
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12.03.2024 01:17 Ответить
Не чому, а всупереч...
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12.03.2024 02:48 Ответить
Да, ********* буде проти французького легіону в Україні, бо не по Оманському договору все піде!?
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12.03.2024 06:16 Ответить
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11.03.2024 22:35 Ответить
ми ще будемо дивуватись американцями, які вибирають "заколотника трампа"!? 😠
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12.03.2024 00:14 Ответить
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12.03.2024 00:40 Ответить
Трішечки історії щодо "ухилянства".

Естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6% від населення!!!!!!!!!

Естонія населення в 1918 - 1 126 413 чол., а армія була 85 000 чол., що є 7,5% від населення.

ОСЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМА УКРАЇНЦІВ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Українська галицька армія ЗУНР.

За даними документів Харчового уряду ДС ВС, з березня 1919 р. мобілізовано 126 000 старшин і вояків, тобто 5 % українського населення.
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11.03.2024 22:35 Ответить
Тодішнім Зєлєбобам комуняки запропонували «всьо атнять і падєліть» - тобто розкуркулити підприємців. От вони і повелися на ці казочки і перестали воювати.
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11.03.2024 22:42 Ответить
Зєлєбобіки ******* казочки.Недаремно їх 300 років кацапи батогами виховували
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11.03.2024 22:44 Ответить
отаман Махно боровся по завданю лєніна з денікінами та врангелями...

а коли вигнали врангеля до криму....тоді руZZкі більшовики розстріляли махновців у спину з кулеметів....(про це є дослідницька робота Віктора Суворова, псевдео Резун)

запам`ятайте всі, можливо ЦЯ ДОГМА врятує комусь життя в майбутньому:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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11.03.2024 22:53 Ответить
А не знали би українці російську мову.. так, фаріонофоби?
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12.03.2024 07:05 Ответить
лише в царській армії було 1,2 млн.укрвояків. але Армія УНР ніколи не перевищувала 30-40 тис.чол.всі інші розійшлмся по хатах і у 1918-20 р.р. палили панські маєтки,грабували багатших від себе односельчан і пиячили... потім настав час платити за рахунками: голод 22,23 років-до 0,5 млн.жертв,колективізація 30 року-до 0,6 млн.,голод 33 року-до 4,7 млн,репресії 36,37 років-до 0,6 млн.тільки розстріляних,війна 41-45 років-до 6 млн.українців.....історія вчить лише одному,тому що вона нічому не вчить....
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11.03.2024 23:07 Ответить
бо вони історію не вчать
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11.03.2024 23:10 Ответить
...і забувають, хто були агітатори і про теперішніх вже забули.
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12.03.2024 07:08 Ответить
1000%!
бо вони історію не вчать...УКРАЇНСЬКУ історію не вчать!

над цим сумлінно "працювали" різні табачнікі та грінєвічі в усі часи....
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12.03.2024 08:39 Ответить
Ну так они ждали, пока сын Грушевского воевать пойдет. И возмущались , по хатам, что Петлюра ворует.
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12.03.2024 02:43 Ответить
"Опівдні 25 лютого в Ревелі було проведено парад на честь проголошення незалежності. Цього ж дня місто було зайняте німецькими військами. До кінця лютого 1918 року майже вся територія Естонії була окупована німцями. У березні-квітні всі естонські збройні формування були розпущені і роззброєні."

Ну так, це було потужне відстоювання держави, опівдні парад а ввечері капітуляція. У війнах 19 року дійсно естонська армія складалась десь з 80 тисяч естонців + 20 тисяч білогвардійців Північно-Західної армії. Їм протистояло лише 7,5 тис. червоних. Це був чудовий час для різних перемог, при десятикратній перевазі. Але потім в 1940 естонці просто здались без бою, бо проти 4,5мільйонної армії СРСР вони протримались би тижні два, заваливши трупами всю країну.

Отже на все є зрозумілі не маніпулятивні пояснення. Що стосується сьогоднішньої проблеми, то жоден, жоден пропагандон нахрюкуючий про "воювати будуть всі" не може відповісти на питання: як саме ми збираємось перемогти країну, яка перевищує нас у кількості населення в три рази? Як ми її переможемо економічно, якщо її дохід перевищує витрати на війну?
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12.03.2024 03:36 Ответить
їх тцк буде охороняти?
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11.03.2024 22:36 Ответить
На війну йдуть не помирати, а вбивти.
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11.03.2024 22:36 Ответить
це було до зеленського так.
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11.03.2024 22:41 Ответить
зараз трошки навпаки.

вбивати йшли весною 2022
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11.03.2024 22:43 Ответить
Французькі військові побояться приїхати в Україну, бо бойові клоуни ( які розказували, що загинули б, але не здали Крим, але віддали Маріуполь і ЗАЕС) обмародерять і їх.
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11.03.2024 22:37 Ответить
І це президент України (не Франции)? Ви серйозно?
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11.03.2024 22:39 Ответить
наші будуть, да Вова? а твої "слуги народу" бюджет дерибанить у той же час..
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11.03.2024 22:40 Ответить
Тобто воно Макрона вже відмовило... ху@ло в кремлі аплодує, браво Вован, ай маладец, добряче оманське бабло відпрацьовує...
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11.03.2024 22:40 Ответить
NATO vojska nenuzni Ukraine,tolko jesli bi samolioti F-35 i B-52 bombardirovcikov dali s ********* i vsio. Mozno i bez liocikov bezpilotnikov dat razvecikov te sto vydet kak lodoni za 300 kilometrov takze, tut soldat sovsem nekakix netu
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11.03.2024 22:48 Ответить
У южного Вьетнама было полно Американских и б52 и Ф, даже с американскими пилотами и безграничным запасом бомб и ракет.да только он все равно накрылся ******, потому что те южновьетнамцы от мобилизации уклонялись и воевать не хотели.
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12.03.2024 02:47 Ответить
Як вже це недолуге задовбало ...
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11.03.2024 22:48 Ответить
Воно хитрозроблене і ворогУкраіни, якого пришлепнуті « хоть поржем» обрали на погибель своїх дітей , «хуже не БУДЕТ», « лишь-би не Порошенко» !
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12.03.2024 07:28 Ответить
Он прав. Думаю что французкие солдаты на территории Украины больше создадут нам проблем чем пользы. Они и как вояки никакие. А нам еще придется выделять войска чтобы их оберегать. Потому что не дай бог что то вони будет на всю Европу. Проросийские партии *путинского мира* в Европе обязательно воспользуются етим чтобы расшатать ситуацию в своих странах и провести перевороты
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11.03.2024 22:50 Ответить
Так зрозуміло що іноземна армія не зацікавлена у збройному конфлікті в Україні
Бо це не їхня війна і вступ до НАТО в реальності ще не гарантує безпеку, так само як колись підписаний в Будапешті мирний договір за відмову від ядерної зброї
Україну обманули.
Тому вступити в майбутньому в НАТО можна і вносити туди багато мільйонів внесків а коли станеться війна, як буде реагувати НАТО ?
Будуть місяцями збиратися щось вирішувати і при тому дипломатично
І може бути й таке що відмовляться брати участь у війні
Бо документ на папері завжди можна порушити
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11.03.2024 22:57 Ответить
Pri NATO uze vojska jest v tex stranax gde nado ,resat uze necego slat vojska ili net, i jest komandujuci Evropi,on imejet pravo vsio resat i bez NATO vsex stran resenyja.
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11.03.2024 23:10 Ответить
Кацапські ермаківські підтягнулись ПНХ
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12.03.2024 07:32 Ответить
Ну от , все зрозуміло , шобло не зацікавлене в перемозі ...
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11.03.2024 23:01 Ответить
Перед тим ,як він доб'є Україну, його та дєрьмака з арахренієй, хоч добрі люди встигнуть прибити?
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11.03.2024 23:05 Ответить
Щось забагато на цензорів цього гнусавого брехливого недонаполеона
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11.03.2024 23:07 Ответить
Вірно,наш юний,геніяльний, картавий красеню!! Повинні гинути тільки українці,бажано з сіл,без майна і грошей! А от французи,бяларуси,москвини,яхуди тощо не повинні гинути в жодному разі!
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11.03.2024 23:10 Ответить
Гинути не варто французьким солдатам, а от російську нечисть відігнати назад у клоаку можна!
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11.03.2024 23:11 Ответить
Ююююююююю
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11.03.2024 23:16 Ответить
Навіщо обіцяти, як не можеш виконати?
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11.03.2024 23:22 Ответить
(Тим більш, що такої потреби, щось обіцяти, взагалі нема)
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12.03.2024 01:03 Ответить
ЗГИНЬ НЕЧИСТА. ЗГИНЬ. Йди під три чорти. В Ізраїль, в мацкву, на магадан, куди завгодно ! Цей виродок загубив УКРАЇНУ ! Коли не втік з Києва у лютому. Допоможіть йому ... ЗГИНУТИ з нашої країни.
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11.03.2024 23:40 Ответить
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11.03.2024 23:47 Ответить
Про це Ю. Швець також говорить
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12.03.2024 07:22 Ответить
Таких експердів, як всіляких швеців, світанів, жданових.. ледве поназгадував))), і т.д. не дивлюсь. Ніщо з їхніх прогнозів не збулось, і не збудеться. Навіть чисто випадково не вгадують.
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12.03.2024 12:42 Ответить
Ясно що не будуть помирати в Україні бо не будуть посвядчувати верховного в свої плани ведення операцій - знаючи досвід вагнергейту.
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11.03.2024 23:57 Ответить
Володимир Зеленський не хоче, щоб в Україні помирали французькі військові, він хоче, щоб в Україні помирали виключно українські військові.
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12.03.2024 00:19 Ответить
Ну і цивільні гої також.
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12.03.2024 00:43 Ответить
Президент також зазначив, що Україна не потребує залучення іноземних військових, -зазначення зрадника України .Чому ж для захисту українського народу цей зрадник відмовляється від іноземних війскових???
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12.03.2024 00:47 Ответить
Кацап ....однако
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12.03.2024 05:29 Ответить
Ви всі однаково схиблені хоч в Ізраїлі, хоч у Росії, хоч в США. Крим не бутєрброд.
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12.03.2024 07:25 Ответить
Сім бутербродів у рот не покладеш.
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12.03.2024 15:42 Ответить
ну і нащо був цей висер? можна ж просто мовчати...
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12.03.2024 01:17 Ответить
А чого б Зюзі і Верховній Раді не попросити країни НАТО про допомогу військами? Бо на раші 150 млн істот, а в України мабуть млн 35 українців. Макрон пропонує допомогу нам, а През України від неї ввдмовляється? Чому???
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12.03.2024 01:57 Ответить
От вам і "допомога" - слів вже просто немає ...
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12.03.2024 03:50 Ответить
Із серії нехай Байден нам розкаже, чому Україна не в НАТО. З Оп кротами.
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12.03.2024 07:27 Ответить
Що воно меле ?
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12.03.2024 05:27 Ответить
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12.03.2024 06:04 Ответить
"Харант-Миротворець"-(розведення військ,розміновування територій та акваторій) це чиї ідеї та вчинки так хто на терена України завів кацапів,тепер причина очевидна - щоби знищити у горнилі війни народ України
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12.03.2024 06:48 Ответить
...Зєлєнське знову "зуб дайот" і клянеться розбитими ним з дермаками "патріотами і хаймарсами"?
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12.03.2024 07:44 Ответить
Тебе дурня хто за язик тягне??
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12.03.2024 07:48 Ответить
Пздц! Так невдовзі хрипатий скаже що й зброї нам не потрібно
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12.03.2024 07:55 Ответить
В переводі із Zеленої мови на людську: ШАШІ ГАРАНТИ НІ В ЧОМУ НЕ ВИННІ, ЗА ПРОЙОБИ ГАРАНТІВ ХАЙ ВМИРАЮТЬ УКРАЇНЦІ.
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12.03.2024 08:30 Ответить
******* не дурник -он работает на кацапов - ставит блият -палки в колеса всему хорошему и помогает всему плохому -что происходит в Украине
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12.03.2024 08:38 Ответить
Те що воно лайно ясно було ще до виборів, а от чому його до цих пір терплять...
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12.03.2024 09:11 Ответить
звісно що ні, тому що чотирижди ухилист служив у підрозділі "Юзік" ))
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12.03.2024 09:27 Ответить
Після 20-го травня нам хріпатий не указ, пішов він за крейсером москва.
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29.03.2024 18:36 Ответить
 
 