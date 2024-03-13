Удар "Шахеда" по будинку в Сумах: двоє постраждалих у важкому стані

Більшість поранених внаслідок удару "Шахеда" в Сумах лікується амбулаторно, троє - у медзакладах у важкому стані та стані середньої важкості.

Про це повідомила Сумська МВА, передає Цензор.НЕТ.

"7 з 10 постраждалих лікуються амбулаторно, 3 - поміщені до стаціонарів (стан двох - важкий стабільний, одного - середньої важкості)", - йдеться у повідомленні.

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В МВА додали, що зруйновані два під’їзди житлового будинку, в який влучив російський дрон. "Ще у двох - пошкоджено вікна та балкони. Холодна вода є у всіх багатоповерхівках, гаряча - відсутня у двох, газ - в одній, електрика - в одній. Без опалення - 15 будинків. Проводяться ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що дві родини, які потребують тимчасового житла, поселені.

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Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.