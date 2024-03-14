Patriot продолжает работать на прифронтовых территориях, - командующий Воздушными силами Олещук

Зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять боевые задания в определенных районах прифронтовых территорий.

Об этом пишет в телеграмме командующий Воздушными силами ВСУ Петр Олещук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что враг продолжает атаковать Украину на разных направлениях управляемыми авиабомбами и авиационными ракетами. Воздушные силы привлекают все средства и инструменты, чтобы держать российскую авиацию на расстоянии, сковывать действия российских "сушек" и уничтожать противника.

"Уверяю, зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий", – написал он.

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Олещук напомнил, что и украинские летчики каждый день выполняют боевые задания, героически уничтожая оккупанта.

Генерал-лейтенант поблагодарил "всех, кто в строю, всех, кто помогает" и особо отметил огромный вклад тысяч добровольцев в сохранение будущего украинского народа.

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Напомним, ранее международные СМИ сообщили об уничтожении двух пусковых установок Patriot недалеко от Покровска на Донетчине. Вооруженные силы Украины эту информацию не комментировали.