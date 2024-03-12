На тлі потенційних змін до законодавства про мобілізацію в Україні різко зросла кількість жінок, які отримали автомобілі в подарунок, - ЗМІ

В Україні різко збільшилась кількість договорів дарування автомобілів жінкам.

Про це пише виданням NGL.media, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували щомісячні дані про транспортні засоби та їхніх власників, які публікує МВС, та виявили, що кількість реєстраційних дій з транспортом на підставі договорів дарування значно зросла.

До прикладу, за минулий рік перереєстрація за договорами дарування, укладеними в територіальних сервісних центрах, зросла в 2,3 раза.

У виданні зазначають, що зазвичай щомісяця таких випадків було близько двохсот. Однак з літа 2023 року кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування почала зростати. У грудні кількість таких договорів сягнула майже 500, у січні - перевищила 1000, у лютому - сягнула майже 1300 договорів.

NGL.media припускають, що українські чоловіки почали масово переписувати автомобілі на своїх дружин і через певні законодавчі ініціативи, які передбачають заборону чоловікам, що ухиляються від мобілізації, на проведення операцій з майном та обмеження на керування належними їм транспортними засобами.

"Більшість таких ініціатив існують лише у формі чуток, що активно ширяться соцмережами. Проте є і кілька реальних законопроєктів, що передбачають певні обмеження для тих, хто уникає військового обліку. Наприклад, урядовий законопроєкт №10449 пропонує тимчасове обмеження права керування власними транспортними засобами. Ще один законопроєкт №10378 (вже відкликаний) передбачав заборону на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія та деякі інші обмеження", - йдеться в матеріалі.

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Крім того, подарунки від кровних родичів першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за ставкою 0% та не підлягають оподаткуванню військовим збором. Це - чоловік або дружина, їхні діти, рідні брати та сестри, дідусі, бабусі та онуки.

А подарунки від інших оподатковуються за ставкою 5% плюс військовий збір 1,5%.

У відкритих наборах даних МВС відсутня інформація про стать набувачів подарунків, тому Головний сервісний центр МВС на запит NGL.media надав такі знеособлені дані.

"Ці дані підтвердили нашу гіпотезу, бо саме з грудня 2023 року жінки почали значно частіше отримувати автомобілі у подарунок. Наприклад, у жовтні співвідношення жінки/чоловіки становило 175 проти 110, у листопаді - 157 проти 144, у грудні - вже 361 проти 114. А у січні це співвідношення зросло до 865 жінок проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків", - пише видання.

Загалом за останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі переважно 2007-2018 років випуску, нових автомобілів 2022-2023 р.в. лише вісім десятків. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, Кіа Sportage і Skoda Octavia. Хоча жінкам також дарували вантажівки, тягачі, автовози і навіть автоцистерни.

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