Пограничника нашли застреленным в Одесской области
В подразделении Госпогранслужбы в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением.
Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника - устанавливают следственные органы", - сказал он.
По словам Демченко, кроме правоохранителей служебное расследование ведут и сами пограничники.
О смерти пограничника также пишут телеграммы-каналы. По их данным, тело было обнаружено на границе с Молдовой. Впрочем, по данным Украинской правды, это произошло в пограничном подразделении под названием "Удобное".
Топ комментарии
+8 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.03.2024 15:53 Ссылка
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий14.03.2024 16:30 Ссылка
+4 Andrey Levenov #589534
показать весь комментарий14.03.2024 16:47 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.03.2024 15:53 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий14.03.2024 16:20 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Борис Дородный #565881
показать весь комментарий14.03.2024 22:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
MrStepanovM
показать весь комментарий14.03.2024 15:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий14.03.2024 16:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
igor koval #550777
показать весь комментарий14.03.2024 16:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Василь Воробець
показать весь комментарий14.03.2024 16:06 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий14.03.2024 16:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Andrey Levenov #589534
показать весь комментарий14.03.2024 16:47 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Beta Human
показать весь комментарий14.03.2024 16:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Storm UA
показать весь комментарий14.03.2024 17:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleh Dovbenko #500594
показать весь комментарий14.03.2024 21:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль