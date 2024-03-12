УКР
Новини
1 271 18

Зеленський: Макрон сказав мені, що приділяє стільки часу Україні заради Франції

макрон

Президент Володимир Зеленський розповів деталі розмови із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, він (Макрон. - Ред.) на мене не образиться, якщо я скажу одне речення з того, що вчора ми проговорили. Вчора була дуже довга бесіда. Вона не перша. Я йому сказав: "Дякую тобі, що ти приділяєш стільки часу Україні". А він відповів: "Так, але я хочу, щоб ти знав, що я роблю це заради Франції", - сказав президент.

За словами Зеленського, Макрон розуміє, що "захист України - це захист Європи".

"Думаю, що він до цього прийшов", - додав глава держави.

Читайте: Французькі військові не будуть помирати в Україні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) Макрон Емманюель (1580)
Топ коментарі
+2
Ну як не приділяє? Чонгар розміновував, дорогі для орків робив та багато іншого.
показати весь коментар
12.03.2024 14:29 Відповісти
+1
От прям молодець.воно то зрозуміло,ну на біса ти це своїм ляпалом кажеш.Макрон як би захотів то сам би це сказав.
показати весь коментар
12.03.2024 14:05 Відповісти
+1
Ротова діарея
показати весь коментар
12.03.2024 14:06 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:04 Відповісти
Точно, кого не вибереш-виявиться лайном, перевірено з 1991 року. Шкода, що не можна повернути С.Петлюру, який казав, що не так страшні москоські воші, як українські гниди!
показати весь коментар
12.03.2024 14:15 Відповісти
Так Петлюра - теж лайно. Пів України проти нього воювало.
показати весь коментар
12.03.2024 15:44 Відповісти
Петлюра був патріотом України і воював за вільну Україну на відміну від тебе бігунця!
показати весь коментар
12.03.2024 15:57 Відповісти
Це нічого не значить. Проти нього воювало пів України таких же дибілів як ти.
показати весь коментар
12.03.2024 16:23 Відповісти
Він воював з більшовиками, а відповідно з такою мерзотою як ти і твоїми НКВДшними пращурами на стороні майбутніх рашистів, так що сиди чмо у своїй Німеччині і не роззявляй смердючого кацапського рота!
показати весь коментар
13.03.2024 09:26 Відповісти
А за більшовиків проти Петлюри воювали тупорилі хохли. Якраз такі як ти.
показати весь коментар
13.03.2024 10:31 Відповісти
Чмо, та ти ж був проти Петлюри, що прапор німецький наче будьоновку змінив на кашкета як у фільмі "Весілля в Малинівці"?)))
показати весь коментар
13.03.2024 10:43 Відповісти
Петлюрі вдалося зорганізувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97_(1917-1918) сердюцькі дивізії , він очолив роззброєння українськими військами прихильних до більшовиків підрозділів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F червоної гвардії в столиціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Під час революційних подій Петлюра, декілька разів безжально подавивши спроби більшовицьких переворотів у Києві в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1917_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) листопаді , грудні https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1918 січні 1918 року , довів, що з усього керівництва республіки один лише він був здатен на рішучі дії. Натомість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Винниченко назвав Симона Петлюру головним винуватцем конфлікту з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Радою Народних Комісарів у Росії й приклався до його відставки за «перевищення повноважень». На знак протесту проти пробільшовицької орієнтації голови секретаріату https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 18 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року Петлюра подав у відставку.
Це з Вікіпедії для тебе невігласа під#уйловного!
показати весь коментар
13.03.2024 09:43 Відповісти
Хто б сумнівався
показати весь коментар
12.03.2024 14:04 Відповісти
Якби ще отой Зеля, так приділяв увагу з 2019 року для України, а не в асфальт та блокування ДОЗу…. Акакаяразніца … зделаєм їх ще раз….
Бо він, є вироком для України !
показати весь коментар
12.03.2024 14:14 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2024 14:23 Відповісти
Навіть Зєля не приділяє скільки уваги Україні як Макрон.
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
Ну як не приділяє? Чонгар розміновував, дорогі для орків робив та багато іншого.
показати весь коментар
12.03.2024 14:29 Відповісти
макрон любить поговорити. з ****** тепер наче як не ОК триндіти, так він змінив одного вову на іншого.
показати весь коментар
12.03.2024 14:24 Відповісти
Макрон мав з клоуном дуже довгу бесіду, бо до Зеленського доходить, як до жирафа.
Та й то не все, а тільки те, що дозволить товариш майор з ФСБ.
показати весь коментар
12.03.2024 14:34 Відповісти
 
 