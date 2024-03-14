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Віцепрезидент російського "Лукойлу" Робертус вкоротив собі віку, - росЗМІ

робертус

У Росії покінчив із життям віцепрезидент нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті.

Про смерть 53-річного віцепрезидента "Лукойлу" у компанії заявили 12 березня, проте не уточнили причини. 

Тіло Робертуса знайшли у кабінеті офісу "Лукойлу" на Стрітенському бульварі Москви.

"Незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови, після чого пішов до свого кабінету. Звідти не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти до кабінету та виявили його тіло. Топ-менеджер вчинив суїцид та помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років", - пише канал.

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Нагадаємо, у травні 2022 року в Митищах помер колишній віцепрезидент, начальник головного управління постачання та продажу "Лукойлу" Александр Субботін. За даними росЗМІ, смерть настала під час невдалого сеансу у шаманів, де Субботіна за допомогою отрути жаби намагалися вилікувати від проблем з алкоголем.

У вересні 2022 року повідомлялось про смерть віцепрезидента "Лукойлу" Равіля Маганова, який випав з вікна Центральної клінічної лікарні, де лікував серце. Це могло бути самогубством.

А 24 жовтня 2023 року у віці 66 років помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. За попереднім висновком лікарів, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Таким чином Робертус - четвертий топменеджер російського "Лукойлу", який помер з 2022 року.

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Автор: 

росія (65925) самогубство (645) Лукойл (125)


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Топ коментарі
+31
яка сумна новина ...
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14.03.2024 11:33
+28
Чого так довго тягнув?
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14.03.2024 11:34
+27
Ну - прямо якась "суїцидна епідемія"! Наче перед розвалом СРСР у фінуправлінні КПРС
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14.03.2024 11:37
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яка сумна новина ...
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14.03.2024 11:33 Відповісти
але ж його фсб грохнули, так що не все так одназначна...
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14.03.2024 12:20 Відповісти
так нафіг ... головне що кацап став добрим ...
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14.03.2024 12:24 Відповісти
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fb406eaff5fe493b83d7e57ab092a7a7
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14.03.2024 13:33 Відповісти
Тема до кінця не розкрита.
Самогубство-асфікція від пігулки?
Він що випив замість синьої червону ? 😂
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14.03.2024 13:47 Відповісти
Чого так довго тягнув?
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14.03.2024 11:34 Відповісти
Ну так повестися дело сложное...земля ему стекловатой
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14.03.2024 11:40 Відповісти
"Нагадаємо, у травні 2022 року в Митищах помер колишній віцепрезидент, начальник головного управління постачання та продажу "Лукойлу" Александр Субботін. За даними росЗМІ, смерть настала під час невдалого сеансу у шаманів, де Субботіна за допомогою отрути жаби намагалися вилікувати від проблем з алкоголем."
-------
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14.03.2024 11:35 Відповісти
Труїла жаба гадюку....
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14.03.2024 12:35 Відповісти
Побільше таких сруцЪкых...
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14.03.2024 11:35 Відповісти
Дала жаба цицьки
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14.03.2024 11:35 Відповісти
За все потрібно платити. (Аксіома).
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14.03.2024 11:36 Відповісти
Кацапська так звана еліта йде на концерт кабздона на віпмісця. Скоро все буде зайняте і почнеться мега концерт.
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14.03.2024 11:36 Відповісти
Укропський безпілотнік над кабінетом часом не пролітав ?
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14.03.2024 11:36 Відповісти
"Многія знанія --- многія пєчалі"....
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14.03.2024 11:37 Відповісти
Ну - прямо якась "суїцидна епідемія"! Наче перед розвалом СРСР у фінуправлінні КПРС
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14.03.2024 11:37 Відповісти
Наче в кiнцi правлiння обiс.яный сгалiн.
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14.03.2024 11:59 Відповісти
все просто...
прикинули хлопці-орки скільки у них бабла
а його просто докуїще.
акуєлі від суми і подумали...
та ну його нах.....
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14.03.2024 12:09 Відповісти
Під час розвалу. ******** літати.
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14.03.2024 13:26 Відповісти
Ні, щоб задушити *****, вони суїцидом займаються
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14.03.2024 11:38 Відповісти
Так уже было много видосов как кацапы стреляются и подрывают себя греной. Этот просто интелигент и решил повесится
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14.03.2024 11:40 Відповісти
Як казала бородата бабця Бєня, - Життя - це супермаркет, бери що хочеш, але каса - попереду-
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14.03.2024 11:38 Відповісти
Зараз він якраз на касі стоїть...
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14.03.2024 11:57 Відповісти
тож він правий
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14.03.2024 12:13 Відповісти
Дурять гоів ,не стоїть КАЛАМОЙ , сидить в своїх апартаментах , з ручними прокурорами , скупивши НАБУ, СБУ побудувавши - державу в державі
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14.03.2024 12:15 Відповісти
Насправді, життя - це смуга перешкод
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14.03.2024 13:36 Відповісти
Як би сказав микола янович азаров - "та *****!"
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14.03.2024 11:38 Відповісти
Не може такого бути!
Щоб на росії в офісі...

Лукойла...
Стався прециндент-

В мацкві... в слюнях та крові..

Дав дуба президент!
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14.03.2024 11:38 Відповісти
..лайно стається, коли більше нема можливості "харчуватися у Макдональдз", і доводиться жерти усіляке кацапське гівно
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14.03.2024 11:39 Відповісти
От і добре, продовжуйте традиції
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14.03.2024 11:39 Відповісти
гарний флешмоб! не зупиняйтесь!
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14.03.2024 11:39 Відповісти
Хто там головний?! Коли вже він дуба вріже?!
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14.03.2024 11:46 Відповісти
Впевнений що не врізав кілька років тому?
Навіть якщо ліквідують на червоній площі,у прямому етері - будуть казати що був двійник,а справжній в бункері!
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14.03.2024 13:30 Відповісти
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14.03.2024 11:50 Відповісти
коли вже ***** піде до кабінету , а потім виявлять його бездиханне тільце
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14.03.2024 11:50 Відповісти
Задушили значить, замітають сліди, якась недостача.
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14.03.2024 11:51 Відповісти
Отпадает, там наши беспилотники этот случай нивелируют.
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14.03.2024 11:52 Відповісти
Така "поважна" людина банально повісилась? Не застрелилась, не отруїлась віски чи кислотою? Повісилась? Мабуть хтось пожалів патрона ....
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14.03.2024 11:51 Відповісти
Ну вот , господа присяжные, а вы переживали... Лед-с тронулся...
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14.03.2024 11:53 Відповісти
Топ-менеджерный отпад, внаказлабаде, набирает обороты.
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14.03.2024 11:55 Відповісти
тромбів на всих не вистачає
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14.03.2024 11:57 Відповісти
Падьож скота😉🤣
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14.03.2024 11:57 Відповісти
Ну це ж ******* !
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14.03.2024 11:58 Відповісти
І весь гульфік бил в новічке…
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Сьорбнув кави, і втопився. З кацапськими чиновниками таке часто.
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Одразу чомусь згадав кінець шедеврального фільму "Втеча із Шоушенка"
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14.03.2024 12:02 Відповісти
Цього також вилікували жабою.
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14.03.2024 12:03 Відповісти
А візитівку Яроша там не знайшли?
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14.03.2024 12:03 Відповісти
Та певно задавили свої ж.
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14.03.2024 12:06 Відповісти
Ясєн пень повісили, щоб не здриснув з рашкі…
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14.03.2024 12:17 Відповісти
Одна бабушка решила позвать внука на обед, а его из окна нигде не было видно. Она сильно высунулась из окна и вывалилась с последнего этажа. В это время другая бабушка сидела на кухне и увидела как что-то пролетело мимо окна и выглянула посмотреть. Но тоже не удержалась и упала. Третья бабушка услышала на улице крики и выглянула посмотреть и тоже выпала. День уже клонился к закату, а бабушки всё падали и падали...
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14.03.2024 12:10 Відповісти
А за німі дєдушкі...
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14.03.2024 12:25 Відповісти
ШО САМ!? САМ СОБІ?!
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14.03.2024 12:15 Відповісти
якийсь лукойломор розпочався..
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14.03.2024 12:18 Відповісти
В лукойломор'є дуб яд зільоний.....
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14.03.2024 12:36 Відповісти
наклав собі в руки й задихнувся ))
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14.03.2024 12:27 Відповісти
"Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал"
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14.03.2024 12:30 Відповісти
мацкалі!!!
Дуже гарний приклад
-роби з нами
-роби як ми
-роби краще за нас
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14.03.2024 12:32 Відповісти
Самое хорошое лекарство от головной боли , это пойти повесится !
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14.03.2024 12:37 Відповісти
И так три раза подряд!
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14.03.2024 13:33 Відповісти
Падёж скота продолжается.
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14.03.2024 12:50 Відповісти
Покайся !Куда дєл дєньги убиенной тьощі !
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14.03.2024 12:54 Відповісти
Я надеюсь он скоро поправится?
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14.03.2024 13:14 Відповісти
Ещё один свино-рус копыта откинул
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14.03.2024 14:17 Відповісти
Пора путєну помереть так же
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14.03.2024 14:36 Відповісти
А пукін шалунішка.
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14.03.2024 14:42 Відповісти
всередині банди, яка рулить паРашею, йде перерозподіл нафтового пирога.
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14.03.2024 14:52 Відповісти
 
 