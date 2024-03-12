Президент Румунії Йоганніс вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що вирішив балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я вважаю, що настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в рамках євроатлантичного лідерства", – заявив Йоганніс журналістам.

Лідери НАТО призначаються на основі консенсусу, тобто всі члени повинні погодитися з остаточним рішенням. Після нещодавнього приєднання Швеції до Альянсу входять 32 члени.

Чинний генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ очолює Альянс уже майже 10 років поспіль. Зазвичай генеральний секретар призначається лідерами НАТО на чотирирічний термін. Через російську війну в Україні та небажання змінювати лідера в турбулентні часи, мандат Столтенберґа продовжували кілька разів. Останнього разу він наполіг, що залишатиметься на посаді не довше ніж до жовтня 2024 року.

Також читайте: Столтенберг про заяву Макрона щодо західних військ в Україні: Члени Альянсу мають консультуватися і мати спільний підхід до таких вагомих тем

На цю посаду багато країн-членів підтримують прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду. У лютому США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Рютте як наступника Єнса Столтенберга на посаді голови НАТО. Однак Угорщина заявила, що не підтримає Рютте, який раніше критикував угорський уряд.