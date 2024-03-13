НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях, - Ситник

З приходом нового голови НАЗК зосередиться на своїх профільних функціях.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Вчора голова НАЗК сказав це під час публічного заходу, що пріоритетом будуть профільні функції, бо ресурс НАЗК досить обмежений", - зазначив Ситник, коментуючи слова Андрія Вишневського на співбесіді.

Як відомо, Вишневський на співбесіді на конкурс на посаду очільника НАЗК заявив, що 11 тисяч спецперевірок прострочені НАЗК через брак людського ресурсу.

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"Також є проблема з кол-центром – я не хочу називати цю цифру, бо не хочу завдавати шкоди репутації НАЗК – там суттєва кількість дзвінків лишається без відповіді. Дзвінків щодо декларування та фінансового контролю. І ресурс НАЗК є, за моїми підрахунками це мінімум 32 штатні одиниці, які на сьогоднішній день займаються не властивими НАЗК функціями, або дублювання якесь присутнє", - зазначив тоді Вишневський.

"Про проблеми кол-центру я також чув навіть від багатьох моїх знайомих. Тому сподіваюся, що за рахунок перерозподілу ресурсів на пріоритетні напрямки ми це вирішимо", - додав Ситник.

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