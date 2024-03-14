УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9931 відвідувач онлайн
Новини
7 037 13

Прикордонника знайшли застреленим на Одещині

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

В підрозділі Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника - встановлюють слідчі органи", - сказав він.

За словами Демченка, крім правоохоронців, службове розслідування ведуть і самі прикордонники.

Дивіться: Поліцейський Андрій Труш загинув на Донеччині під час несення служби. ФОТО

Про смерть прикордонника також пишуть телеграм-канали. За їхніми даними, тіло виявили на кордоні з Молдовою. Втім, за даними Української правди, це сталося в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6121) прикордонники (1108) смерть (6777) Демченко Андрій (358)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Він забагато знав?
показати весь коментар
14.03.2024 15:53
+4
показати весь коментар
14.03.2024 16:30
+4
ну т.е. там все під наглядом 24\7 шо ніодин ухилянт не просковзне а тут хтось колегу застрелив і ніхто нічого не бачив і не чув, от дива.
показати весь коментар
14.03.2024 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він забагато знав?
показати весь коментар
14.03.2024 15:53 Відповісти
Певне забагато попросив, а бо ж знав... така вона прикордонна служба... І за державу нікому "нє обідно"... вже давно 🤔🧐😁
показати весь коментар
14.03.2024 16:20 Відповісти
Слишком много брал--- и всё себе.
показати весь коментар
14.03.2024 22:17 Відповісти
може не в підрозділу, а пункту пропуску?
показати весь коментар
14.03.2024 15:54 Відповісти
Не ділився з уважаємимі людьмі?
показати весь коментар
14.03.2024 16:04 Відповісти
...варіантів - мільярд мільярдів
показати весь коментар
14.03.2024 16:05 Відповісти
Військовим потрібно бути дуже обережними,утримуватись від прогулянок поодинці і без зброї,особливо в прикордонних районах
показати весь коментар
14.03.2024 16:06 Відповісти
показати весь коментар
14.03.2024 16:30 Відповісти
ну т.е. там все під наглядом 24\7 шо ніодин ухилянт не просковзне а тут хтось колегу застрелив і ніхто нічого не бачив і не чув, от дива.
показати весь коментар
14.03.2024 16:47 Відповісти
Бабки взяв а обіцяне не зробив?
показати весь коментар
14.03.2024 16:49 Відповісти
Может порядочный был
показати весь коментар
14.03.2024 17:57 Відповісти
Наврядчи патрулюють по одинці. Це дуже стримані новини, як на мою скромну думку.
показати весь коментар
14.03.2024 21:40 Відповісти
 
 