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Новини
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Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 4. ФОТО

У лікарні Кривого Рогу, який росіяни обстріляли учора, 12 березня, померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок атаки. Кількість загиблих від ракетного удару зросла до 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали – 43. З них, за уточненими даними, 12 дітей. У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – "важкі"", - йдеться в повідомленні.

За словами Лисака, внаслідок атаки руйнувань зазнали близько 20 багатоповерхівок, два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Пошкоджень зазнали також цивільні автівки.

Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ракетної атаки у лікарнях Кривого Рогу перебуває понад 20 людей, серед них 8 "важких", в тому числі 3 дитини, - ОВА. ФОТО

Наслідки Кривий Ріг
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (28993) Дніпропетровська область (3829)


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Топ коментарі
+5
Керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Цей президент зі своєю клікою має бути відправленим у відставку і під суд! Вони спеціально дають добивати Україну, щоб кинути її знекрівлену під ноги окупантам і підписати капітуляцію.
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13.03.2024 08:27
+3
Можно на нычку спидом заражать, они потом приедут домой и баб своих с любовницами перезаражают, а те в свою очередь своих мужиков, а те мужики своих любовниц и понеслась
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13.03.2024 08:33
+3
Хуже, чем есть, уже не станет.

"Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, на нее пришлось почти 4% из 1,5 млн заражений по всему миру, следует из данных ЮНЭЙДС и ECDC. По этому показателю Россия обогнала Танзанию, Уганду и Кению."
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13.03.2024 08:43
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Керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Цей президент зі своєю клікою має бути відправленим у відставку і під суд! Вони спеціально дають добивати Україну, щоб кинути її знекрівлену під ноги окупантам і підписати капітуляцію.
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13.03.2024 08:27 Відповісти
Поясніть,яким чином«не дасть»?
Вже було«ми не віддамо Залужного».
Потужно висловимося проти у цензорі?
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13.03.2024 08:49 Відповісти
Пояснюю-ЗСУ буде проти.
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13.03.2024 08:54 Відповісти
Але хіба лише теперішнє керівництво винувате в тому що в нас немає задовільного ППО?. Всі попередні президенти, уряди та міністри оборони гарно приклались ло того, щоб в на його не було.
Нагадаю, що в 1991 році в нас була приблизно 1500 засобів ППО. А в 2014 році їх залишилося десь 120. То в цьому що теж Зеленський винуватий? Останні бомбардувальники порізали при Ющенко, він теж закрив всі артилерійські училища. а тепер ця сволоч ходить і скрізь торгує своєю покоцаною мордою.
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13.03.2024 09:07 Відповісти
Ну раз так, то цьому керівництву можна теж як папередники
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13.03.2024 09:25 Відповісти
Хтось хоче поговорити про милосердя до полонених рашистів? (особливо якщо згадати збитих у 2022 році пілотів, які, наприклад, бомбардували Чернігів). Їх треба утримувати в таких умовах, щоб вони ставали інвалідами без жодного шансу на повернення до бойової чи навчально-льотної роботи після обміну. Бажано, щоб здихали через деякий час після повернення нараZZію від набутих в полоні невиліковних хвороб.
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13.03.2024 08:30 Відповісти
Можно на нычку спидом заражать, они потом приедут домой и баб своих с любовницами перезаражают, а те в свою очередь своих мужиков, а те мужики своих любовниц и понеслась
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13.03.2024 08:33 Відповісти
Хуже, чем есть, уже не станет.

"Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, на нее пришлось почти 4% из 1,5 млн заражений по всему миру, следует из данных ЮНЭЙДС и ECDC. По этому показателю Россия обогнала Танзанию, Уганду и Кению."
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13.03.2024 08:43 Відповісти
Старый анекдот.

Парня призывают в армию служить за границей. Отец его наставляет:
- С женщинами - ни-ни! А то заразишься, заразишь свою жену, она - меня, я - твою
мать, а ты знаешь, какая у нас мать - заразит всю деревню!
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13.03.2024 09:42 Відповісти
Не зря Вова забрал своих родителей из Кривого Рога в начале войны ... хорошо теперь папе Саше и маме Риме . К сожалению , у абсолютного большинства граждан нет таких возможностей , как у Вовы - купить виллу в израильском Ришпоне и отправить туда своих родителей. Хотя , сам он всем говорил - "Кожен з вас Президент"! Оказалось, это у него такой черный юмор.
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13.03.2024 11:45 Відповісти
 
 