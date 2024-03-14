Суд РФ взяв під варту трьох членів "Російського добровольчого корпусу"

У Санкт-Петербурзі Дзежинський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для трьох людей, яких звинувачують у співпраці з "терористичною організацією", в РФ такою вважають Російський добровольчий корпус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення об'єднаної судової пресслужби Санкт-Петербурга.

За версією слідства, Рінат Ільїн, Микита Красильников та Артем Щербаков нібито планували отруїти бійців російського добровольчого підрозділу "Еспаньйола", який воює проти України. Зробити це фігуранти справи планували за завданням "Російського добровольчого корпусу" (РДК). Зазначається, що чоловіків затримали 28 лютого цього року.

У чому суть справи

Як стверджують російські слідчі, у січні-лютому один із фігурантів "спільно з невстановленою особою" за вказівкою РДК нібито шукав інформацію про пункт збору гуманітарної допомоги для військової операції "Еспаньйоли", а також транспорт, що використовується для перевезення гумдопомоги. Для відстеження маршруту доставки гуманітарного вантажу до пункту тимчасового розміщення "Еспаньйоли" у Маріуполі чоловіки придбали GPS-трекер, який було сховано.

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Слідство повідомляє, що у період з 7 по 27 лютого цього року один з учасників отримав "невстановлену отруйну речовину" в мішку масою близько 20 кг.

У суді заявили, що Рінат Іллін, Микита Красильников та Артем Щербаков були затримані 28 лютого. Двоє з них, як стверджує суд, "визнали причетність до злочину та дали свідчення". Третій чоловік свою причетність заперечує. Частина 2 ст. 205.5 КК РФ, згідно з якою обвинувачують чоловіків, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 20 років та штрафом розміром до 500 тисяч рублів.

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