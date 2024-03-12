Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною про вступ до ЄС

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович повідомив, що ЄК завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми завершили розробку пропозицій щодо проєкту рамок переговорів з Україною та Молдовою, які буде направлено до Ради", - сказав Шефчович після засідання Колегії Європейської Комісії.

Крім того, за словами Шефчовича, Колегія обговорила майбутній усний звіт Раді про прогрес, досягнутий Україною і Республікою Молдова у виконанні кроків, які були необхідні відповідно до звіту комісії про розширення від 8 листопада минулого року.

Як пояснюється в пресрелізі Європейської Комісії, поширеному у вівторок у Брюсселі, рамки переговорів встановлюють керівні напрями та принципи переговорів про вступ із кожною країною-кандидатом. "Проєкт рамок, підготовлений Європейською Комісією, розділений на три частини: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) зміст переговорів і 3) процедура переговорів.

Мета переговорів полягає в тому, щоб Україна та Молдова ухвалили законодавчі норми ЄС у повному обсязі та забезпечили їх повну реалізацію і дотримання", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, в ЄК зазначили, що проєкт рамок переговорів ґрунтується на досвіді минулих розширень і на поточних переговорах про вступ. "Вони інтегрують переглянуту методологію розширення і беруть до уваги законодавство ЄС, що розвивається", - уточнюється у пресрелізі.

У ЄК також окреслили подальші дії. Так, тепер Рада має розпочати внутрішнє обговорення цих текстів. Після того, як Рада затвердить рамки переговорів, головування в Раді Європейського Союзу представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції за участю кожної країни, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено рамки переговорів.