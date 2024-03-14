Віцепрезидент російського "Лукойлу" Робертус вкоротив собі віку, - росЗМІ

У Росії покінчив із життям віцепрезидент нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті.

Про смерть 53-річного віцепрезидента "Лукойлу" у компанії заявили 12 березня, проте не уточнили причини.

Тіло Робертуса знайшли у кабінеті офісу "Лукойлу" на Стрітенському бульварі Москви.

"Незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови, після чого пішов до свого кабінету. Звідти не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти до кабінету та виявили його тіло. Топ-менеджер вчинив суїцид та помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років", - пише канал.

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Нагадаємо, у травні 2022 року в Митищах помер колишній віцепрезидент, начальник головного управління постачання та продажу "Лукойлу" Александр Субботін. За даними росЗМІ, смерть настала під час невдалого сеансу у шаманів, де Субботіна за допомогою отрути жаби намагалися вилікувати від проблем з алкоголем.

У вересні 2022 року повідомлялось про смерть віцепрезидента "Лукойлу" Равіля Маганова, який випав з вікна Центральної клінічної лікарні, де лікував серце. Це могло бути самогубством.

А 24 жовтня 2023 року у віці 66 років помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. За попереднім висновком лікарів, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Таким чином Робертус - четвертий топменеджер російського "Лукойлу", який помер з 2022 року.

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