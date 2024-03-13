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Новини
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НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях, - Ситник

ситник

З приходом нового голови НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Вчора голова НАЗК сказав це під час публічного заходу, що пріоритетом будуть профільні функції, бо ресурс НАЗК досить обмежений", - зазначив Ситник, коментуючи слова Андрія Вишневського на співбесіді.

Як відомо, Вишневський на співбесіді на конкурс на посаду очільника НАЗК заявив, що 11 тисяч спецперевірок прострочені НАЗК через брак людського ресурсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віктора Павлущика обрано новим головою НАЗК - за нього проголосували всі члени комісії

"Також є проблема з кол-центром – я не хочу називати цю цифру, бо не хочу завдавати шкоди репутації НАЗК – там суттєва кількість дзвінків лишається без відповіді. Дзвінків щодо декларування та фінансового контролю. І ресурс НАЗК є, за моїми підрахунками це мінімум 32 штатні одиниці, які на сьогоднішній день займаються не властивими НАЗК функціями, або дублювання якесь присутнє", - зазначив тоді Вишневський.

"Про проблеми кол-центру я також чув навіть від багатьох моїх знайомих. Тому сподіваюся, що за рахунок перерозподілу ресурсів на пріоритетні напрямки ми це вирішимо", - додав Ситник.

Читайте: Змінили підхід і перевіримо тих, кого раніше не перевіряли, - Ситник про роботу НАЗК

Автор: 

Ситник Артем (863) НАЗК (1694)


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Топ коментарі
+4
НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях

А досі він чим займався?
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13.03.2024 17:46
+2
Коли почнете вісь зелений гнилятник в Раді трусити
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13.03.2024 17:57
+2
Нагадайте чим корисним, для платників податків запам'ятався цей персонаж?
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13.03.2024 18:11
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5-6 менеджерів жОПи будуть перевіряти?
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13.03.2024 17:43 Відповісти
НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях

А досі він чим займався?
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13.03.2024 17:46 Відповісти
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13.03.2024 17:52 Відповісти
Тепер НАЗК замість покарання топ-корупціонерів - мародерів, які розкрадають бюджет воюючої держави, будуть займатися перевіркою е-декларацій тисяч лікарів - бюджетників. І мафію не чіпають, і роботи повно, аж з ніг падають.
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13.03.2024 17:55 Відповісти
Коли почнете вісь зелений гнилятник в Раді трусити
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13.03.2024 17:57 Відповісти
а що він до цього робив??
Не виконував свої функціі
то чому керівництво не на нарах а в Монако??
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13.03.2024 18:04 Відповісти
Нагадайте чим корисним, для платників податків запам'ятався цей персонаж?
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13.03.2024 18:11 Відповісти
А до цього , що робили ?
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13.03.2024 18:28 Відповісти
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13.03.2024 18:44 Відповісти
А давайте зададим простой вопрос: какой КПД этого органа?
Сколько на него затратили ... (выплаты из бюджета)
Сколько от него выхлоп ... (доходы в бюджет)
КПД = ... (
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13.03.2024 18:33 Відповісти
З приходом нового голови НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях і вже показала приклад виконання своїх профільних функцій у випадку із заступником МО
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13.03.2024 19:42 Відповісти
Кочують з посади на посаду. Але я щось нічого не чула про їхні успіхи.
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13.03.2024 22:41 Відповісти
 
 