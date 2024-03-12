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Новини
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На тлі потенційних змін до законодавства про мобілізацію в Україні різко зросла кількість жінок, які отримали автомобілі в подарунок, - ЗМІ

авто

В Україні різко збільшилась кількість договорів дарування автомобілів жінкам.

Про це пише виданням NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували щомісячні дані про транспортні засоби та їхніх власників, які публікує МВС, та виявили, що кількість реєстраційних дій з транспортом на підставі договорів дарування значно зросла.

До прикладу, за минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 раза.

У виданні зазначають, що зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот. Однак з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому - сягнула майже 1300 договорів.

NGL.media припускають, що українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин і через певні законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами.

"Більшість таких ініціатив існують лише у формі чуток, що активно ширяться соцмережами. Проте є і кілька реальних законопроєктів, що передбачають певні обмеження для тих, хто уникає військового обліку. Наприклад, урядовий законопроєкт №10449 пропонує тимчасове обмеження права керування власними транспортними засобами. Ще один законопроєкт №10378 (вже відкликаний) передбачав заборону на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія та деякі інші обмеження", - йдеться в матеріалі.

Читайте: Комітет ВР прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми щодо блокування рахунків та обмеження права керування авто, - Гончаренко

Крім того, подарунки від кровних родичів першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за ставкою 0% та не підлягають оподаткуванню військовим збором. Це - чоловік або дружина, їхні діти, рідні брати та сестри, дідусі, бабусі та онуки.

А подарунки від інших оподатковуються за ставкою 5% плюс військовий збір 1,5%.

У відкритих наборах даних МВС відсутня інформація про стать набувачів подарунків, тому Головний сервісний центр МВС на запит NGL.media надав такі знеособлені дані.

"Ці дані підтвердили нашу гіпотезу, бо саме з грудня 2023 року жінки почали значно частіше отримувати автомобілі у подарунок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді - 157 проти 144, у грудні - вже 361 проти 114. А у січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків", - пише видання.

Загалом за останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007-2018 років випуску, нових автомобілів 2022-2023 р.в. лише вісім десятків. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР розпочинає розгляд перших 300 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Автор: 

авто (6222) реєстрація (449) мобілізація (3100)


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Топ коментарі
+15
Живемо в чудовій і не передбачуваній країні,громадяни можуть надіятись лише самі на себе.У мене,наприклад,крім трусів і носків нема нічого .
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12.03.2024 20:35
+14
Коли держава раз за разом доводить, що тільки забирає та обмежує, то і відносини з нею, як з ворогом.
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12.03.2024 20:28
+8
Поспішили ,в нас як завжди кіпіш на ровному місці ,норму про заборону на водіння авто прибрали.
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12.03.2024 20:18
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Чому б ні? Україночки гарненькі.
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12.03.2024 20:16 Відповісти
Альона-Альона
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12.03.2024 20:26 Відповісти
Але ж не всі )
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12.03.2024 20:32 Відповісти
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12.03.2024 22:17 Відповісти
Поспішили ,в нас як завжди кіпіш на ровному місці ,норму про заборону на водіння авто прибрали.
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12.03.2024 20:18 Відповісти
Живемо в чудовій і не передбачуваній країні,громадяни можуть надіятись лише самі на себе.У мене,наприклад,крім трусів і носків нема нічого .
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12.03.2024 20:35 Відповісти
Сегодня убрали, завтра добавили... Окончательного текста закона еще нет.
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12.03.2024 20:39 Відповісти
Є засідання комітета де це все голосують і прибирають і виключають.По процесу.
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12.03.2024 20:45 Відповісти
Норму про дикі штрафи не прибрали.А там і арешт майна,в разі несплати.
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12.03.2024 20:46 Відповісти
Штрафи окрема тема і там може бути реально все що завгодно.
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12.03.2024 22:24 Відповісти
Та і заборона на водіння це і близько не конфіскація.

Тут, мабудь, інші міркування, що впарять штраф у 200к, ніхто його платити не буде, звісно, і виконавча буде відбирати авто.
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12.03.2024 21:26 Відповісти
И так из-за войны и мобилизации за рулем появилось много женщин.
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12.03.2024 20:18 Відповісти
вигадають нове - що даріння після оголошення мобілізації не є чинним
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12.03.2024 20:23 Відповісти
Скажемо так, багато українських чоловіків втратили не тільки яйця, а й свої авто.
Мабуть їх буде тішити, що авто віджала не держава, а подруга/дружина. 😁
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12.03.2024 20:24 Відповісти
Що значить віджала? В подруги/дружини є документ де вказано що чоловік сам подарував їй авто
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12.03.2024 20:35 Відповісти
Те й значить, що після першого шкандалю, він про своє колишнє авто може забути.

Причому, іронія у тому, що це аж ніяк не допоможе відпетляти від мобілізації. Просто стало на один актив менше.
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12.03.2024 20:46 Відповісти
А може десь трапляються і нормальні подруги життя?
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12.03.2024 20:49 Відповісти
Може.
Але жінки вкрай емоційні, а чоловіки, що петляють та хитрують від чисто чоловічих обов'язків, навряд самі є мрією нормальних подруг.
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12.03.2024 20:54 Відповісти
Ви про винесення сміття і ремонт розетки?
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12.03.2024 20:57 Відповісти
Якщо це питання більш-менш нормального авто, то дешевше на кабанчику знайти прибиральника та електрика.
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12.03.2024 21:01 Відповісти
Взагалі я про мисливця-годувальника та захисника, а не про побутовий додаток.
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12.03.2024 21:04 Відповісти
ЗСУ почали використовувати шрапнелеві дрони. Русня в захваті https://t.me/pecheri_mordora
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12.03.2024 20:24 Відповісти
Це систематичні прояви пройдисвітів.
Ліпше карати, ніж вибудовувати відносини. Бо це швидше, довіру треба виборювати роками.
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12.03.2024 20:24 Відповісти
Коли держава раз за разом доводить, що тільки забирає та обмежує, то і відносини з нею, як з ворогом.
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12.03.2024 20:28 Відповісти
А хто таку "державу" обрав на виборах - прішєльци?
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12.03.2024 21:08 Відповісти
Ну про це точно мало міркують індивіди з слабкими причинно-наслідковими зв'язками.

Вони не думали про наслідки, коли обирали, не думають про наслідки і тоді, коли дарують свої авто, щоб їх не забрала ця сама держава.

Скоріше за все, там править фатум. Воно так все само якось несправедливо. Ну або всесвітній заколот жидів та рептилоїдів.
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12.03.2024 21:21 Відповісти
Тупі законодавчі пропозиції від невігласів, які сидять в уряді та парламенті реально досягають лише одного результату - держава та народ змагаються в тому, хто кого більше намахає.
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12.03.2024 20:29 Відповісти
Жінки зараз в ціні - все ім - все ім
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12.03.2024 20:32 Відповісти
не заздріть просто насо..али
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12.03.2024 20:43 Відповісти
Так хитро в Україні переміг матріархат.
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12.03.2024 20:48 Відповісти
Фігня. За бензин все рівно чоловік платить. )
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12.03.2024 20:50 Відповісти
А понаписували! Моя дочка з чоловіком машину поміняли (першу купили більше десяти років тому) І першу і другу оформляли на неї Про другу вона сказала: "Заберуть чоловіка воювать - що я робитиму? А так будуть колеса в руках"!
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12.03.2024 20:53 Відповісти
Жінки дуже прагматичні
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12.03.2024 20:55 Відповісти
То були подарунки на "8 марта". А якщо серйозно, то це позорище, майже таке, як втечі ухилянтів через Тису
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12.03.2024 20:53 Відповісти
Ну значить доробити законопроект,що будь який родич чоловічої статі власниці авто не має права керувати т.з. На кожну хитру дупу є х... з різьбою.
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12.03.2024 21:01 Відповісти
З останнім реченням не посперечаєшся. Тоді розумні люди, які хочуть жити, просто отримають побутову травму, втративши частину кінцівки, око, варіанти. Група. Приймайте далі. Ваша думка дуже важлива для всіх.
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12.03.2024 21:12 Відповісти
Тоді нахрена взагалі город городити? Хочете жити? Підставляйте дупу під пеніси дагестанців та бурятів. Розумна людина.🤮
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12.03.2024 21:17 Відповісти
Ви вже підставили. Тільки голову. І хто ж його городить? Коли ви вже зрозумієте, що людину не можна заганяти в кут?
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12.03.2024 21:30 Відповісти
і каклета подарунок отримав ..народний депутат Микола Тищенко задекларував подарунок на 12,63 мільйона гривень від своєї колишньої дружини Алли Барановської
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12.03.2024 21:20 Відповісти
Так, це ******* реалії.
Мир - жінки в шоколаді.
Війна - жінки тим більше в шоколаді.
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12.03.2024 21:34 Відповісти
Сподіваюсь, що 60 тис., зняті з мого рахунку за цей місяць, компенсують моїй дружині річну розлуку зі мною…
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12.03.2024 21:46 Відповісти
Зняті ким?
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12.03.2024 22:56 Відповісти
Від безвізу до зачинених кордонів, від зростаючої економіки до величезної діри в бюджеті, від президента гетьмана до преЗедента клоуна.
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12.03.2024 21:51 Відповісти
Ідіократія - нєізбєжна
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12.03.2024 22:00 Відповісти
не потрібно нічого придумувати для ухилянтів.Підніміть виборчі списки за 2019 рік та мобілізуйте 73 % фанатів голобородька.
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12.03.2024 23:09 Відповісти
 
 