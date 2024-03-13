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Новини
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Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником Умєрова

тимошенко

Кирило Тимошенко не проходив спеціальну перевірку, зокрема НАЗК, під час призначення радником міністра оборони Умерова.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

"Ця посада не підлягає спецперевірці", - зазначив Ситник.

Коментуючи ситуацію з тим, що суд минулого року виправдав Тимошенка за протоколом НАЗК, Ситник також висловив сподівання, що із часом ці справи буде розглядати ВАКС, а не звичайні суди, бо такі зміни передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд закрив пов’язану з корупцією справу проти ексзаступника голови ОП Тимошенка

"Тому що зараз на чорне кажуть біле. В трьох епізодах з Тимошенком сказали, що це не правопорушення", - сказав Ситник.

"Бо в одних випадках, коли це політично вигідно, людину за протоколом звільняють, а в іншому – не бачать порушень", - пояснив заступник голови НАЗК.

Як відомо, у пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, - на підставі відповідного наказу про його призначення.

Читайте: Призначення Тимошенка радником свідчить про те, що Умєров не став самостійним керівником Міноборони, - Бутусов

Автор: 

Ситник Артем (863) НАЗК (1694) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+37
чорная роза символ печали
тимошенко - индикатор гнилья

Рустем-ага, ви жорстко обісрались.....
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13.03.2024 18:47
+25
Та яка перевірка, Єрмак сказав що цей смердючій клоп буде радником ви ї проковтнули
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13.03.2024 18:38
+25
Требую отправить на фронт этого здорового молодого козла
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13.03.2024 18:44
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никогда такого не было и вот опять...
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13.03.2024 18:35 Відповісти
чорная роза символ печали
тимошенко - индикатор гнилья

Рустем-ага, ви жорстко обісрались.....
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13.03.2024 18:47 Відповісти
Цей "ага" ще в Стамбулі абдєлался, в березні 22-го року.
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13.03.2024 18:56 Відповісти
Әфәнде - господин (уважительное обращение к мужчинам на татарском)
В конце 80-х. в Казахской ССР смотрел сериал "17 мгновений весны" на казахском. Без перевода понимал только обращение:
........ Гитлер -Ага.....
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13.03.2024 20:27 Відповісти
Он такой же АГА
Как я - МОСТ ПАТОНА
Пан Умеров - еврей
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13.03.2024 19:17 Відповісти
у тонкощах кашерного та халялного обрізання не тямлю
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13.03.2024 19:43 Відповісти
кірюшка смотрящий від дермака буде допомагати йому тирити кошти для ЗСУ.
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13.03.2024 19:56 Відповісти
До чого тут Рустем, Мустафа, Ююльчатай, чи Зедеринриногуприщенко? Команда пішла від Зеленьського- Татарову, звідти у суд, який розглядав справу Тимошенко. Навіть прізвище судді не цікаво. Може буби буль- яке.
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13.03.2024 19:57 Відповісти
Рустем до того, що він взяв Тимошенка на роботу радником. виходить, що сам геть дурний, що така людина, як Тимошенко йому щось радить. Ну, якщо вже й радником, то хай собі радить і все, а не втручається в комунікацію і наради міністра оборони.
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14.03.2024 01:17 Відповісти
Люди! Коли ви станете дорослими...?
Нічого і нікого той Умєров "не брав". Той Умєров-фунт, пусте місце, тумбочка під телефоном. Його ніхто не питає і не від нього залежить чим буде займатися смотрящій від Зелєньського у міноборони. Так зрозуміло?
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14.03.2024 11:10 Відповісти
Вже більше, ніж дорослі. Умерова нахвалювали, як порядну, самостійну, незалежну людину. Це не моя думка і я не підтримую її. Його пропонували татари майже як опозиціонера. Те, що Кірюша - наглядач за Умеровим, і дурню зрозуміло. Умеров, як порядна людина, мав би відмовити Кірюші, а, якщо не в змозі, - піти. Так зрозуміло?
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15.03.2024 01:04 Відповісти
Звідки ти взяв, що "Умєров - порядна людина"? Скільки тобі рочків, хлопче? Для будь- якої дорослої зрозуміло, що якщо навіть прєм'єр- міністр- фунт і по суті виконує функцую пересувної ручки для підписів, команд із банкової, який міністр там буде "самостійною фігурою"? Всі хто йдуть на посади у владу, яка повністттю монополізована прекрасно розуміють, що вони- фунти, виконавці, реально керувати можуть хіба що своїми серкретаршами.
Не сміши людей, хлопче..
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15.03.2024 12:04 Відповісти
Ви навіть читати не навчились, бо було сказано і про вік і про "мою" думку. А, може, вам і не потрібно читати, бо ваші вислови дуже схожі на витвори подоляківських пташенят - аби тільки втягнути у діалог, щоб отримати зайву криваву копієчку. Годувати не буду, хлопче.
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15.03.2024 13:35 Відповісти
Навіщо ти цю муру пишеш? Ти по суті питання пиши, а не кисіль на воді розводь.
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15.03.2024 22:36 Відповісти
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16.03.2024 02:08 Відповісти
НАЗК була зайнята важливою справою - ловила спонсорів війна, наприклад виробників шоколадок)
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13.03.2024 18:37 Відповісти
Та яка перевірка, Єрмак сказав що цей смердючій клоп буде радником ви ї проковтнули
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13.03.2024 18:38 Відповісти
Ось Вам і УМЕРОВ
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13.03.2024 18:38 Відповісти
А Ви в команді Херпіду хоч одного порядочного бачили?
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13.03.2024 19:18 Відповісти
Виключенням був Валерій Залужний ! ЕДИНИЙ зі своєю командою , яких ZEПЕРЕВЕРТЕНЬ ВИКИНУВ
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13.03.2024 20:29 Відповісти
А ви казкар, однаково!
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14.03.2024 00:06 Відповісти
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13.03.2024 18:42 Відповісти
І велику кількість зашкварених приблуд з напівздохлої риговонялії...
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13.03.2024 19:32 Відповісти
Требую отправить на фронт этого здорового молодого козла
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13.03.2024 18:44 Відповісти
Он и анализы в ФСБ-шной клинике Пальчевского не сдавал, товарищ майор даже обиделся.
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13.03.2024 18:45 Відповісти
Навіщо марнувати на перевірки час та кошти, якщо його особисто перевірив дЄрмак? Крім того, людинка добре зарекомендувала себе ще під час прихватизації подарованих США Chevrolet Tahoe і чудово розуміє як робляться справи у ЗЕкоманді.
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13.03.2024 18:47 Відповісти
Умеров - черговий пішак крота єрмака! З чим і поздоровляємо. Недаром рідних в Америку вивіз!Видно щось відчуває...
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13.03.2024 18:53 Відповісти
Зате кірілка пройшла "перевірку" у дєрьмака з татаровим. ***,хіба оця вся шобла не розуміє що вони дуже погано закінчать? Відкритий аеропорт в Борисполі не врятує.
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13.03.2024 18:54 Відповісти
Нічого вони погано не закінчать. При такому наріду 73% можна робити, що завгодно, що вони і роблять, заміряючи настрої позеленілого стада кожного місяця через опитування(соціологію) І бачать, що нарід 73% виключно за них.Вони вже зібрали для себе мільярди доларів кешом і як тільки пригорить - лижі.
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13.03.2024 19:23 Відповісти
А посада д'єрмака передбачає керування країною?!
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13.03.2024 18:56 Відповісти
Єрмак - ніхто,просто завгосп.Відповідальний - Зеленський!Питайте з нього.Невже не розумієте?
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13.03.2024 19:02 Відповісти
"позакривали пиз...аки"(с)
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13.03.2024 18:57 Відповісти
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13.03.2024 18:59 Відповісти
"Зеленський створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком"
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13.03.2024 19:18 Відповісти
Головно, що Умєров пройшов… Чи не пройшов?
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13.03.2024 19:00 Відповісти
Коли я бачу піки отаких тимошенок, резникових, безуглих, гетманцевих, верещучек, дерьмаков, вовіков тощо, у мене виникає бажання довго бити у ці рила підкованим чоботом. І ось мені цікаво, один я в цьому бажанні чи ні.
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13.03.2024 19:01 Відповісти
Думаю - більшість притомних людей.
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13.03.2024 19:03 Відповісти
Вибач не більшість а меншість.Притомних завжди меншівть.
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13.03.2024 19:06 Відповісти
Я б краще биткою металевою, бо ноги вже болять, а руки ще ні
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13.03.2024 19:07 Відповісти
Ви не один, нас таких багато.
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13.03.2024 19:49 Відповісти
і якими ж такими скрИтимі талантами вирізняється Тюмошонка, окрім "мужньої" кількасотгривньової небритості "під Зе Зевару", шо його аж так хоче сАм дермак?, ну а у Зєлі вже тупо нема вибору, бо як опікун скаже так і буде по-його.. - усі ж вже знають Што є в Україні президент-секретут, за якого не голосували навіть 73%ві лошари
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13.03.2024 19:05 Відповісти
Так це ж свої. Які перевірки? Ви що з дуба впали? Там у Зеленського його секретарка не мала допуску до секретних документів, але була присутня на кожній нарді. То, якщо РСЧ поствлять на папірці гриф "для службового користування" замість "таємно", коли мова йде про наркомана - то її відразу в суд відправлять полковники СБУ. Правда, не всі в СБУ такі, але система така.
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13.03.2024 19:12 Відповісти
Ухилянт повернувся ... Але не в ТЦК. У нього інші плани. Носити мішки бабла з Міністерства оборони до Банкової. Робоча лошадка ?
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13.03.2024 19:22 Відповісти
азохен вей і танкі наші бістри!!
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13.03.2024 19:23 Відповісти
"Ця посада не підлягає спецперевірці", - зазначив Ситник Джерело: Із таким НАЗК Україна дуже швидко прийде в рашистську задницю.але ніколи в ЄС .чи то в НАТО
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13.03.2024 19:32 Відповісти
А нафіга? Все оточення Зеленского ніколи не проходило ніякі перевірки спецслужб. І що? Всі сидять коло нього, відвідують наради, Ставку, мають прямий доступ до держтаємниць. Когось це турбує?
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13.03.2024 19:37 Відповісти
На українській мові він - прищ, на російській - 3,14dаr!
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13.03.2024 19:43 Відповісти
свій пацан які нахрін перевірки?

зеклоуна спочатку перевірте , якраз скоро вже нічого не буде заважати пістя того як він стане во ... всі інші корупціонери то всього гвинтики системи
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13.03.2024 19:49 Відповісти
+
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13.03.2024 20:29 Відповісти
Да, часто
Но я привыкла уже
Меня это даже немного радует
Возвращаюсь к книгам и фильмам
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13.03.2024 20:45 Відповісти
Барыги ссучьи.
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13.03.2024 20:59 Відповісти
Тимоха "смотрящий" за міністерством оборони від єрмака.
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13.03.2024 21:34 Відповісти
Цікаво а чому його на ВЛК як Залужного не відправили...?!
Цей лобуряка може й на Фронті повоювати...чи в нього бронь від ОПи..?)
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13.03.2024 21:49 Відповісти
А почему в Украине не проводятся очередные ВЫБОРЫ Президента? Оффициально войны нет. Новые выборы - решение проблемы. А так получается зелени ВЫГОДНО не побеждать.
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13.03.2024 22:52 Відповісти
Не знаю чому, але коли бачу Тімошенка, зразу виникає думка - так він же гідроцефал...
Потім виявиться, що він крав гроші, тому що це притаманно для гідроцефалів і це нормально, і з цим нічого не можна було зробити...
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13.03.2024 23:08 Відповісти
Не хочу Вас ображати пане Патріку, але насправді гідроцефали це Ви, я , мої і Ваші родичи та інші українці, а він насправді моторний єврейчик який краде наші гроші, наворачує нам локшину на вуха, а потім ще й над нами сміється. І дійсно є питання а чому цей досвідчений радник не на фронті? Там командири піхотних взводів дуже потрібні. Чи він теж у резерві Буданова
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14.03.2024 09:22 Відповісти
Погоджусь, що в такому випадку клоуни і дураки це ми).... Тільки благаю непотрібно такого як ці відправляти командиром взводу, я б його і парашу чистити не відправив. Максимум з лопатою в жопі брати лінію суровкіна
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14.03.2024 09:49 Відповісти
...свій хлопець, із команди.
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14.03.2024 01:29 Відповісти
А хтось сумнівався? Доречі може хтось вкурсі, це представник тих 5-6 дефективних менеджерів з якими найвеличніший влаштовує оргію і ділить свою ненаглядну Скумбріївну?
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14.03.2024 09:47 Відповісти
Володимир наш Зеленський не пройшов перевірку на наркотики, і нічого, велика рогата худоба все-рівно обрала його президентом
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14.03.2024 09:53 Відповісти
Можна подумати, що сам умєров проходив якусь серйозну перевірку! Хіба що на лояльність до єрмака!
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14.03.2024 10:27 Відповісти
кумедні, а кого ж зеля призначить?! у нього ж лише 5-6 менеджерів- безумна безугла, злодій тімошенко,хітроглазий арахамія та єрмак, помощнік тадєєва , ну і сам хріплий бовдур, вся його команда. зібраний весь непотріб. іржи народе.
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14.03.2024 10:34 Відповісти
який же 3.14 дар за нього підсуєтився
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14.03.2024 10:47 Відповісти
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14.03.2024 11:35 Відповісти
 
 