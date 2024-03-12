Євросоюз уніфікує покарання за обхід санкцій проти Росії: директива Європарламенту
Якщо діяння фізичних осіб у питанні допомоги Росії буде стосуватися суми більше 100 тисяч євро, то такі громадяни ЄС будуть позбавлені волі строком на 5 і більше років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Європарламенту.
Європейський парламент ухвалив директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. Документ, який прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання, підтримали 543 євродепутатів, 45 були проти, 27 – утрималися.
"Хоча санкції запроваджуються на рівні Євросоюзу, їхнє застосування покладається на країни-члени, де визначення порушення санкцій та пов'язаних з цим покарань відрізняються", – йдеться на сайті Європарламенту.
Якщо діяння фізичних осіб буде стосуватися суми більше 100 тисяч євро, то такі громадяни ЄС будуть позбавлені волі строком на 5 і більше років. Порушеннями такої санкції вважатиметься:
- надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження, чи на користь підсанкційної особи, організації;
нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;
- надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;
торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;
- надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями.
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ой, а шо, вони не виконуються? то, давайте проведемо дебати.
Демокра́тія, народопра́вство - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.
в якому місці демократія перетинається з прописаними протоколами дій? або, вони не прописані в європейському союзі?
тоді незрозуміло, чому це об'єднання, досі існує.
хлопчик метелик, метросексуал.