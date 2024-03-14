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Новини
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У Бундестазі тривають дебати щодо передачі ракет Taurus Україні

бундестаг

Пленарна зала Бундестагу обговорює пункт порядку денного під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ініціатором подання виступила, як і раніше, найбільша опозиційна фракція - ХДС/ХСС. Поіменному голосуванню передуватимуть майже півторагодинні дебати.

"Підготовка та передача важкого озброєння Німеччиною та іншими державами-союзниками дозволила Україні протистояти російській агресії в героїчній оборонній битві та запобігти подальшим широкомасштабним досягненням російських агресорів", - йдеться у заяві депутатів консервативного блоку.

У заяві також наголошується, що попри вже надану допомогу українським військам не вистачає можливостей цілеспрямовано атакувати лінії постачання, командні пункти та матеріально-технічні структури російських окупантів, щоб створити основу для подальших успішних наступальних дій. У поданні нагадується, що Україна звернулася до Німеччини з проханням поставити їй крилаті ракети Taurus у травні 2023 року.

Читайте також: Шольц: Відправку Taurus в Україну виключено. Я не можу перетнути цю межу

Депутати критикують "занадто нерішучу позицію федерального уряду та його постійні виправдання".

У поданні йдеться, що федеральний уряд, якщо справді переслідує мету, що Україна має виграти у цій війні, тоді він має передати таку ефективну систему. Також зауважується, що це відповідає власним безпековим інтересам Німеччини.

Окрім постачання крилатих ракет Taurus, парламентська група Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу закликає федеральний уряд почати навчати українських солдатів користуванню цією системою та усунути прогалини в забезпеченні бундесверу, які виникнуть внаслідок передачі ракет Україні, шляхом негайної закупівлі нових.

Читайте: Депутат Бундестагу Хофрайтер про обмін Taurus на Storm Shadow: Для України - це можливість, Шольц не має стояти на заваді

Автор: 

Німеччина (7470) ракети (4057) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+9
Порошенко везе на фронт чергові 2 тисячі дронів-камікадзе на 30 млн грн
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14.03.2024 12:06
+7
Та куди такій тягатися зі свідками хрінпіду, там таких неофітів-зєфілітіків аж 73%.
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14.03.2024 12:12
+4
А де зараз потужний дипломат Мельник, що ******** хамити німцям?....Може ще раз поназиває їх керівництво "сосисками" і т.д і це допоможе?...
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14.03.2024 12:03
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Німців жме комплекс перед русньою за 2 світову. АЛЕ ми втратили в 2 світовій 8 млн і постраждали від окупації найбільше
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14.03.2024 11:51 Відповісти
они меньшовартые унтерменшы перед кацапами просто, просто советские дилды тогда пол германии ператрахоло женского население, пердолили все что шевелилось когда вошли на территорию Рейха. Такое на генетическом уровне не забудешь
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14.03.2024 11:58 Відповісти
Хто і скільки штук здано? Або ти кі здун.
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14.03.2024 12:12 Відповісти
Що ти городиш, віддавали не останнє і не першої свіжості та й питання стоїть жорстке, або їх життя потім або залізяччя тепер.
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14.03.2024 12:36 Відповісти
ключевое слово "отдали", и за это следует говорить спасибо, и не забывать где свои Гром-2 на 500 км, и кто остановил их разработку в 2019м, и кто голосовал за это по приколу в 2019м.
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14.03.2024 12:57 Відповісти
бред
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14.03.2024 12:38 Відповісти
Вже 2 місяці обговорюють
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14.03.2024 11:54 Відповісти
Послухать би.
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14.03.2024 12:14 Відповісти
DEUTSCHER BUNDESTAG: Sprengt Super-Marschflugkörper Taurus die Ampel? | WELT Live dabei
https://www.youtube.com/live/Wcp6kYZ37fQ https://www.youtube.com/live/Wcp6kYZ37fQ


Послушай. Ругаются. Обсуждают. Все серьезно. Это Запад, тут принято думать головой, а не голосовать "по-приколу" (это про выборы 2019) . Еще тут нет "Хозяин-Страна", который сказал и все приняли.
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14.03.2024 12:34 Відповісти
Большими буквами - *******!
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14.03.2024 11:54 Відповісти
А толку? Баба Яга (Шольц) проти!😁
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14.03.2024 11:55 Відповісти
Та які вже дебати ? Ну якщо так переймаються німці за свій обов'язок перед радянськими людьми, то віддайте свої ракети касапам, трясця. Ну ШОП залагодити свою провину. І всю зброю теж.
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14.03.2024 11:56 Відповісти
Смысл вести дебаты, если этот лысый гамадрил продолжает и дальше валять шольца?
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14.03.2024 11:56 Відповісти
ви бабайки
ми бабайки...
ви нам мозга не ібайте!!!!
бундестаг вже давно за передачу таурус Україні
а підписант (шольц) сказав чітко
куйвам а не таурус
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14.03.2024 11:57 Відповісти
Так Шольц же сказав шо відправив на рік Тауруси на передєлку
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14.03.2024 11:58 Відповісти
он не самый главный.
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14.03.2024 12:36 Відповісти
Назвіть Taurus - Тарасом-
Проблем - не буде...

Десяток ракет разом-
Про Крим рашисти забудуть...
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14.03.2024 12:03 Відповісти
А де зараз потужний дипломат Мельник, що ******** хамити німцям?....Може ще раз поназиває їх керівництво "сосисками" і т.д і це допоможе?...
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14.03.2024 12:03 Відповісти
Шольц - парень немолодой
И он уже забыл - что говорил в 2022
Когда отправил в виде военной помощи Украине
5000 касок, кажись
И просил тогда даже НЕ ЗАИКАТЬСЯ ПРО ТАНКИ
А сегодня военная помощь Германии - на первом месте
И танки немецкие катаются по передовой
Никогда не говори - никогда ..........
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14.03.2024 12:05 Відповісти
Всі 38 штук?
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14.03.2024 12:14 Відповісти
Давайте зброю, бо прийдеться віддавати людей.
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14.03.2024 12:05 Відповісти
У них робота така - дебатувати! А реалії полягають у тому, що канцлєр Шольць категорично заявив, що ракети "таурус" Україні не будуть передані за жодних обставин!
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14.03.2024 12:05 Відповісти
Херцлихь вилькомен на Integrationskurs, вам расскажут как устроена Германия. Не сочиняйте если не знаете, и не вводите в заблуждение других
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14.03.2024 12:41 Відповісти
Порошенко везе на фронт чергові 2 тисячі дронів-камікадзе на 30 млн грн
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14.03.2024 12:06 Відповісти
и конфеты Ромашка Рошен , мои любимые
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14.03.2024 12:07 Відповісти
ага
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14.03.2024 12:09 Відповісти
Та куди такій тягатися зі свідками хрінпіду, там таких неофітів-зєфілітіків аж 73%.
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14.03.2024 12:12 Відповісти
Їжте бабаєвскій шікалад, не подавіться
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14.03.2024 12:14 Відповісти
масковской фабрікі "красний актябрь"
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14.03.2024 12:20 Відповісти
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14.03.2024 12:12 Відповісти
+ з тг: https://t.me/budem_bambit/3486

У роботі волонтера я завжди сподівався, що допомога яка передається, прослужить максимально довго. Що вантажівки їздитимуть роками, що прально-душові комплекси будуть списані за десяток років тощо. А ось ФПВ... Парадокс збору грошей на ФПВ дрони полягає в тому, що термін його роботи вимірюється десятками хвилин. Але результат його роботи - прямо ось тішить око!

Тема ФПВ дронів для нас відносно "нова", адже це лише четвертий наш вантаж.

СЬОГОДНІ
ЩЕ
ДВІ
ТИСЯЧІ
ШТУК

Це там трохи більш як 30 мільйонів гривень, але нема причин сумувати ха термін роботи кожного дрона. Бо там - "одна нога тут, а інша нога там" і кожна така фраза означає, що наша земля звільнилася ще від кількох окупантів. Не дарма ж Порошенка на росії офіційно обізвали терористом

Будуть гроші та репости - будуть ФПВ дрони - будуть окупанти втрачати голову від "захвату". Захват, у цьому разі, забезпечує кілограм вибухівки + вражаючі елементи.

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14.03.2024 12:28 Відповісти
Было бы очень интересно провести опрос в европе и америке - если путин и расия нападет на вашу страну, должна ли Украина помочь им и направить свои войска для их защиты?
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14.03.2024 12:12 Відповісти
- Только кража, Шура !
- Только ограбление, Михаил Самуєлевич !!
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14.03.2024 12:13 Відповісти
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець

https://dl-news.defence-line.org/?p=25684 Волонтерка. Есть ли стратегия у Запада?

Прежде чем перейти к теме, хочу поблагодарить всех коллег, написавших комментарии к моей предыдущей статье и дать свой обобщенный ответ на комментарии.

Комментарии показали, что наше сообщество крайне украиноцентрично, что есть очень хорошо в столь сложное время. Алэ е алэ. Весь остальной мир отнюдь не такой. Большинство комментаторов написало, что израильтянка Дина Рубина не упомянула о войне в Украине. И, по логике, из этого автоматически следует, что она сторонник рассии. Имеете право так думать.

Но по аналогии, такое же право надо признать за израильтянами и другими народами. Израильтянка так же имеет право думать, что если украинцы ничего не говорят про сегодняшний Израиль, просто молчат, то они хамасовские подстилки.

Мне тоже не нравятся высказывания и идеи Илона Муска, но зачем ему хамить и грязно обзывать? Я не про ЛО сейчас, я про других деятелей, пишущих «завали хлебало и давай Старлинки!». Муск имеет право сомневаться в Украине и любить лаптей и суперстерха. А вот наше хамство может нам дорого обойтись - не дай бог Трумп станет президентом и Муск одним щелчком отрубит Старлинк на территории Украины. И что тогда? Телемарафон связь парням даст?

А поляки вообще демонстрируют чудеса растяжки в своем поведении - от спасения сотен тысяч жизней наших женщин и детей до блокировки военных грузов в Украину и крайне пренебрежительного и просто скотского отношения к нашим воинам, которые проходят обучение на территории Польши. Это абсолютная правда, из личных бесед. И что, поляки тоже продались москалям? Совсем нет. Поляки ненавидят москалей. Но и не очень то любят нас. И, как вы думаете, есть на это причины?

Понимаете, господа, не нам смотреть свысока на известных граждан нормальных стран, не упоминающих в своих речах или письмах Украину или даже говорящих то, что не нравится Украине. Достаточно гражданам нормальных стран почитать свою прессу, то, что пишут про украинскую власть. И если украинская власть с 2019 лижет ЖОПУ касапам, а украинцы в большинстве своем это адабрямс, то какие претензии к людям, которые просто не упоминают про Украину или не любят ее? Говорят на русском и печатаются в пабликах? Так я тоже пишу на русском по известной причине и мои статьи тоже расходятся в пабликах. Так может и я… таво…?

Мы - народ, избравший гамадрилов себе во власть. И не нам делать распальцовку и учить представителей других народов. Пока нашими лидерами будут Зеленский и Безугла, нам надо пахать на Победу и не поднимать хвост на тех, кто нам помогает, даже косвенно помогает. Молчать и слушать, как завещал профессор Преображенский, потому что 73% из нас - полные и неисправимые шариковы.

Нам всем пора взрослеть, учиться оберегать и сохранять друзей, и настойчиво работать над тем, чтобы наши враги перестали быть врагами, и постепенно превращать их в друзей.

Поймите, коллеги, что если Украины выживет, и сохранится как государство, то нам предстоит жить десятилетия именно так, как живет Израиль - в окружении врагов, желающих нас уничтожить. И если мы, совместными усилиями, сделаем Израиль нашим другом, это на порядки усилит обороноспособность как Украины, так и Израиля.
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14.03.2024 12:14 Відповісти
Так есть ли стратегия у Запада? Почему Запад помогает Украине? Прекратится ли помощь Украине? Эти вопросы именно выживания Украины и сохранения государственности.

Сейчас со всей очевидностью можно сказать, что для рассии не существует такого государства как Украина и московия, пока имеет силы, ни перед чем не остановится, пока не уничтожит нашу страну. Московии не нужен Крым, Донбасс с Запорожьем и Херсоном. Московии нужна вся Украина. И они не отступят и не успокоятся. И никакие переговоры о мире ничего не изменят.

Уничтожение нас отнюдь не означает, что касапы успокоятся и будут мирно сосуществовать с другими соседскими народами. Мировой порядок разрушен, система безопасности в Европе похоронена. Война в Украине - только начало очень вероятной серии войн в Европе и в мире. Московия перевела всю свою экономику на военные рельсы, все в московии работает на войну. Это уже не остановить без рек крови. Вспомните Германию в 1941, когда вся экономика Германии работала на войну, когда половина Европы работала на войну. Только экспансия, только вперед!

Сейчас аналогично, только московию подпитывают Китай и Иран, а торгует с московией глобальный юг - экономический потенциал соизменим с Западом. А профит такой политики - ослабление Запада и передел рынков. И что бы не делал Запад, московиты всегда найдут кому продать свою нефть и как обойти санкции.

При падении Украины большая война в Европе неизбежна. Это понимают на Западе. Но стратегии прекращения войны нет, потому что расее нужна война, а не прекращение. Стратегии победы тоже нет. Если вдруг внезапно Украине дадут море оружия и еще зайдут войска отдельных западных стран - касапы применят ядерное оружие, для начала тактическое, обильно и без всякой рефлексии по территории Украины, наглядно показывая, что будет с Европой.

Запад это понимает, поэтому ведет политику реагирования. Не дать московитам выиграть, не дать Украине проиграть. И истощение расеи за счет Украины. Цинично, людоедская практика, но работает. Пока работает.

Стесняюсь спросить, если есть Рамштайн, то зачем Президент Чехии Петр Павел собирает снарядную коалицию для ВСУ? А это и есть политика рефлексии. Рамштайн не работает, особенно без США, и нашелся лидер, который и запустил отдельный процесс.

Но время движется, и наблюдается все более явное изменение политического ландшафта как в ЕС, так и в США, наших основных союзников и поставщиков финансовой помощи и вооружений.

С Трумпом все понятно. Если Трумп победит на выборах, то абсолютная неопределенность, но наиболее вероятно полное эмбарго для нас. А в Великобритании тоже выборы парламента. И очень велика вероятность смены кабинета.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25684
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14.03.2024 12:17 Відповісти
С Европой сложнее, и непонятнее. К власти начали приходить ультраправые партии. Все как перед ВМВ. Простые решения сложных проблем, миграция - нах, внутренняя политика - наша МАГА, защита суверенитета и национальной особенности, хватит кормить всю Европу, и война где-то в ссср нас не волнует. Первый и яркий звоночек - Фицо, но более чем вероятны продолжения.

Основные мессиджи - мы за мир, остановим войну, пусть Украина станет касапией, это ее историческое предназначение, а мы договоримся с пуйлом.

При всем неуважении к подобным политикам, так не выйдет. Ваши страны станут подобием Грузии. Вас не будут бомбить КАБами, но поставят раком и заставят пахать на скрепы московии.

ЕС не готовилась и не готова к большой войне. Но просыпается, хотя очень и очень медленно.

А что наши властные гамадрилы? Ну тут без плохих слов никак, поэтому скажу лишь одно - я не верю, что спецотлов во власти может измениться и сделает что-то хорошее. Я вижу развал Верховной Рады Украины и ускоряющуюся деградацию системы управления государством. Критерий деградации очень простой - безответственность всех властных структур.

Единое, что сейчас работает - это ВСУ и другие структуры Сил Обороны Украины.

Можно ли в этой ситуации что-то сделать и изменить положение? Можно. И в Украине, и на Западе. Но свои фантазии я опишу в следующий раз.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25684
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14.03.2024 12:18 Відповісти
Так шольц же сказав - нікагда, про що вони дебатують? Схожі на наших діпутатав, які усім скопом хочуть звідси здристнути - голосувати примушують задарма, папаша притісняє ніпадєцкі, та ну на...
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14.03.2024 12:19 Відповісти
Ракети будуть у разі відставки Шольця. Він попереджений путєном, що буде вбитий, якщо при ньому, канцлері, передача ракет буде ухвалена.
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14.03.2024 12:40 Відповісти
Них#я они нам не дадут. И нех#й засорять инф. пространство. Спасибо, чем помогают сейчас.
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14.03.2024 12:52 Відповісти
Сцыки сцыки не даст.
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14.03.2024 12:52 Відповісти
Говорили німці, балакали! А українці сіли і заплакали...
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14.03.2024 13:42 Відповісти
Я почему то уверен что ФАУ (Taurus) скоро будут бить рашистов как в славном 1944
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14.03.2024 14:19 Відповісти
 
 