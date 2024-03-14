Patriot продовжує працювати на прифронтових територіях, - командувач Повітряних сил Олещук

Зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

Про це пише у телеграмі командувач Повітряних сил ЗСУ Петро Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. А Повітряні сили залучають всі засоби та інструменти, щоб тримати російську авіацію на відстані, сковувати дії російських "сушок" та знищувати противника.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій", - написав він.

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Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та особливо відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.

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Нагадаємо, раніше міжнародні ЗМІ повідомили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили України цю інформацію не коментували.