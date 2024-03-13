Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником Умєрова
Кирило Тимошенко не проходив спеціальну перевірку, зокрема НАЗК, під час призначення радником міністра оборони Умерова.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.
"Ця посада не підлягає спецперевірці", - зазначив Ситник.
Коментуючи ситуацію з тим, що суд минулого року виправдав Тимошенка за протоколом НАЗК, Ситник також висловив сподівання, що із часом ці справи буде розглядати ВАКС, а не звичайні суди, бо такі зміни передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки.
"Тому що зараз на чорне кажуть біле. В трьох епізодах з Тимошенком сказали, що це не правопорушення", - сказав Ситник.
"Бо в одних випадках, коли це політично вигідно, людину за протоколом звільняють, а в іншому – не бачать порушень", - пояснив заступник голови НАЗК.
Як відомо, у пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, - на підставі відповідного наказу про його призначення.
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тимошенко - индикатор гнилья
Рустем-ага, ви жорстко обісрались.....
В конце 80-х. в Казахской ССР смотрел сериал "17 мгновений весны" на казахском. Без перевода понимал только обращение:
........ Гитлер -Ага.....
Как я - МОСТ ПАТОНА
Пан Умеров - еврей
Нічого і нікого той Умєров "не брав". Той Умєров-фунт, пусте місце, тумбочка під телефоном. Його ніхто не питає і не від нього залежить чим буде займатися смотрящій від Зелєньського у міноборони. Так зрозуміло?
Не сміши людей, хлопче..
зеклоуна спочатку перевірте , якраз скоро вже нічого не буде заважати пістя того як він стане во ... всі інші корупціонери то всього гвинтики системи
Но я привыкла уже
Меня это даже немного радует
Возвращаюсь к книгам и фильмам
Цей лобуряка може й на Фронті повоювати...чи в нього бронь від ОПи..?)
Потім виявиться, що він крав гроші, тому що це притаманно для гідроцефалів і це нормально, і з цим нічого не можна було зробити...