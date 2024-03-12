Євросоюз уніфікує покарання за обхід санкцій проти Росії: директива Європарламенту

Якщо діяння фізичних осіб у питанні допомоги Росії буде стосуватися суми більше 100 тисяч євро, то такі громадяни ЄС будуть позбавлені волі строком на 5 і більше років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Європарламенту.

Європейський парламент ухвалив директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. Документ, який прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання, підтримали 543 євродепутатів, 45 були проти, 27 – утрималися.

"Хоча санкції запроваджуються на рівні Євросоюзу, їхнє застосування покладається на країни-члени, де визначення порушення санкцій та пов'язаних з цим покарань відрізняються", – йдеться на сайті Європарламенту.

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Якщо діяння фізичних осіб буде стосуватися суми більше 100 тисяч євро, то такі громадяни ЄС будуть позбавлені волі строком на 5 і більше років. Порушеннями такої санкції вважатиметься:

надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження, чи на користь підсанкційної особи, організації;

нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;

нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації; надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;

торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;

торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів; надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями.

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