Єврокомісія завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною про вступ до ЄС
Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович повідомив, що ЄК завершила розробку пропозицій щодо проєкту переговорної рамки з Україною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми завершили розробку пропозицій щодо проєкту рамок переговорів з Україною та Молдовою, які буде направлено до Ради", - сказав Шефчович після засідання Колегії Європейської Комісії.
Крім того, за словами Шефчовича, Колегія обговорила майбутній усний звіт Раді про прогрес, досягнутий Україною і Республікою Молдова у виконанні кроків, які були необхідні відповідно до звіту комісії про розширення від 8 листопада минулого року.
Як пояснюється в пресрелізі Європейської Комісії, поширеному у вівторок у Брюсселі, рамки переговорів встановлюють керівні напрями та принципи переговорів про вступ із кожною країною-кандидатом. "Проєкт рамок, підготовлений Європейською Комісією, розділений на три частини: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) зміст переговорів і 3) процедура переговорів.
Мета переговорів полягає в тому, щоб Україна та Молдова ухвалили законодавчі норми ЄС у повному обсязі та забезпечили їх повну реалізацію і дотримання", - ідеться в повідомленні.
Крім того, в ЄК зазначили, що проєкт рамок переговорів ґрунтується на досвіді минулих розширень і на поточних переговорах про вступ. "Вони інтегрують переглянуту методологію розширення і беруть до уваги законодавство ЄС, що розвивається", - уточнюється у пресрелізі.
У ЄК також окреслили подальші дії. Так, тепер Рада має розпочати внутрішнє обговорення цих текстів. Після того, як Рада затвердить рамки переговорів, головування в Раді Європейського Союзу представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції за участю кожної країни, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено рамки переговорів.
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Стефанішина: Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС . https://interfax.com.ua/news/political/972822.html (заява 11.03.2024)
Rikard Jozwiak: Commission saying only 2 out of 4 remaining conditions for Ukraine fulfilled (https://twitter.com/RikardJozwiak/status/1767593804368900457 твіт 12.03.2024 )