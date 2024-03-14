Прикордонника знайшли застреленим на Одещині
В підрозділі Держприкордонслужби в Одеській області знайшли тіло прикордонника з вогнепальним пораненням.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"В одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника - встановлюють слідчі органи", - сказав він.
За словами Демченка, крім правоохоронців, службове розслідування ведуть і самі прикордонники.
Про смерть прикордонника також пишуть телеграм-канали. За їхніми даними, тіло виявили на кордоні з Молдовою. Втім, за даними Української правди, це сталося в прикордонному підрозділі під назвою "Удобне".
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