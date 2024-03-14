Блокування українсько-польського кордону: Питання вирішиться протягом кількох тижнів, - голова комітету Сейму Польщі Коваль

На українсько-польському кордоні ситуація залишається напруженою. Польські фермери не пропускають українських перевізників. Але питання має вирішитись протягом кількох наступних тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українському радіо розповів голова комітету Сейму Польщі Павел Коваль.

"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде". Таким чином голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль відповів на запитання Українського Радіо про те, коли можливе вирішення питання блокування кордону з Україною польськими фермерами. "Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільгоспвиробництва буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів", – каже Коваль.

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Також він закликав не ототожнювати внутрішні проблеми в ЄС та Польщі із українською стороною. За словами Коваля, протести фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України. Раніше в Європі вже відбувались подібні мітинги і акції протестів, але вони вирішувалися мирно.

Коваль наголосив, що "справа непроста, але вона буде вирішена".

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