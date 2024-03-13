НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях, - Ситник
З приходом нового голови НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.
"Вчора голова НАЗК сказав це під час публічного заходу, що пріоритетом будуть профільні функції, бо ресурс НАЗК досить обмежений", - зазначив Ситник, коментуючи слова Андрія Вишневського на співбесіді.
Як відомо, Вишневський на співбесіді на конкурс на посаду очільника НАЗК заявив, що 11 тисяч спецперевірок прострочені НАЗК через брак людського ресурсу.
"Також є проблема з кол-центром – я не хочу називати цю цифру, бо не хочу завдавати шкоди репутації НАЗК – там суттєва кількість дзвінків лишається без відповіді. Дзвінків щодо декларування та фінансового контролю. І ресурс НАЗК є, за моїми підрахунками це мінімум 32 штатні одиниці, які на сьогоднішній день займаються не властивими НАЗК функціями, або дублювання якесь присутнє", - зазначив тоді Вишневський.
"Про проблеми кол-центру я також чув навіть від багатьох моїх знайомих. Тому сподіваюся, що за рахунок перерозподілу ресурсів на пріоритетні напрямки ми це вирішимо", - додав Ситник.
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жОПи будуть перевіряти?
А досі він чим займався?
Не виконував свої функціі
то чому керівництво не на нарах а в Монако??
Сколько на него затратили ... (выплаты из бюджета)
Сколько от него выхлоп ... (доходы в бюджет)
КПД = ... (