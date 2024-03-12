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Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною про вступ до ЄС

євросоюз

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович повідомив, що ЄК завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми завершили розробку пропозицій щодо проєкту рамок переговорів з Україною та Молдовою, які буде направлено до Ради", - сказав Шефчович після засідання Колегії Європейської Комісії.

Крім того, за словами Шефчовича, Колегія обговорила майбутній усний звіт Раді про прогрес, досягнутий Україною і Республікою Молдова у виконанні кроків, які були необхідні відповідно до звіту комісії про розширення від 8 листопада минулого року.

Як пояснюється в пресрелізі Європейської Комісії, поширеному у вівторок у Брюсселі, рамки переговорів встановлюють керівні напрями та принципи переговорів про вступ із кожною країною-кандидатом. "Проєкт рамок, підготовлений Європейською Комісією, розділений на три частини: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) зміст переговорів і 3) процедура переговорів.

Мета переговорів полягає в тому, щоб Україна та Молдова ухвалили законодавчі норми ЄС у повному обсязі та забезпечили їх повну реалізацію і дотримання", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна завершила виконання всіх рекомендацій, отриманих від Єврокомісії, для надання переговорної рамки стосовно вступу в ЄС, - Стефанішина

Крім того, в ЄК зазначили, що проєкт рамок переговорів ґрунтується на досвіді минулих розширень і на поточних переговорах про вступ. "Вони інтегрують переглянуту методологію розширення і беруть до уваги законодавство ЄС, що розвивається", - уточнюється у пресрелізі.

У ЄК також окреслили подальші дії. Так, тепер Рада має розпочати внутрішнє обговорення цих текстів. Після того, як Рада затвердить рамки переговорів, головування в Раді Європейського Союзу представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції за участю кожної країни, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено рамки переговорів.

Автор: 

Єврокомісія (2175) членство в ЄС (1289) Шефчович Марош (183)


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Проєкт переговорної рамки - це потужно.
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12.03.2024 19:02 Відповісти
Наконец Остап громко закашлял.

- Знаете, - сказал он, - переводить больше не нужно. Я стал как-то понимать по-бенгальски. Вот когда будет насчет смысла жизни, тогда переведите .
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12.03.2024 20:59 Відповісти
все що тре знати про Україну 95 кварталу :

Стефанішина: Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС . https://interfax.com.ua/news/political/972822.html (заява 11.03.2024)

Rikard Jozwiak: Commission saying only 2 out of 4 remaining conditions for Ukraine fulfilled (https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1767593804368900457 твіт 12.03.2024 )
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12.03.2024 19:10 Відповісти
Перемовини з Україною заплановані на початок весни перенесені на середину літа. Бо хтось такий молодець, що потужно й чітко в своєму "мозоку" вже все виконав, і всім про це зачитав. Тільки от реальність за суфлером чомусь не встигає.
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12.03.2024 19:38 Відповісти
 
 