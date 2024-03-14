Patriot продовжує працювати на прифронтових територіях, - командувач Повітряних сил Олещук
Зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.
Про це пише у телеграмі командувач Повітряних сил ЗСУ Петро Олещук, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. А Повітряні сили залучають всі засоби та інструменти, щоб тримати російську авіацію на відстані, сковувати дії російських "сушок" та знищувати противника.
"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій", - написав він.
Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.
Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та особливо відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.
Нагадаємо, раніше міжнародні ЗМІ повідомили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили України цю інформацію не коментували.
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петріоти, хаймерс, радар, арчер, а вчора три гелікоптери які тільки приземлились. Далі Нептун здасть чи Вільху? Вони їх все одно не будували, їм не жаль
Вот они и есть настоящие бубочки!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
тільки, ідіоти, не голосуйте більше по-приколу - для вас же краще і ваших дітей
Це реакція на ваше "2-3".
Просто цікаво, яка була мотивація у вас (про-українського дописувача - як, можна очікувати від людини, що пише українською) написати саме "2-3", а не "1-2"?
Русня хизувалася двома знищеними пусковими. Якби було 3, вони б неодмінно показали б 3.
То навіщо українцю, замість того, щоб написати просто "2 установки" ( чи навіть "1-2" (що наче б і не є брехнею, тому що є в виразі "2"), писати "2-3" - тобто свідомо і навмисно завишуючи заподіяну шкоду вашій рідній стороні?
русня хизувалась, що 2 установки було знищено 9.03 , а за тиждень до цього викладали відео, де втирали що знищили 1 пускову петріота (хоча можливо то просто тягач MAN)
Два вже втратили...і явно не просто так...