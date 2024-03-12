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Євросоюз уніфікує покарання за обхід санкцій проти Росії: директива Європарламенту

єс,євросоюз, санкції, росія

Якщо діяння фізичних осіб у питанні допомоги Росії буде стосуватися суми більше 100 тисяч євро, то такі громадяни ЄС будуть позбавлені волі строком на 5 і більше років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Європарламенту.

Європейський парламент ухвалив директиву про гармонізацію застосування санкцій ЄС між державами-членами. Документ, який прописує єдині для всіх країн формулювання порушень та уніфіковані покарання, підтримали 543 євродепутатів, 45 були проти, 27 – утрималися.

"Хоча санкції запроваджуються на рівні Євросоюзу, їхнє застосування покладається на країни-члени, де визначення порушення санкцій та пов'язаних з цим покарань відрізняються", – йдеться на сайті Європарламенту.

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Якщо діяння фізичних осіб буде стосуватися суми більше 100 тисяч євро, то такі громадяни ЄС будуть позбавлені волі строком на 5 і більше років. Порушеннями такої санкції вважатиметься:

  • надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження, чи на користь підсанкційної особи, організації;
    нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;
  • надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;
    торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;
  • надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями.

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Європарламент (1054) санкції (12043) Євросоюз (13625)


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Ну не обов"язково мікросхеми завозити вагонами - можна и чумаданами
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12.03.2024 16:40 Відповісти
йшов, одинадцятий рік санкцій...
ой, а шо, вони не виконуються? то, давайте проведемо дебати.
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12.03.2024 16:43 Відповісти
А Ви точно розумієте як працює демократія? Чи Ви хочете автократію, де всі роблять так як хоче царьок? Здається ж очевидні речі, а ні....
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12.03.2024 16:47 Відповісти
може, ви не знаєте значення слів?

Демокра́тія, народопра́вство - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ.

в якому місці демократія перетинається з прописаними протоколами дій? або, вони не прописані в європейському союзі?
тоді незрозуміло, чому це об'єднання, досі існує.
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12.03.2024 16:58 Відповісти
Щасти вам у вашому придуманому світі🤡🤡🤡
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12.03.2024 17:22 Відповісти
ну, може не очкарик, але хлопчик метелик, точно.
хлопчик метелик, метросексуал.
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12.03.2024 17:01 Відповісти
To nie sztuka zabić kruka, ale honor dla rycerza gołą dupą zabić jeża! (с)
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12.03.2024 18:03 Відповісти
 
 