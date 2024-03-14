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Новини
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Блокування українсько-польського кордону: Питання вирішиться протягом кількох тижнів, - голова комітету Сейму Польщі Коваль

протест,кордон,польща

На українсько-польському кордоні ситуація залишається напруженою. Польські фермери не пропускають українських перевізників. Але питання має вирішитись протягом кількох наступних тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українському радіо розповів голова комітету Сейму Польщі Павел Коваль.

"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде". Таким чином голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль відповів на запитання Українського Радіо про те, коли можливе вирішення питання блокування кордону з Україною польськими фермерами. "Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільгоспвиробництва буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів", – каже Коваль.

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Також він закликав не ототожнювати внутрішні проблеми в ЄС та Польщі із українською стороною. За словами Коваля, протести фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України. Раніше в Європі вже відбувались подібні мітинги і акції протестів, але вони вирішувалися мирно.

Коваль наголосив, що "справа непроста, але вона буде вирішена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери відмовились від обіцянки розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

кордон (4817) Польща (8615) протест (2402) блокування (661)


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Топ коментарі
+13
А на білоруському кордони і питань нема
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14.03.2024 10:41
+9
І так 6 місяців говорять. Доречі попробуйте блокувати кордон між будь якими Європейськими країнами хоча би кілька днів, приїде поліція з кийками і розжене. Те що поляки називають демократичним протестом, є звичайним саботажем.
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14.03.2024 10:56
+8
Польські товари без проблем їдуть в Україну. І польські перевізники без проблем їх ввозять на польських фурах.
Саботаж тільки для українських фірм і товарів.
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14.03.2024 11:03
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А на білоруському кордони і питань нема
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14.03.2024 10:41 Відповісти
Треба було українцям нелегалів позвозити до польського кордону щоб штурмували.
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14.03.2024 11:04 Відповісти
Пройдуть місцеві вибори, тай вирішиться. А польські хвермери крім блокувань, щось на землі своій роблять?
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14.03.2024 10:51 Відповісти
Не пройдуть. польські вибори у жовтні це довели.
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14.03.2024 12:38 Відповісти
І так 6 місяців говорять. Доречі попробуйте блокувати кордон між будь якими Європейськими країнами хоча би кілька днів, приїде поліція з кийками і розжене. Те що поляки називають демократичним протестом, є звичайним саботажем.
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14.03.2024 10:56 Відповісти
Причому робиться то на рівні уряду Польщі. "Фермери" то щось типу апалчєнцєв дамбаса...
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14.03.2024 11:05 Відповісти
Десь так,не розумію як може фермер 6 місяців протестувати.Хто поле обробляє і худобу обходжує?
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14.03.2024 13:14 Відповісти
Польські товари без проблем їдуть в Україну. І польські перевізники без проблем їх ввозять на польських фурах.
Саботаж тільки для українських фірм і товарів.
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14.03.2024 11:03 Відповісти
Тижнів 20-30?
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14.03.2024 11:05 Відповісти
Ось так. Коли українці почали копирсатися що не так з українським зерном, то і полізло з усіх шпарин ... польське лайно з кацапським та білоруським ДЕРЬМОМ. То чого тягти з ним ? Всіх на смітник, бо Польща ... засмердить як і мацква.
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14.03.2024 11:06 Відповісти
а коли рольнікі будуть посівною займатись? чи то не рольнікі?
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14.03.2024 11:46 Відповісти
Тітушки-нероби.
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14.03.2024 12:25 Відповісти
Дуже цікаво, а чому польські рагулі фермери не блокують російський і білоруський кордони?! Чи від орків іде тільки кошєрне зерно, а з України - ні? А може тому, що рольники - це дуже успішна спецоперація кремля по знищенню української економіки!
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14.03.2024 12:50 Відповісти
Ніколи не був фанатом польського, однак після того як польща заборонила ввезення української агропродукції і почала блокувати кордони, принципово нічого не купую ні польських торгівельних марок, ні товарів виготовлених у польщі. І нічого не втратив. Ті ж українські сири є дуже пристойної якості, особливо "витримані", а солодощі у них коштують якихось незрозумілих грошей, ну і всякі sinsay, cropp, house, reserved, 4f - це взагалі дніще на фоні h&m, zara, nike і тд. Тому вибір очевидний - бойкот всьому польському! Хай курви самі це споживають
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14.03.2024 13:01 Відповісти
Черговий польський гумовий нацюцюрник пояснює воюючій Україні, що "це не питання українського кордону і української продуктової групи, а це питання сільського господарства Польщі".

Десь таке ми вже всі чули : "нас там нєт", "ето сіли самаабарони", "ета нє ми, ета украінци самі сєбя убівают".

Він дійсно вірить в тещо в ого недолугі виправдовування повірять? Чи це вплив "глобальної імбіцилії" ?
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14.03.2024 13:53 Відповісти
 
 