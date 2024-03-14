Суд РФ взяв під варту трьох членів "Російського добровольчого корпусу"
У Санкт-Петербурзі Дзежинський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для трьох людей, яких звинувачують у співпраці з "терористичною організацією", в РФ такою вважають Російський добровольчий корпус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення об'єднаної судової пресслужби Санкт-Петербурга.
За версією слідства, Рінат Ільїн, Микита Красильников та Артем Щербаков нібито планували отруїти бійців російського добровольчого підрозділу "Еспаньйола", який воює проти України. Зробити це фігуранти справи планували за завданням "Російського добровольчого корпусу" (РДК). Зазначається, що чоловіків затримали 28 лютого цього року.
У чому суть справи
Як стверджують російські слідчі, у січні-лютому один із фігурантів "спільно з невстановленою особою" за вказівкою РДК нібито шукав інформацію про пункт збору гуманітарної допомоги для військової операції "Еспаньйоли", а також транспорт, що використовується для перевезення гумдопомоги. Для відстеження маршруту доставки гуманітарного вантажу до пункту тимчасового розміщення "Еспаньйоли" у Маріуполі чоловіки придбали GPS-трекер, який було сховано.
Слідство повідомляє, що у період з 7 по 27 лютого цього року один з учасників отримав "невстановлену отруйну речовину" в мішку масою близько 20 кг.
У суді заявили, що Рінат Іллін, Микита Красильников та Артем Щербаков були затримані 28 лютого. Двоє з них, як стверджує суд, "визнали причетність до злочину та дали свідчення". Третій чоловік свою причетність заперечує. Частина 2 ст. 205.5 КК РФ, згідно з якою обвинувачують чоловіків, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 20 років та штрафом розміром до 500 тисяч рублів.
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- Да! примерно полпроцента!
- Так он вреден для детей?
- Да! Если ребёнок выпьет его не менее ведра!
Що це за "неустановленное отравляющее вещество" - якщо для батальйону його треба 20 кг? В батальйоні максимум 600 осіб Їм навіть півкіла фосфіду цинку на всіх вистачить!
Йой , хлоп"ята не заважайте московитам освоювати бюджетні кошти . Нехай йще виявлять кілька заколотників проти бомжатні на феодосінському автовокзалі ...
В мене геніальна ідея -- требо йще кілька мілійонів витратити на перевіку кошачього корму, бо упалчлєнці ісять тільке свіже м"ясо , а оскільки корм він від іноагентів (бо московити таке йще не навчилися виготовляти и тим більш - пакувати) , там велика купа можуть бути шпигунів .
Как в Великую Отечественную
Когда немцы сплошь колодцы отравляли
Наверняка это была гнилая картошка, купленная у террористической организации "Универсам"
"ім кровушкі надо
Оне для запарки,
Замучали , гади ,
Слона в зоопаркє"
Бо гуманітарка дуже складно рифмується зі словом "в зоопаркє"
Тобто вони не замучалі слона,
и слон був з "гуманітарки" ....
Йой як це радісно, що московити саме так освоюють кошти їх бюджету ...
Бо чим більше вони засилають в унітаз ось таке лайно, тем меньше в них є грошенян , на виявлення справжніх помічників ЗСУ й ГУРа . Я обома руками за таке , що б в них було уявлення , що ГУРу й СБУ нема чим зайнятися , крім ліквідації второсортних вживачів стекломою й бояришника .