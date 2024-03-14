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Новини Війна
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Patriot продовжує працювати на прифронтових територіях, - командувач Повітряних сил Олещук

patriot

Зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання у визначених районах прифронтових територій.

Про це пише у телеграмі командувач Повітряних сил ЗСУ Петро Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ворог продовжує атакувати Україну на різних напрямках керованими авіабомбами та авіаційними ракетами. А Повітряні сили залучають всі засоби та інструменти, щоб тримати російську авіацію на відстані, сковувати дії російських "сушок" та знищувати противника.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій", - написав він.

Читайте: Іноземні медіа повідомляють про знищення двох ЗРК Patriot в Україні

Олещук нагадав, що й українські льотчики щодня виконують бойові завдання, героїчно знищуючи окупанта.

Генерал-лейтенант подякував "усім, хто в строю, усім, хто допомагає" та особливо відзначив величезний вклад тисяч добровольців у збереження майбутнього українського народу.

Також читайте: ЗСУ знайшли хитрий спосіб збивати російські літаки за допомогою компонентів з установок Patriot, - The Telegraph

Нагадаємо, раніше міжнародні ЗМІ повідомили про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили України цю інформацію не коментували.

Автор: 

Повітряні сили (2737) Patriot (326) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+21
Спасибо, что без координат
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14.03.2024 12:58
+13
Пильнуйте ретельніше, за кротівнею з московії в Україні і знищуйте її!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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14.03.2024 12:59
+9
А що там пильнувати, якщо кроти в ОПі сидять.
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14.03.2024 13:03
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Спасибо, что без координат
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14.03.2024 12:58 Відповісти
Эта инфа в телеграме.
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14.03.2024 13:02 Відповісти
Не забываем подписываться, ставить лайки.
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14.03.2024 13:04 Відповісти
Петріот працює, Сирок- теж:
петріоти, хаймерс, радар, арчер, а вчора три гелікоптери які тільки приземлились. Далі Нептун здасть чи Вільху? Вони їх все одно не будували, їм не жаль
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14.03.2024 14:01 Відповісти
Жоден патріот не був знищений, це брехня Bild, це були грузові машини з кабіною як у патріота, тема закрита, і с-300 теж не було!!!
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14.03.2024 15:47 Відповісти
=D
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14.03.2024 17:32 Відповісти
А де Ігнат після розкриття історії зі Світаном?
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14.03.2024 14:07 Відповісти
Захворів!!! Але світан теж ще той пілот винищувача, дивився як він розповів свою біографію військову, на винищувачах міг21, не більше місяця, а решта пілот мі24, а це гвинтокрил!!!
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14.03.2024 15:49 Відповісти
Американские красавчики!
Вот они и есть настоящие бубочки!
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14.03.2024 12:58 Відповісти
Пильнуйте ретельніше, за кротівнею з московії в Україні і знищуйте її!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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14.03.2024 12:59 Відповісти
А що там пильнувати, якщо кроти в ОПі сидять.
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14.03.2024 13:03 Відповісти
На ... про це оголошувати??!! Як навмисно!!!
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14.03.2024 12:59 Відповісти
Это хорошо. А можно доказательства? Фотки там, координаты, личные данные расчетов.
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14.03.2024 13:00 Відповісти
Можно сходить за русским военным кораблем.
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14.03.2024 13:03 Відповісти
Если бы сильно языкастые и прочие мамкины операторы режиссеры регулярно следовали курсом военного корабля московитов, то ВСУ было бы гораздо легче.
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14.03.2024 13:08 Відповісти
Безугла здасть, так само як фото машини розмінування з геолокацією, на Роботінському напрямку
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14.03.2024 14:02 Відповісти
..усе нормально.. туман війни.. решту - дізнаємося після Української Перемоги..
тільки, ідіоти, не голосуйте більше по-приколу - для вас же краще і ваших дітей
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14.03.2024 13:04 Відповісти
Ага. Все хорошо. Только почему то рашистские самолеты уже не падают а вот рашисты наше ПВО и вертолеты как орехи бьют
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14.03.2024 13:05 Відповісти
А 50 тоже уже не падают. Намек понятен?
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14.03.2024 13:10 Відповісти
Падають. Не жени.
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14.03.2024 13:50 Відповісти
Обратите внимание. Всегда когда кацы теряли а50 и су34, всегда, буквально всегда была тонна пруфов, ввиде видео поражения, падения останков, пожар на земле и главное - фио погибших военных.
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14.03.2024 17:34 Відповісти
осьо нормально...черговий тєлємарафон
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14.03.2024 13:08 Відповісти
Знову сказав шо Петріот на передку - от нахіба?
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14.03.2024 13:09 Відповісти
Тепер потрібно оголосити, що відновлені в Германії гармати «Дора» і «Густав» вже знаходяться десь під Вугледаром. Нехай кацапня шукає 😂
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14.03.2024 15:10 Відповісти
Зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати бойові завдання (разом з ними працють прорашистські "щурі" і "зелені слуги ,котрі мають доступ до інформації про їх дислокацію.
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14.03.2024 13:16 Відповісти
Працює і добре 👍🏼👍🏼
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14.03.2024 13:17 Відповісти
та зрозуміло, що це щоб перебити інфу про 2-3 знищені пускові .
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14.03.2024 13:19 Відповісти
Досі нема підтверджень що вони знищені.
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14.03.2024 13:49 Відповісти
Видео в тг было фейком?
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14.03.2024 17:35 Відповісти
2-3, 3-4, 4-5, і так до "10-11 установок зніщєно аднім іскандєром"
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14.03.2024 14:16 Відповісти
Норм сарказм. Маєте рацію. "Ситуація набагато краща, ніж була протягом останніх 3 місяців"

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14.03.2024 14:24 Відповісти
Сарказм-не сарказм, то діло п'яте.
Це реакція на ваше "2-3".

Просто цікаво, яка була мотивація у вас (про-українського дописувача - як, можна очікувати від людини, що пише українською) написати саме "2-3", а не "1-2"?

Русня хизувалася двома знищеними пусковими. Якби було 3, вони б неодмінно показали б 3.

То навіщо українцю, замість того, щоб написати просто "2 установки" ( чи навіть "1-2" (що наче б і не є брехнею, тому що є в виразі "2"), писати "2-3" - тобто свідомо і навмисно завишуючи заподіяну шкоду вашій рідній стороні?
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15.03.2024 00:28 Відповісти
у мірошникова прочитав про 2-3.

русня хизувалась, що 2 установки було знищено 9.03 , а за тиждень до цього викладали відео, де втирали що знищили 1 пускову петріота (хоча можливо то просто тягач MAN)
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15.03.2024 00:54 Відповісти
В армії навіть солдат не має права розголошувати військову таємницю, а у нас генерали язиками ляпають наліво і направо.
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14.03.2024 13:22 Відповісти
Ну чергує то й добре...тільки нащо про це так волати...?!
Два вже втратили...і явно не просто так...
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14.03.2024 13:30 Відповісти
Не шукайте зраду там, де її немає. Кацапські корита падали на території оркостану. По їх залишкам кацапи і без нас зрозуміють-чим саме корита було уражено. Якщо це був Петріот-то вони самі це чудово розуміють, і ніякої вйськової таємниці Олещук не видав. Він же не розповів про місця дислокації та координати не виклав. А от кацаполітуни нехай в памперсах літають, знаючи, що Петріоти десь блукають біля фронту.
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14.03.2024 13:54 Відповісти
это С200 и радар от Патриот
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14.03.2024 14:11 Відповісти
https://t.me/voynareal/85487 Унікальні кадри з Бєлгорода - русня біжить від «асвабаждьонних» домівок Якщо прислухатися можна почути, як вони кричать «слава путіну та сво».😂
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14.03.2024 14:07 Відповісти
Балтун-находка для щпійона...
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14.03.2024 14:15 Відповісти
Трясця, трясця, трясця ! Для чого це на всю країну ? Працює, то дуже гарно. Але ворог повинен знати, що він вже знищив півсотні Патріотів, і літаки можуть літати зграями. Щоб їх ... з рогатки. Приземлити.
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14.03.2024 15:11 Відповісти
Зачем он так БЕЗОТВЕТСТВЕННО заявляет притом ВЫСШИЙ офицер. Мог бы скромно говорить что "все средства ПВО а также Пэтриоты работают ". Но он так разогнался и ляпнул -"на прифронтовых участках". После таких глупых заявлении стало понятно почему русские так быстро находят "пэтриотов или абрамсов "...
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14.03.2024 19:00 Відповісти
 
 