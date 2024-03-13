Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником Умєрова

Кирило Тимошенко не проходив спеціальну перевірку, зокрема НАЗК, під час призначення радником міністра оборони Умерова.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Ця посада не підлягає спецперевірці", - зазначив Ситник.

Коментуючи ситуацію з тим, що суд минулого року виправдав Тимошенка за протоколом НАЗК, Ситник також висловив сподівання, що із часом ці справи буде розглядати ВАКС, а не звичайні суди, бо такі зміни передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки.

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"Тому що зараз на чорне кажуть біле. В трьох епізодах з Тимошенком сказали, що це не правопорушення", - сказав Ситник.

"Бо в одних випадках, коли це політично вигідно, людину за протоколом звільняють, а в іншому – не бачать порушень", - пояснив заступник голови НАЗК.

Як відомо, у пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, - на підставі відповідного наказу про його призначення.

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