Пограничника нашли застреленным в Одесской области

В подразделении Госпогранслужбы в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника - устанавливают следственные органы", - сказал он.

По словам Демченко, кроме правоохранителей служебное расследование ведут и сами пограничники.

О смерти пограничника также пишут телеграммы-каналы. По их данным, тело было обнаружено на границе с Молдовой. Впрочем, по данным Украинской правды, это произошло в пограничном подразделении под названием "Удобное".

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