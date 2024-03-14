У Бундестазі тривають дебати щодо передачі ракет Taurus Україні

Пленарна зала Бундестагу обговорює пункт порядку денного під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ініціатором подання виступила, як і раніше, найбільша опозиційна фракція - ХДС/ХСС. Поіменному голосуванню передуватимуть майже півторагодинні дебати.

"Підготовка та передача важкого озброєння Німеччиною та іншими державами-союзниками дозволила Україні протистояти російській агресії в героїчній оборонній битві та запобігти подальшим широкомасштабним досягненням російських агресорів", - йдеться у заяві депутатів консервативного блоку.

У заяві також наголошується, що попри вже надану допомогу українським військам не вистачає можливостей цілеспрямовано атакувати лінії постачання, командні пункти та матеріально-технічні структури російських окупантів, щоб створити основу для подальших успішних наступальних дій. У поданні нагадується, що Україна звернулася до Німеччини з проханням поставити їй крилаті ракети Taurus у травні 2023 року.

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Депутати критикують "занадто нерішучу позицію федерального уряду та його постійні виправдання".

У поданні йдеться, що федеральний уряд, якщо справді переслідує мету, що Україна має виграти у цій війні, тоді він має передати таку ефективну систему. Також зауважується, що це відповідає власним безпековим інтересам Німеччини.

Окрім постачання крилатих ракет Taurus, парламентська група Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу закликає федеральний уряд почати навчати українських солдатів користуванню цією системою та усунути прогалини в забезпеченні бундесверу, які виникнуть внаслідок передачі ракет Україні, шляхом негайної закупівлі нових.

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