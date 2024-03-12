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Президент Румунії Йоганніс вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО

йоганіс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що вирішив балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я вважаю, що настав час для нашої країни взяти на себе ще більшу відповідальність в рамках євроатлантичного лідерства", – заявив Йоганніс журналістам.

Лідери НАТО призначаються на основі консенсусу, тобто всі члени повинні погодитися з остаточним рішенням. Після нещодавнього приєднання Швеції до Альянсу входять 32 члени.

Чинний генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ очолює Альянс уже майже 10 років поспіль. Зазвичай генеральний секретар призначається лідерами НАТО на чотирирічний термін. Через російську війну в Україні та небажання змінювати лідера в турбулентні часи, мандат Столтенберґа продовжували кілька разів. Останнього разу він наполіг, що залишатиметься на посаді не довше ніж до жовтня 2024 року.

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На цю посаду багато країн-членів підтримують прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду. У лютому США, Великобританія, Франція та Німеччина підтримали Рютте як наступника Єнса Столтенберга на посаді голови НАТО. Однак Угорщина заявила, що не підтримає Рютте, який раніше критикував угорський уряд.

Автор: 

НАТО (6506) Румунія (1187) Йоганніс Клаус (63)


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Топ коментарі
+4
Потрібен хтось з яйцями (не в сенсі рєзнікова)
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12.03.2024 20:04
+3
Коли Шуфрича п..дили усі хто хотів Рада була Радою, коли це притихло Рада стала тім чим вона є зараз. Порада НАТО - як можна більше п..дити Орбана
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12.03.2024 20:15
+2
Хочу генсеком НАТО Боріса Джонсона
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12.03.2024 19:54
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Хочу генсеком НАТО Боріса Джонсона
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12.03.2024 19:54 Відповісти
Вот бы тогда вой стоял в Кремле.
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12.03.2024 20:08 Відповісти
Потрібен хтось з яйцями (не в сенсі рєзнікова)
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12.03.2024 20:04 Відповісти
Коли Шуфрича п..дили усі хто хотів Рада була Радою, коли це притихло Рада стала тім чим вона є зараз. Порада НАТО - як можна більше п..дити Орбана
показати весь коментар
12.03.2024 20:15 Відповісти
 
 