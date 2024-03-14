Patriot продолжает работать на прифронтовых территориях, - командующий Воздушными силами Олещук
Зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять боевые задания в определенных районах прифронтовых территорий.
Об этом пишет в телеграмме командующий Воздушными силами ВСУ Петр Олещук, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что враг продолжает атаковать Украину на разных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами. Воздушные силы привлекают все средства и инструменты, чтобы держать российскую авиацию на расстоянии, сковывать действия российских "сушек" и уничтожать противника.
"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий", – написал он.
Олещук напомнил, что и украинские летчики каждый день выполняют боевые задания, героически уничтожая оккупанта.
Генерал-лейтенант поблагодарил "всех, кто в строю, всех, кто помогает" и особо отметил огромный вклад тысяч добровольцев в сохранение будущего украинского народа.
Напомним, ранее международные СМИ сообщили об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска на Донетчине. Вооруженные силы Украины эту информацию не комментировали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
петріоти, хаймерс, радар, арчер, а вчора три гелікоптери які тільки приземлились. Далі Нептун здасть чи Вільху? Вони їх все одно не будували, їм не жаль
Вот они и есть настоящие бубочки!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
тільки, ідіоти, не голосуйте більше по-приколу - для вас же краще і ваших дітей
Це реакція на ваше "2-3".
Просто цікаво, яка була мотивація у вас (про-українського дописувача - як, можна очікувати від людини, що пише українською) написати саме "2-3", а не "1-2"?
Русня хизувалася двома знищеними пусковими. Якби було 3, вони б неодмінно показали б 3.
То навіщо українцю, замість того, щоб написати просто "2 установки" ( чи навіть "1-2" (що наче б і не є брехнею, тому що є в виразі "2"), писати "2-3" - тобто свідомо і навмисно завишуючи заподіяну шкоду вашій рідній стороні?
русня хизувалась, що 2 установки було знищено 9.03 , а за тиждень до цього викладали відео, де втирали що знищили 1 пускову петріота (хоча можливо то просто тягач MAN)
Два вже втратили...і явно не просто так...