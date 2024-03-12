Зеленський: Макрон сказав мені, що приділяє стільки часу Україні заради Франції
Президент Володимир Зеленський розповів деталі розмови із французьким лідером Емманюелем Макроном.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, він (Макрон. - Ред.) на мене не образиться, якщо я скажу одне речення з того, що вчора ми проговорили. Вчора була дуже довга бесіда. Вона не перша. Я йому сказав: "Дякую тобі, що ти приділяєш стільки часу Україні". А він відповів: "Так, але я хочу, щоб ти знав, що я роблю це заради Франції", - сказав президент.
За словами Зеленського, Макрон розуміє, що "захист України - це захист Європи".
"Думаю, що він до цього прийшов", - додав глава держави.
