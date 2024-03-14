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Пограничника нашли застреленным в Одесской области

контроль,стоп,прикордонник,кордон,перевірка

В подразделении Госпогранслужбы в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника - устанавливают следственные органы", - сказал он.

По словам Демченко, кроме правоохранителей служебное расследование ведут и сами пограничники.

О смерти пограничника также пишут телеграммы-каналы. По их данным, тело было обнаружено на границе с Молдовой. Впрочем, по данным Украинской правды, это произошло в пограничном подразделении под названием "Удобное".

Читайте также: На Сумщине пограничники остановили российскую ДРГ: потери врага уточняются, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6564) пограничники (1583) смерть (9250) Демченко Андрей (295)


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Топ комментарии
+8
Він забагато знав?
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14.03.2024 15:53
+4
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14.03.2024 16:30
+4
ну т.е. там все під наглядом 24\7 шо ніодин ухилянт не просковзне а тут хтось колегу застрелив і ніхто нічого не бачив і не чув, от дива.
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14.03.2024 16:47
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Він забагато знав?
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14.03.2024 15:53 Ответить
Певне забагато попросив, а бо ж знав... така вона прикордонна служба... І за державу нікому "нє обідно"... вже давно 🤔🧐😁
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14.03.2024 16:20 Ответить
Слишком много брал--- и всё себе.
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14.03.2024 22:17 Ответить
може не в підрозділу, а пункту пропуску?
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14.03.2024 15:54 Ответить
Не ділився з уважаємимі людьмі?
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14.03.2024 16:04 Ответить
...варіантів - мільярд мільярдів
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14.03.2024 16:05 Ответить
Військовим потрібно бути дуже обережними,утримуватись від прогулянок поодинці і без зброї,особливо в прикордонних районах
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14.03.2024 16:06 Ответить
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14.03.2024 16:30 Ответить
ну т.е. там все під наглядом 24\7 шо ніодин ухилянт не просковзне а тут хтось колегу застрелив і ніхто нічого не бачив і не чув, от дива.
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14.03.2024 16:47 Ответить
Бабки взяв а обіцяне не зробив?
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14.03.2024 16:49 Ответить
Может порядочный был
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14.03.2024 17:57 Ответить
Наврядчи патрулюють по одинці. Це дуже стримані новини, як на мою скромну думку.
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14.03.2024 21:40 Ответить
 
 