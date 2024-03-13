Удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 4. ФОТО
У лікарні Кривого Рогу, який росіяни обстріляли учора, 12 березня, померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок атаки. Кількість загиблих від ракетного удару зросла до 4 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Постраждали – 43. З них, за уточненими даними, 12 дітей. У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – "важкі"", - йдеться в повідомленні.
За словами Лисака, внаслідок атаки руйнувань зазнали близько 20 багатоповерхівок, два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Пошкоджень зазнали також цивільні автівки.
Нагадаємо, російській загарбники ввечері 12 березня завдали ракетного удару по житлових будинках Кривого Рогу.
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